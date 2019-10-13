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Один шаг до Евро: Россия в большинстве обыгрывает Кипр. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Кипр — Россия. LIVE

Сборная России по футболу встречается с командой Кипра в матче группы I отборочного турнира Евро-2020. Подопечным Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе выход на чемпионат Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа I. 8-й тур  |   13 октября 19:00   |  перерыв
Кипр
0:2
Россия
Стадион «ГСП», Никосия | Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
Лайфис 27'
Черышев 9'
Оздоев 22'
Караваев 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Костас Панайи 40'
19 (з)   Константинос Лайфис 27'
4 (з)   Гиоргос Меркис
8 (з)   Хараламбос Кириаку
3 (з)   Николас Иоанну
13 (з)   Янис Кусулос
20 (з)   Яннис Кости
18 (п)   Костакис Артиматас
6 (п)   Михалис Иоанну
7 (п)   Панайотис Захариу 36'
16 (н)   Матия Шполярич
1 (в)   Маринато Гильерме
23 (з)   Сергей Петров 38'
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
5 (з)   Андрей Семёнов
7 (п)   Магомед Оздоев 22'
10 (п)   Ильзат Ахметов
17 (п)   Александр Головин
6 (п)   Денис Черышев 9'
21 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
12 (в)   Урко Рафаэль 40'
22 (в)   Неофитос Михаил
5 (з)   Иоаннис Питтас
14 (з)   Константинос Минтиккис
2 (з)   Антреас Каро
17 (п)   Ренату Маргаса 36'
9 (п)   Димитрис Христофи
23 (п)   Гиоргос Экономидес
21 (п)   Гиоргос Папагеоргиу
11 (п)   Энтони Георгиу
10 (н)   Пиерос Сотириу
15 (н)   Фотис Папулис
16 (в)   Сослан Джанаев
12 (в)   Андрей Лунёв
15 (з)   Вячеслав Караваев 38' 45'
4 (з)   Максим Беляев
20 (з)   Дмитрий Чистяков
2 (п)   Зелимхан Бакаев
3 (п)   Владислав Игнатьев
8 (п)   Далер Кузяев
11 (п)   Павел Могилевец
18 (п)   Юрий Жирков
19 (н)   Николай Комличенко
9 (н)   Александр Соболев
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 3
Удары
100%
По воротам: 10
В створ: 6
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 9
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Перерыв

Свисток судьи отправляет команды на перерыв — сборная России после первого тайма ведет со счетом 2:0. Тяжелый поединок, учитывая количество фолов, травмы и замены. В целом же наши футболисты играют интереснее, доминируют и ведут по делу. Отдохнем немного.

`45+6

Пардо спасает Кипр после удара Черышева низом! Могли громить уже соперника.

`45+5

А тем временем пресс-служба сборной России показала травму Сергея Петрова. Выглядит жутко.

`45+4

Три в два наши игроки выходили в атаку, Головин обыгрался с Ионовым, после чего удар Александра заблокировал защитник.

`45+3

Джикия опоздал к мячу и нарушил правила на Кости. Извиняется наш защитник.

`45+1

А арбитр к первому тайму компенсирует шесть минут.

`45+1

Караваев нарушил правила, сорвав атаку. Не лучший выход на замену.

`44

Ух ты! Кружился Головин возле линии штрафной, пробросил себе мяч и метил в дальний верхний угол — рядом со штангой!

`42

И еще момент у Дзюбы! Снова навес с левого фланга и удар головой — прямо в руки голкиперу.

`41

Урко Рафаэль Пардо заменяет Панайи. Сплошные проблемы у Кипра.

`39

И снова Панайи оказывают помощь — замена ему потребуется.

`37

И все-таки не сможет продолжить игру Петров, получил он травму. Вместо него выходит Вячеслав Караваев.

`36

Замена у Кипра. Вместо форварда Захариу на поле появляется Ренату Маргаса.

`34

У вратаря Кипра проблемы со здоровьем. Неудачно выбил мяч. Помощь ему медики оказывают.

`32

Дзюба! Вроде простой навес в штрафную Кипра прошел, Артем хлестко ударил головой, но Панайи сделал эффектный сейв!

`31

Момент! Очень красиво играют наши футболисты, с хорошей комбинацией прошли в штрафной, однако вновь выручил Кипр вратарь.

`29

Возвращается Петров на поле. И на этом хорошо.

`29

Петрову оказывают помощь за пределами поля. Нет понимания, сможет ли он продолжить матч.

`28

И тут же меняет свое решение арбитр! Красную карточку показывает он Лайфису. Слишком уж жесткий фол.

`27

Небольшая потасовка в центре поля. Очень грубо сыграл Лайфис, ударив шипами по ноге Петрова.

`26

Штрафной исполняли киприота, получился неплохой навес, но отбились наши футболисты, убежав в контратаку. Там Черышева уже остановили.

`23

ГОЛ! Красивейшая комбинация! Черышев передачу на Оздоева выдает, который оказался один перед воротами, спокойно переправив мяч в ворота. 2:0!

`22

Дзюба обработал мяч и сделал передачу на ход Ионову — он не добежал.

`20

Уверенно комбинируют Дзюба и Черышев в атаке, оказывают давление и стараются показывать комбинированный футбол. Хорошую игру пока демонстрирует сборная России.

`18

На своей половине поля чисто отобрали мяч наши футболисты и провели контратаку, Черышев простреливал на Дзюбу в штрафной Кипра, но заблокировали эту передачу.

`16

У Меркиса проблемы с кистью руки. Оказывают ему помощь за пределами поля.

`15

В борьбу отдают все передачи киприоты, с чем спокойно справляются наши игроки. Заметно, что соперник действует через левый фланг, где вместо Марио Фернандеса сегодня Петров.

`13

Черышев оказался в окружении соперников в штрафной и с разворота на удачу пробивал по воротам — сильно и высоко.

`11

Заброс в штрафную у Кипра прошел, там, как показалось, Петров не слишком расторопно сыграл, но в итоге сумел выбить мяч.

`9

ГОЛ! Черышев отобрал мяч вблизи штрафной Кипра, ускорился и с острого угла, который потерял голкипер хозяев, точно пробил. 1:0 — сборная России впереди.

`8

Момент! Прошла передача на Дзюбу верхом, он здорово сбросил мяч Ионову, но удар хавбек нанести не смог — вратарь спас.

`6

Мог возникнуть опасный момент у ворот Кипра после углового, но Дзюба сфолил в атаке.

`4

Петров здорово действует в отборе, выбивая мяч за пределы поля.

`3

Активно прессингует наша сборная на первых минутах. Как и обычно, преимущественно играем забросами на Дзюбу.

`1

Матч начался! Поехали!

18:55

Напомним, что сегодня нашей команде достаточно сыграть вничью, чтобы выйти на чемпионат Европы — 2020. Сомнений в этом, откровенно говоря, практически нет.

18:50

В еще одном матче нашей группы, который завершился час назад, сборная Бельгии уверенно разобралась с Казахстаном (2:0) и осталась на первом месте.

18:45

Стартовый состав сборной России: Гильерме, Петров, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.

18:40

Стартовый состав хозяев: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лаифис, Кости.

18:35

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

18:30

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа отборочного цикла Евро-2020 между Кипром и Россией.