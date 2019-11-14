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Полное доминирование сборной Англии. Вообще непонятно, зачем черногорцы прилетели в Лондон. Отдыхаем вместе с командами.
При этом немало мячей выносят защитники гостей. Сейчас пас А-А в штрафную остановили.
Теперь уже бьет Рэшфорд, но выше створа.
Еще одна атака Черногории, но на выходе играет Пикфорд. Пока безошибочно действует английский голкипер.
Хакшабанович лупит издали выше ворот.
Кейн оформляет хет-трик! На этот раз подача пришла с правого фланга, от Александер-Арнолда.
Перехватывают черногорцы опасный пас Трента Александера-Арнолда за спины защитникам.
Подача углового сборной Англии. Бен Чилвел отдает уже третью голевую передачу сегодня, а Гарри Кейн оформляет дубль ударом головой!
ГООООООООООООООООЛ! Гарри Кейн — 3:0!
В одну калитку пока что проходит игра. Тотальное доминирование англичан. Что не особенно удивительно.
Марко Вешович потащил мяч вперед, но его остановили.
Хочко вынужден был нарушить правила после своей же ошибка, а Чилвел шикарной подал со штрафного на Кейна, который и забил головой свой очередной мяч в этом отборе!
ГОООООООООООООООЛ! Гарри Кейн — 2:0!
64% владеет мячом сборная Англии.
Санчо подал в штрафную с правого фланга, Кейн бил головой, но удар заблокировали.
Англия продолжает давить.
Классная диагональ Чилвела с левого фланга на правый угол штрафной, откуда Окслейд-Чемберлен не менее классным ударом вогнал мяч в сетку.
Англичане не выпускают соперников с их половины поля, тотально контролируя мяч.
Опять правым флангом атакует Англия. На этот раз проход и прострел совершает Санчо. Защитники выносят.
Борются за инициативу пока команды. Окслейд-Чемберлен прошел по правому краю и подал в штрафную, но на мяче был голкипер.
Черногория зарабатывает первый в матче угловой удар.
Обслуживает сегодняшнюю встречу испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.
Главная новость в преддверии матча, конечно, отстранение от игры Рахима Стерлинга. Один из лидеров сборной Англии пропустит игру с Черногорией из-за того, что повздорил с на тренировке сборной с защитником «Ливерпуля» Джо Гомезом, с которым схлестнулся еще в концовке матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ. Страсти кипели и не докипели, видимо. Стерлинг начал задирать Гомеза, но все сначала думали, что он шутит и посмеялись. Шутки кончились, когда он подошел к защитнику и схватил его за горло. Ну, вот сегодня посмотрит матч с трибуны. Гомез в запасе.
В турнирном плане для Черногории матч ничего не решает. У гостей всего три очка и никаких шансов пробиться на чемпионат Европы через квалификацию. Англия имеет 15 очков, на 3 балла опережая Чехию и на 4 — Косово. Для гарантии команде Саутгейта нужна сегодня победа.
Главный тренер сборной Черногории босниец Фарук Хаджибегич доверил начинать матч следующим подопечным:
Миятович — Вешович, Шофранац, Симич, Радунович — Хочко, Лагатор, Вкучевич — Йовович, Хакшабанович — Бечирай.
Составы команд уже известны. Вот кого из футболистов сборной Англии выставил с первых минут Гарет Саутгейт: Пикфорд — Александер-Арнолд, Стоунз, Магуайр, Чилвел— Осклейд-Чемберлен, Уинкс, Маунт — Санчо, Кейн, Рэшфорд.
Матч начнется в 22.45 мск.
Сборная Англии принимает команду Черногории в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.