После семи туров сборная Испании является безоговорочным лидером группы F, имея в своем активе 19 очков при шести победах и одной ничьей. Команда Швеции же располагается на второй строчке с 14 баллами — четыре победы, две ничьи и одно поражение (как раз от испанцев).