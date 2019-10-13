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Трансляция
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Белорусы первые полчаса чисто отыграли в защите, но затем у голландцев за дело взялся Вейналдум, оформивший дубль. Пока на поле всё проходит по гостевому сценарию.
'45+1
Проиес успел издали пробить, но получилось по центру ворот, где и ждал мяч вратарь сборной Беларуси.
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Заглянули белорусы в атаку. Яблонский плотный удар из-за штрафной нанёс — в метре от дальней штанги прошёл мяч!
'43
Голландский корнер перешёл в позиционное наступление. Промесу не дали с мячом ворваться в штрафную.
'41
'40
Де Йонг завершил затяжную позиционную атаку гостей ударом из-за штрафной — неточно.
'38
Заработали голландцы угловой. Промес навесил в штрафную, ван Дейк выиграл верх и пробил головой — мимо ворот.
'36
Провели гости атаку с ходу. Велтман получил мяч на правом краю штрафной и пробил в касание — Гутор потащил!
'34
Не меняется характер игры после забитого мяча. Продолжают гости владеть инициативой.
'32
'31
Момент! Заброс из глубины прошёл в штрафную хозяев, Промес грудью мяч обработал, но Гутор выскочил на встречу и помешал Квинси нанести удар!
'30
Право на угловой получили Нидерланды. Промес от флажка выполнил подачу, но белорусы быстро выбили мяч за штрафную.
'29
Промес привычно сместился с левого края в центр, но его чуть прихватили за майку и обезмячили.
'28
Всё в порядке с де Лигтом. Голландцы вновь взялись за долгий перепас на половине соперника.
'27
Де Лигт получил повреждение. Врачи подорвались с лавки.
'26
Опасно! Стасевич выполнил подачу к вратарской, отскок мяча пришёлся на Лаптева, который из выгодной позиции пробил мимо ворот!
'25
Лаптев в редкой атаке хозяев добился назначения углового удара у ворот Силлессена.
'23
Беларусь атаку провела, мяч побывал в штрафной соперника, но до удара по воротам дело так и не дошло.
'22
Ван Дейк шикарную диагональ выпилил к левому краю штрафной, Промес технично мяч обработал, но подачу к воротам ему исполнить не дали.
'20
Ван де Бек получил мяч на правом краю штрафной и ударом в касание пытался забросить мяч за спину вратарю, но получилось за перекладину!
'18
Ван де Бека накрыли при ударе с линии штрафной! Белорусы пока держат нужную плотность в обороне.
'17
Промес получил мяч на левом углу чужой штрафной, сместился в центр и нанёс удар с правой ноги — блокирована попытка Квинси.
'15
Прошёл фланговый навес Полякова в штрафную гостей, но там мяч ждал лишь ван Дейк.
'14
Велтман правым краем ворвался в штрафную Беларуси, но Мартынович вмешался в момент, поставил корпус и проводил мяч за лицевую.
'13
Стали голландцы выше встречать соперника. Вот уже и Гутор попал под давление.
'11
Промес пробил по воротам, по пути случился небольшой рикошет, но он не смутил Гутора.
'10
Прошла подача верхом в штрафную хозяев, ван Дейк после борьбы с Мартыновичем решил упасть, но тут никакого фола и рядом не было.
'9
Веретило выбил мяч на угловой, не позволив Малену долго думать в штрафной Беларуси.
'8
Продолжают команды втягиваться в игру. Пока без интересных моментов у ворот.
'6
Нидерланды пробуют наладить контроль над мячом на чужой половине поля.
'4
Ковалёв в контратаке хозяев до чужой штрафной промчал, но уже дальше продвинуться ему не позволили.
'3
Лаптев использовал длинный заброс от партнеров и ворвался в штрафную, но ушёл в лицевую, откуда пробить по воротам не удалось.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Беларусь — Нидерланды. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.