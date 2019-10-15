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Одной ногой на Евро: Испания гостит у Швеции. LIVE

Евро-2020. Квалификация. Швеция — Испания. ОНЛАЙН

Сборная Швеции принимает команду Испании в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F. 8-й тур  |   15 октября 21:45   |  1 тайм
Швеция
0:0
Испания
Стадион «Френдс-Арена», Стокгольм | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Робин Ольсен
5 (з)   Пьер Бенгтссон
4 (з)   Андреас Гранквист
3 (з)   Виктор Линделёф
2 (з)   Микаэль Лустиг
10 (п)   Эмиль Форсберг
8 (п)   Олбин Экдаль
20 (п)   Кристофер Ольссон
7 (п)   Себастьян Ларссон
9 (н)   Маркус Берг
22 (н)   Робин Куайсон
1 (в)   Давид де
3 (з)   Рауль Альбиоль
2 (з)   Даниэль 
14 (з)   Хуан Бернат
4 (з)   Иньиго Мартинес
16 (п)   Родриго Эрнандес
10 (п)   Тьяго Алькантара
17 (п)   Фабиан Руис
6 (п)   Даниель Себальос
21 (н)   Микель Оярсабаль
9 (н)   Херар Морено
Запасной состав
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
6 (з)   Маркус Даниэльссон
17 (з)   Риккардо Гальоло
14 (з)   Филип Хеландер
16 (з)   Эмиль Крафт
21 (п)   Кен Сема
13 (п)   Густав Свенссон
19 (н)   Себастьян Андерссон
18 (н)   Муамер Танкович
11 (н)   Йон Гвидетти
15 (н)   Александер Исак
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Пау Лопес
15 (з)   Пау Торрес
12 (з)   Диего Льоренте
18 (з)   Серхио Регилон
5 (п)   Серхио Бускетс
20 (п)   Санти Касорла
22 (п)   Хесус Навас
11 (п)   Луис Альберто
7 (п)   Пабло Сарабия
8 (п)    Сауль
19 (н)    Родриго
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
19%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
81%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
Самоечитаемое
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'15

Шведы заработали штрафной в центре поля. Ларссон решил выполнить подачу во вратарскую, но де Хеа мяч легко забрал.

'13

С большим трудом шведы выходят со своей половины поля. Стоит только пересечь центральную линию, как мяч игроки атаки сразу же теряют. Не получается игра у команды Янне Андерссона.

'11

Опасно могло быть! Последовал навес на Берната, который дошел до угла штрафной, но в последний момент передачу перехватил Ларссон, вынеся «круглого» на угловой. Этот «стандарт» испанцы также не реализовали.

'10

Уверенно контролируют мяч испанцы. В свойственной себе манере. Сборная Швеции пытается высоко прессинговать соперника, доходя большими силами до чужой штрафной, но безрезультатно.

'8

Опасно! Алькантара хотел пробить с линии штрафной, но мяч в итоге удачно отскочил на ногу хавбеку «Баварии», который вышел один на один с Ольсеном. Испанец голкипера переиграл, но упустил мяч за лицевую, хотя мог бить по пустым воротам.

'6

Неплохую комбинацию с дальнейшим забросом в штрафную на Руиса разыграли испанцы, но Бенгтссон 17-го номера сборной Испании оттеснил и дал мячу уйти за лицевую.

'5

Берг оказался в окружении сразу трех игроков «Красной фурии», и Оярсабаль в итоге на шведском форварде «Краснодара» сфолил.

'4

Не смогли толком реализовать «стандарт» гости, справились с подачей Алькантары защитники сборной Швеции.

'3

Момент! Карвахаль дошел до чужой штрафной и откатил мяч под удар Руису. Испанский хавбек пробил под перекладину, и Ольсен перевел мяч на угловой.

'1

Матч начался.

21:43

Команды вышли на поле. Звучат национальные гимны Испании и Швеции.

21:40

В случае победы сборная Испании гарантирует себе досрочный выход на чемпионат Европы — 2020.

21:35

После семи туров сборная Испании является безоговорочным лидером группы F, имея в своем активе 19 очков при шести победах и одной ничьей. Команда Швеции же располагается на второй строчке с 14 баллами — четыре победы, две ничьи и одно поражение (как раз от испанцев).

21:30

Сборная Испании:

Вратарь: Давид де Хеа;

Рауль Альбиоль, Даниэль Карвахаль, Хуан Бернат, Иньиго Мартинес, Фабиан Руис, Родриго Эрнандес, Тьяго Алькантара, Даниэль Себальос, Херар Морено, Микель Оярсабаль.

21:25

Представляем составы команд. Сборная Швеции:

Вратарь: Робин Ольсен;

Пьер Бенгтссон, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Микаэль Лустиг, Эмиль Форсберг, Олбин Экдаль, Кристофер Ольссон, Себастьян Ларссон, Маркус Берг, Робин Куайсон.

21:20

Начало встречи запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Испании.