Главная новость в преддверии матча, конечно, отстранение от игры Рахима Стерлинга. Один из лидеров сборной Англии пропустит игру с Черногорией из-за того, что повздорил с на тренировке сборной с защитником «Ливерпуля» Джо Гомезом, с которым схлестнулся еще в концовке матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ. Страсти кипели и не докипели, видимо. Стерлинг начал задирать Гомеза, но все сначала думали, что он шутит и посмеялись. Шутки кончились, когда он подошел к защитнику и схватил его за горло. Ну, вот сегодня посмотрит матч с трибуны. Гомез в запасе.