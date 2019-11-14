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На Евро без Стерлинга: Англия разносит Черногорию. LIVE

Евро-2020. Квалификация. Группа А. Англия — Черногория. ОНЛАЙН

В матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2020 в группе А сборная Англии принимает Черногорию. В матче не участвует отстраненный главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом на одну встречу Рахим Стерлинг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа A. 9-й тур  |   14 ноября 22:45   |  2 тайм
Англия
5:0
Черногория
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Окслейд-Чемберлен 11'
Кейн 18'
Кейн 24'
Рашфорд 30'
Рашфорд 33'
Кейн 37'
Вешович 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
3 (з)   Бенджамин Чилвел
6 (з)   Гарри Магуайр
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Трент Александер-Арнольд
10 (п)   Мэйсон Маунт
4 (п)   Гарри Уинкс
8 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 11'
7 (п)   Джейдон Санчо
9 (н)   Гарри Кейн 18' 24' 37'
11 (н)   Маркус Рашфорд 30' 33'
12 (в)   Милан Миятович
3 (з)   Ристо Радунович 46'
22 (з)   Марко Симич
20 (з)   Александар Шофранац
7 (п)   Марко Вешович 33'
4 (п)   Никола Вукчевич
5 (п)   Душан Лагатор
8 (п)   Дени Хочко
17 (п)   Сеад Хакшабанович
16 (н)   Владимир Йовович
11 (н)   Фатос Бечирай
Запасной состав
23 (в)   Дин Хендерсон
13 (в)   Ник Поуп
15 (з)   Джозеф Гомес
17 (з)   Фикайо Томори
14 (з)   Дэнни Роуз
12 (з)   Киран Триппьер
16 (з)   Тайрон Мингс
18 (п)   Деклан Райс
19 (п)   Джеймс Мэддисон
22 (н)   Тэмми Абрахам
21 (н)   Каллум 
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
1 (в)   Даниэль Петкович
13 (в)   Матия Шаркич
2 (з)   Момчило Распопович 46'
19 (з)   Дарко Булатович
6 (з)   Борис Копитович
14 (з)   Неманья Секулич
15 (з)   Игор Вуячич
21 (п)   Александар Болевич
23 (п)   Марко Янкович
18 (п)   Дамир Кояшевич
9 (н)   Стефан Мугоша
Удары
82%
По воротам: 12
В створ: 9
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 6
Удары
18%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 4
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'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Полное доминирование сборной Англии. Вообще непонятно, зачем черногорцы прилетели в Лондон. Отдыхаем вместе с командами.

'45+1

Не стал Лаос ничего добавлять. Перерыв.

'45

При этом немало мячей выносят защитники гостей. Сейчас пас А-А в штрафную остановили.

'43

Теперь уже бьет Рэшфорд, но выше створа.

'42

Еще одна атака Черногории, но на выходе играет Пикфорд. Пока безошибочно действует английский голкипер.

'40

Хакшабанович лупит издали выше ворот.

'39

Маркуса Рэшфорда наказывают за фол желтой карточкой.

'37

Кейн оформляет хет-трик! На этот раз подача пришла с правого фланга, от Александер-Арнолда.

'37

ГОООООООООООООООООООЛ! Гарри Кейн — 5:0!

'35

Перехватывают черногорцы опасный пас Трента Александера-Арнолда за спины защитникам.

'33

Первую в матче желтую карточку получает Марко Вешович, сфоливший на Рэшфорде, а потом возмутившийся решением арбитра зафиксировать нарушение правил.

'31

ГОООООООООООООООЛ! Маркус Рэшфорд — 4:0!

'29

Миоан Миятович спасает Черногорию после удара Гарри Маугайра головой.

'27

Опасная атака Черногории, но Пикфорд внимателен и своевременно выходит и забирает мяч после подачи с фланга.

'25

Подача углового сборной Англии. Бен Чилвел отдает уже третью голевую передачу сегодня, а Гарри Кейн оформляет дубль ударом головой!

'25

ГООООООООООООООООЛ! Гарри Кейн — 3:0!

'23

В одну калитку пока что проходит игра. Тотальное доминирование англичан. Что не особенно удивительно.

'21

Марко Вешович потащил мяч вперед, но его остановили.

'19

Хочко вынужден был нарушить правила после своей же ошибка, а Чилвел шикарной подал со штрафного на Кейна, который и забил головой свой очередной мяч в этом отборе!

'19

ГОООООООООООООООЛ! Гарри Кейн — 2:0!

'17

Рэшфорд выскакивает один на один, но не забивает!

'16

64% владеет мячом сборная Англии.

'14

Санчо подал в штрафную с правого фланга, Кейн бил головой, но удар заблокировали.

'12

Англия продолжает давить.

'11

Классная диагональ Чилвела с левого фланга на правый угол штрафной, откуда Окслейд-Чемберлен не менее классным ударом вогнал мяч в сетку.

'11

ГОООООООООООООООООООООЛ! Алекс Окслейд-Чемберлен — 1:0!

'10

Англичане не выпускают соперников с их половины поля, тотально контролируя мяч.

'7

Опять правым флангом атакует Англия. На этот раз проход и прострел совершает Санчо. Защитники выносят.

'5

Борются за инициативу пока команды. Окслейд-Чемберлен прошел по правому краю и подал в штрафную, но на мяче был голкипер.

'3

Черногория зарабатывает первый в матче угловой удар.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:45

Обслуживает сегодняшнюю встречу испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

22:40

Главная новость в преддверии матча, конечно, отстранение от игры Рахима Стерлинга. Один из лидеров сборной Англии пропустит игру с Черногорией из-за того, что повздорил с на тренировке сборной с защитником «Ливерпуля» Джо Гомезом, с которым схлестнулся еще в концовке матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ. Страсти кипели и не докипели, видимо. Стерлинг начал задирать Гомеза, но все сначала думали, что он шутит и посмеялись. Шутки кончились, когда он подошел к защитнику и схватил его за горло. Ну, вот сегодня посмотрит матч с трибуны. Гомез в запасе.

22:35

В турнирном плане для Черногории матч ничего не решает. У гостей всего три очка и никаких шансов пробиться на чемпионат Европы через квалификацию. Англия имеет 15 очков, на 3 балла опережая Чехию и на 4 — Косово. Для гарантии команде Саутгейта нужна сегодня победа.

22:30

Главный тренер сборной Черногории босниец Фарук Хаджибегич доверил начинать матч следующим подопечным:

Миятович — Вешович, Шофранац, Симич, Радунович — Хочко, Лагатор, Вкучевич — Йовович, Хакшабанович — Бечирай.

22:25

Составы команд уже известны. Вот кого из футболистов сборной Англии выставил с первых минут Гарет Саутгейт: Пикфорд — Александер-Арнолд, Стоунз, Магуайр, Чилвел— Осклейд-Чемберлен, Уинкс, Маунт — Санчо, Кейн, Рэшфорд.

22:20

Матч начнется в 22.45 мск.

22:15

Сборная Англии принимает команду Черногории в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.