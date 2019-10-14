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Зинченко против Криштиану: Украина обыгрывает Португалию. LIVE

ЧЕ-2020. Квалификация. Украина — Португалия. ОНЛАЙН

Сборная Украины находится в шаге от квалификации на чемпионат Европы по футболу — 2020. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главного матча группы В против Португалии.
Группа B. 8-й тур  |   14 октября 21:45   |  2 тайм
Украина
2:0
Португалия
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Яремчук 6'
Степаненко 25'
Ярмоленко 27'
Ярмоленко 47'
Пепе 26'
Диаш 63'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Пятов
16 (з)   Виталий Миколенко
22 (з)   Николай Матвиенко
4 (з)   Сергей Кривцов
17 (з)   Александр Зинченко
21 (п)   Александр Караваев
6 (п)   Тарас Степаненко 25'
11 (п)    Марлос 63'
8 (п)   Руслан Малиновский
9 (н)   Роман Яремчук 6'
7 (н)   Андрей Ярмоленко 27' 47'
1 (в)   Руй Патрисиу
3 (з)    Пепе 26'
2 (з)   Нелсон Семеду
5 (з)   Рафаэл Геррейру
4 (з)   Рубен Диаш 63'
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш 46'
10 (п)   Жоау Мариу 68'
8 (п)   Жоау Моутинью 56'
20 (п)   Бернарду Силва
13 (п)   Перейра Данилу
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Юрий Панькив
3 (з)   Игорь Пластун
2 (з)   Эдуард Соболь
10 (п)   Евгений Коноплянка 63'
19 (п)   Сергей Болбат
15 (п)   Виктор Цыганков
14 (п)   Виталий Буяльский
20 (п)   Виктор Коваленко
5 (п)   Сергей Сидорчук
18 (н)   Жуниор Мораес
13 (н)   Евгений Шахов
22 (в)    Бету
12 (в)   Жозе де
14 (з)    Рикарду
19 (з)   Мариу Руй
6 (з)   Жозе Фонте
16 (п)   Бруну Фернандеш 56'
18 (п)   Рубен Невеш
21 (п)    Пицци
15 (п)   Андре Гомеш
23 (н)   Жоау Фелиш 46'
11 (н)    Брума 68'
9 (н)   Андре Силва
Самоечитаемое
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'73

ГОООООООООООООООООООООЛ! Криштиану Роналду — 2:1!

'72

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА УКРАИНЫ! Степаненко блокировал удар, причем мяч попал ему сначала в бедро, а потом отскочил в руку! Вторая желтая и красная карточки! Но вообще, по правилам, это же не фол даже... Хм!

'71

В острой украинской контратаке Малиновский давал на ход под выход один на один Коноплянке, но тому не хватило скорости.

'69

Яремчуку сводит ногу. Ему помогает партнер. Понадобится замена?

'68

Последняя замена у Португалии. Вместо Жоау Мариу на поле появился Брума.

'67

Пауза сейчас в игре. То есть мяч катают, но ничего не происходит.

'65

Рубен Диаш дал в борьбе за верховой мяч в лицо Ярмоленко и получил заслуженную желтую карточку.

'64

Евгений Коноплянка выходит на поле вместо Марлоса.

'62

Ничего особенно не получается у гостей. Пока без реальных предпосылок к камбэку проходит игра.

'60

Марлос качал защитника на углу штрафной, но в итоге потерял мяч.

'58

Украинцы убивают португальский порыв контролем в центре поля. При этом во второй половине еще не было ударов даже в сторону ворот Патрисиу, не говоря уже о створе.

'56

Вместо Жоау Моутинью на поле появляется шикарный хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш.

'46

Как и ожидалось, Жоау Феликс меняет Гонсалу Гедеша.

'54

Пепе и Данилу Перейра вдвоем уработали Яремчука. Но это было в центре поля. Тем не менее пауза сейчас на руку украинцам.

'52

Еще один шикарный удар Криштиану — Пятов тащит!

'50

Шаги отмерены, следует мощнейший удар, но недостаточно в угол. Пятов отбивает, а дальнейшие события в штрафной привели к удару от ворот — Малиновский выбил в Мариу.

'49

Малиновский сбил обыгравшего его Криштиану Роналду. Опасный штрафной намечается.

'48

Ярмоленко руками хватает подхватившего в центре поля после верховой борьбы мяч Криштиану Роналду. Желтая карточка.

'47

Украина начинает с долгой атаки, в которой в конце концов обезмячили финтившего в штрафной Малиновского.

'46

Поееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Ну что, Украина была сильнее в первом тайме и забила два гола. И все по делу. Посмотрим, что будет во второй половине. Пока же отдыхаем.

'45+2

Ну вот и все. Первый тайм завершен.

'45+1

Минуту добавил арбитр к первому тайму.

'44

Момент! Яремчук протащил мяч к штрафной в быстрой атаке с численным преимуществом. Отпасовал Ярмоленко, который был один в один против Геррейру уже в штрафной. Убрал под неродную правую и пробил выше ворот. Это первый удар украинцев мимо створа в сегодняшнем матче.

'43

Моутинью подает в штрафную со стандарта из глубины, там сутолока, и Данилу Перейра толкает мяч налету к воротам. Но это не опасно. Никто не подставил ни ногу, ни голову, а Пятов забрал в руки.

'41

Дальний удар Криштиану — выше ворот.

'40

Вот сейчас игра на украинскую половину поля переместилась. Зинченко выносит подальше, Ярмоленко не может обыграть в центре поля... Но в штрафную все равно не заходят португальцы.

'38

Есть ощущение, что первый тайм потихоньку катится к своему финалу. Команды начинают доигрывать?

'36

Безрезультатно Португалия окучивает чужую штрафную. Украинцы острее в контрвыпадах.

'34

Роналду продолжает играть на партнеров. Теперь адресатом в штрафной был Бернарду Силва, но плохо обработал, и Матвиенко поставил спину, а Пятов забрал.

'33

Привыкайте к новым реалиям футбола, в которых Украина сильнее Португалии. Абсолютно по игре! Хотя все еще может поменяться. Но для этого гостям нужно не транжирить свои возможности, которые возникают, но не слишком часто.

'30

Розыгрыш углового закончился ударом Данилу Перейры из отличной позиции с линии штрафной выше ворот!

'29

Тащит Пятов! Криштиану Роналду пяткой в штрафной поставил под удар Жоау Мариу, который в касание пробил низом в дальний угол. Пятов отбил, а Караваев рассудительно отправил мяч на угловой.

'27

Вот и пожалуйста. Миколенко продвигается с мячом по левому краю и вырезает классную передачу низом в штрафную на одиннадцатиметровую отметку, откуда в касание вгоняет мяч в сетку набежавший Ярмоленко!

'27

ГООООООООООООООООООООЛ! Андрей Ярмоленко — 2:0!

'25

Тарас Степаненко отоварил Моутнью сзади по ногам и получил первую в матче желтую карточку. Пропустит матч с Сербией.

'24

Португальцы вроде бы больше владеют мячом. но игра идет скорее на их половине поля сейчас.

'22

Со скамейки запасных за всем этим грустно наблюдает Жоау Феликс. 126-миллионный форвард/полузащитник «Атлетико» наверняка появится во втором тайме. С большой долей вероятности вместо Гедеша.

'21

Очень сильна сборная Украины. Португалия контролирует мяч, но совсем не контролирует игру.

'19

Очень было опасно во вратарской Украины, но там был фол Роналду в нападении. Он оттолкнул защитника руками, потом мяч попал ему в грудь и летел в створ, но был вынесен. Фол в атаке зафиксирован.

'17

Подача, борьба в штрафной между Жоау Мариу и Малиновским, в итоге с подбора с лета мимо ворот бьет Геррейру. Малиновский считает, что на нем был фол.

'16

Прорыв Семеду в украинскую штрафную заканчивается тем, что Степаненко отправляет мяч на корнер. Его португальцы разыгрывают, и в итоге Бернарду Силва подает от лицевой уже почти из штрафной. На еще один угловой выбивает Ярмоленко.

'15

Ярмоленко крутит-вертит на фланге у лицевой, но вынужден пасовать назад, и теперь уже украинцы атакуют позиционно.

'13

Ни к чему не привел португальский угловой, но украинцы в итоге просто вынесли мяч. Снова гости контролируют территорию и готовят позиционную атаку.

'12

То же самое делает Роналду. Мяч летит в дальний угол, но Яремчук подставляет голову, и снаряд уходит на угловой. Ну а украинский форвард оказывается в легком нокдауне.

'11

Еще один фол со стороны Миколенко. Опять сбоку от штрафной. Почти в той же точки. Срубил москоского «железнодорожника» Жоау Мариу.

'9

Бернарду Силва после быстрой атаки простреливал с правого фланга, но заблокировал подачу его одноклубник по «Ман Сити» Александр Зинченко.

'8

Португальцы неспешно готовят ответ. Они забрали мяч под контроль.

'6

Подача Марлоса с угла поля, удар головой Сергея Кривцова, который Руй Патрисиу потащил, успев сложиться, но набежавший форвард «Генка» Роман Яремчук вколотил в пустые ворота.

'6

ГОООООООООООООООООООЛ! Роман Яремчук — 1:0!

'5

Украинцы отвечают атакой, в которой Яремчук, простреливая от лицевой, заработал угловой.

'4

То ли бил, то ли грузил на ворота, там Данилу Перейра подправил мяч, и тот улетел выше. Но было опасненько.

'3

Гедеш идет в обводку у угла штрафной, и Миколенко фолит, хотя сам украинец и категорически не согласен. Криштиану у мяча.

'2

Яремчук наносит первый удар в матче после проникающей передачи Малиновского, но мяч прикатывается в руки Рую Патрисиу.

'1

Поееехали! Матч начался.

21:45

Очень интересный нюанс: семь из десяти полевых игроков сборной Украины — левши! Вся средняя линия и фланги атаки. Ну и левый защитник и один из центральных.

21:40

Обслуживает матч британская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

21:35

Сборная Португалии играет сегодня с первых минут в таком составе:

Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диас, Пепе, Раффаэл Геррейру — Жоау Моутинью, Данилу Перейра, Жоау Мариу — Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду.

21:30

Итак, составы команд. Сборная Украины выйдет на поле в следующем сочетании:

Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Марлос, Яремчук.

21:25

Положение в группе В следующее: Украина уверенно лидирует, набрав 16 очков, а португальцы идут вторыми с 11 баллами. Но тут есть нюанс — команда Андрея Шевченко провела шесть матчей, в то время как у подопечных Фернанду Сантуша — пять. Так что, если Криштиану Роналду и компания выиграют сегодня, фаворитами группы станут они. В любом случае, на Евро наверняка выйдут обе сборные — у Сербии, идущей третьей, 7 очков после пяти встреч.

21:20

Матч начнется в 21.45 мск.

21:15

Сборная Украины принимает в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 Португалию. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.