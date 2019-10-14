Положение в группе В следующее: Украина уверенно лидирует, набрав 16 очков, а португальцы идут вторыми с 11 баллами. Но тут есть нюанс — команда Андрея Шевченко провела шесть матчей, в то время как у подопечных Фернанду Сантуша — пять. Так что, если Криштиану Роналду и компания выиграют сегодня, фаворитами группы станут они. В любом случае, на Евро наверняка выйдут обе сборные — у Сербии, идущей третьей, 7 очков после пяти встреч.