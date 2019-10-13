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Сдержать Промеса: Белоруссия принимает Нидерланды. LIVE

Евро-2020. Квалификация. Белоруссия — Нидерланды. ОНЛАЙН

Сборная Белоруссии принимает команду Нидерландов в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 8-й тур  |   13 октября 19:00   |  перерыв
Беларусь
0:2
Нидерланды
Стадион «Динамо», Минск | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Вейналдум 32'
Вейналдум 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Гутор
5 (з)   Денис Поляков
4 (з)   Никита 
3 (з)   Александр Мартынович
20 (з)   Олег Веретило
10 (п)   Иван Бахар
2 (п)   Станислав Драгун
14 (п)   Евгений Яблонский
7 (п)   Юрий Ковалев
22 (п)   Игорь Стасевич
15 (н)   Денис Лаптев
1 (в)   Яспер Силлессен
3 (з)   Маттейс де
2 (з)   Йоэл Велтман
17 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван
21 (п)   Френки де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум 32' 41'
6 (п)   Донни ван
11 (н)   Квинси Промес
20 (н)   Дониелл Мален
7 (н)   Стивен Бергвейн
Запасной состав
12 (в)   Антон Чичкан
16 (в)   Егор Хаткевич
23 (з)   Сергей Матвейчик
6 (з)   Сергей Политевич
18 (п)   Иван Маевский
9 (п)   Макс Эбонг
8 (п)   Павел Савицкий
21 (п)   Захар Волков
13 (н)   Николай Золотов
17 (н)   Виталий Лисакович
19 (н)   Евгений Шевченко
11 (н)   Максим Скавыш
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Кеннет Вермер
5 (з)   Натан Аке
22 (з)   Дензел Дюмфрис
14 (з)   Стефан де
12 (з)   Патрик ван
16 (п)   Кевин Стротман
15 (п)   Мартен де
9 (н)   Райан Бабель
18 (н)   Стивен Бергёйс
19 (н)   Люк де
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
18%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
100%
По воротам: 14
В створ: 5
Владение мячом
82%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Белорусы первые полчаса чисто отыграли в защите, но затем у голландцев за дело взялся Вейналдум, оформивший дубль. Пока на поле всё проходит по гостевому сценарию.
'45+1
Проиес успел издали пробить, но получилось по центру ворот, где и ждал мяч вратарь сборной Беларуси.
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Заглянули белорусы в атаку. Яблонский плотный удар из-за штрафной нанёс — в метре от дальней штанги прошёл мяч!
'43
Голландский корнер перешёл в позиционное наступление. Промесу не дали с мячом ворваться в штрафную.
'41
ГОЛ! Вейналдум получил пас в нескольких метрах от штрафной, подготовил удар и шикарно его исполнил — мяч послушно залетел в дальний угол ворот! Отчаянный прыжок Гутора лишь украсил этот момент! Дубль Жоржиньо!
'40
Де Йонг завершил затяжную позиционную атаку гостей ударом из-за штрафной — неточно.
'38
Заработали голландцы угловой. Промес навесил в штрафную, ван Дейк выиграл верх и пробил головой — мимо ворот.
'36
Провели гости атаку с ходу. Велтман получил мяч на правом краю штрафной и пробил в касание — Гутор потащил!
'34
Не меняется характер игры после забитого мяча. Продолжают гости владеть инициативой.
'32
ГОЛ! Промес от правого края штрафной сделал подачу к линии вратарской, где без опеки остался Вейналдум, пробивший головой в сетку ворот!
'31
Момент! Заброс из глубины прошёл в штрафную хозяев, Промес грудью мяч обработал, но Гутор выскочил на встречу и помешал Квинси нанести удар!
'30
Право на угловой получили Нидерланды. Промес от флажка выполнил подачу, но белорусы быстро выбили мяч за штрафную.
'29
Промес привычно сместился с левого края в центр, но его чуть прихватили за майку и обезмячили.
'28
Всё в порядке с де Лигтом. Голландцы вновь взялись за долгий перепас на половине соперника.
'27
Де Лигт получил повреждение. Врачи подорвались с лавки.
'26
Опасно! Стасевич выполнил подачу к вратарской, отскок мяча пришёлся на Лаптева, который из выгодной позиции пробил мимо ворот!
'25
Лаптев в редкой атаке хозяев добился назначения углового удара у ворот Силлессена.
'23
Беларусь атаку провела, мяч побывал в штрафной соперника, но до удара по воротам дело так и не дошло.
'22
Ван Дейк шикарную диагональ выпилил к левому краю штрафной, Промес технично мяч обработал, но подачу к воротам ему исполнить не дали.
'20
Ван де Бек получил мяч на правом краю штрафной и ударом в касание пытался забросить мяч за спину вратарю, но получилось за перекладину!
'18
Ван де Бека накрыли при ударе с линии штрафной! Белорусы пока держат нужную плотность в обороне.
'17
Промес получил мяч на левом углу чужой штрафной, сместился в центр и нанёс удар с правой ноги — блокирована попытка Квинси.
'15
Прошёл фланговый навес Полякова в штрафную гостей, но там мяч ждал лишь ван Дейк.
'14
Велтман правым краем ворвался в штрафную Беларуси, но Мартынович вмешался в момент, поставил корпус и проводил мяч за лицевую.
'13
Стали голландцы выше встречать соперника. Вот уже и Гутор попал под давление.
'11
Промес пробил по воротам, по пути случился небольшой рикошет, но он не смутил Гутора.
'10
Прошла подача верхом в штрафную хозяев, ван Дейк после борьбы с Мартыновичем решил упасть, но тут никакого фола и рядом не было.
'9
Веретило выбил мяч на угловой, не позволив Малену долго думать в штрафной Беларуси.
'8
Продолжают команды втягиваться в игру. Пока без интересных моментов у ворот.
'6
Нидерланды пробуют наладить контроль над мячом на чужой половине поля.
'4
Ковалёв в контратаке хозяев до чужой штрафной промчал, но уже дальше продвинуться ему не позволили.
'3
Лаптев использовал длинный заброс от партнеров и ворвался в штрафную, но ушёл в лицевую, откуда пробить по воротам не удалось.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Беларусь — Нидерланды. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.