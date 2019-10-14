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В острой украинской контратаке Малиновский давал на ход под выход один на один Коноплянке, но тому не хватило скорости.
Пауза сейчас в игре. То есть мяч катают, но ничего не происходит.
Ничего особенно не получается у гостей. Пока без реальных предпосылок к камбэку проходит игра.
Марлос качал защитника на углу штрафной, но в итоге потерял мяч.
Украинцы убивают португальский порыв контролем в центре поля. При этом во второй половине еще не было ударов даже в сторону ворот Патрисиу, не говоря уже о створе.
Пепе и Данилу Перейра вдвоем уработали Яремчука. Но это было в центре поля. Тем не менее пауза сейчас на руку украинцам.
Шаги отмерены, следует мощнейший удар, но недостаточно в угол. Пятов отбивает, а дальнейшие события в штрафной привели к удару от ворот — Малиновский выбил в Мариу.
Малиновский сбил обыгравшего его Криштиану Роналду. Опасный штрафной намечается.
Украина начинает с долгой атаки, в которой в конце концов обезмячили финтившего в штрафной Малиновского.
Ну что, Украина была сильнее в первом тайме и забила два гола. И все по делу. Посмотрим, что будет во второй половине. Пока же отдыхаем.
Моутинью подает в штрафную со стандарта из глубины, там сутолока, и Данилу Перейра толкает мяч налету к воротам. Но это не опасно. Никто не подставил ни ногу, ни голову, а Пятов забрал в руки.
Дальний удар Криштиану — выше ворот.
Вот сейчас игра на украинскую половину поля переместилась. Зинченко выносит подальше, Ярмоленко не может обыграть в центре поля... Но в штрафную все равно не заходят португальцы.
Есть ощущение, что первый тайм потихоньку катится к своему финалу. Команды начинают доигрывать?
Безрезультатно Португалия окучивает чужую штрафную. Украинцы острее в контрвыпадах.
Роналду продолжает играть на партнеров. Теперь адресатом в штрафной был Бернарду Силва, но плохо обработал, и Матвиенко поставил спину, а Пятов забрал.
Привыкайте к новым реалиям футбола, в которых Украина сильнее Португалии. Абсолютно по игре! Хотя все еще может поменяться. Но для этого гостям нужно не транжирить свои возможности, которые возникают, но не слишком часто.
Вот и пожалуйста. Миколенко продвигается с мячом по левому краю и вырезает классную передачу низом в штрафную на одиннадцатиметровую отметку, откуда в касание вгоняет мяч в сетку набежавший Ярмоленко!
Португальцы вроде бы больше владеют мячом. но игра идет скорее на их половине поля сейчас.
Со скамейки запасных за всем этим грустно наблюдает Жоау Феликс. 126-миллионный форвард/полузащитник «Атлетико» наверняка появится во втором тайме. С большой долей вероятности вместо Гедеша.
Очень сильна сборная Украины. Португалия контролирует мяч, но совсем не контролирует игру.
Подача, борьба в штрафной между Жоау Мариу и Малиновским, в итоге с подбора с лета мимо ворот бьет Геррейру. Малиновский считает, что на нем был фол.
Прорыв Семеду в украинскую штрафную заканчивается тем, что Степаненко отправляет мяч на корнер. Его португальцы разыгрывают, и в итоге Бернарду Силва подает от лицевой уже почти из штрафной. На еще один угловой выбивает Ярмоленко.
Ярмоленко крутит-вертит на фланге у лицевой, но вынужден пасовать назад, и теперь уже украинцы атакуют позиционно.
Ни к чему не привел португальский угловой, но украинцы в итоге просто вынесли мяч. Снова гости контролируют территорию и готовят позиционную атаку.
Еще один фол со стороны Миколенко. Опять сбоку от штрафной. Почти в той же точки. Срубил москоского «железнодорожника» Жоау Мариу.
Бернарду Силва после быстрой атаки простреливал с правого фланга, но заблокировал подачу его одноклубник по «Ман Сити» Александр Зинченко.
Португальцы неспешно готовят ответ. Они забрали мяч под контроль.
Подача Марлоса с угла поля, удар головой Сергея Кривцова, который Руй Патрисиу потащил, успев сложиться, но набежавший форвард «Генка» Роман Яремчук вколотил в пустые ворота.
Украинцы отвечают атакой, в которой Яремчук, простреливая от лицевой, заработал угловой.
Гедеш идет в обводку у угла штрафной, и Миколенко фолит, хотя сам украинец и категорически не согласен. Криштиану у мяча.
Яремчук наносит первый удар в матче после проникающей передачи Малиновского, но мяч прикатывается в руки Рую Патрисиу.
Очень интересный нюанс: семь из десяти полевых игроков сборной Украины — левши! Вся средняя линия и фланги атаки. Ну и левый защитник и один из центральных.
Обслуживает матч британская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
Сборная Португалии играет сегодня с первых минут в таком составе:
Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диас, Пепе, Раффаэл Геррейру — Жоау Моутинью, Данилу Перейра, Жоау Мариу — Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду.
Итак, составы команд. Сборная Украины выйдет на поле в следующем сочетании:
Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Марлос, Яремчук.
Положение в группе В следующее: Украина уверенно лидирует, набрав 16 очков, а португальцы идут вторыми с 11 баллами. Но тут есть нюанс — команда Андрея Шевченко провела шесть матчей, в то время как у подопечных Фернанду Сантуша — пять. Так что, если Криштиану Роналду и компания выиграют сегодня, фаворитами группы станут они. В любом случае, на Евро наверняка выйдут обе сборные — у Сербии, идущей третьей, 7 очков после пяти встреч.
Матч начнется в 21.45 мск.
Сборная Украины принимает в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 Португалию. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.