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А тем временем пресс-служба сборной России показала травму Сергея Петрова. Выглядит жутко.
Три в два наши игроки выходили в атаку, Головин обыгрался с Ионовым, после чего удар Александра заблокировал защитник.
Джикия опоздал к мячу и нарушил правила на Кости. Извиняется наш защитник.
Возвращается Петров на поле. И на этом хорошо.
Штрафной исполняли киприота, получился неплохой навес, но отбились наши футболисты, убежав в контратаку. Там Черышева уже остановили.
Дзюба обработал мяч и сделал передачу на ход Ионову — он не добежал.
Уверенно комбинируют Дзюба и Черышев в атаке, оказывают давление и стараются показывать комбинированный футбол. Хорошую игру пока демонстрирует сборная России.
На своей половине поля чисто отобрали мяч наши футболисты и провели контратаку, Черышев простреливал на Дзюбу в штрафной Кипра, но заблокировали эту передачу.
В борьбу отдают все передачи киприоты, с чем спокойно справляются наши игроки. Заметно, что соперник действует через левый фланг, где вместо Марио Фернандеса сегодня Петров.
Черышев оказался в окружении соперников в штрафной и с разворота на удачу пробивал по воротам — сильно и высоко.
Заброс в штрафную у Кипра прошел, там, как показалось, Петров не слишком расторопно сыграл, но в итоге сумел выбить мяч.
Мог возникнуть опасный момент у ворот Кипра после углового, но Дзюба сфолил в атаке.
Петров здорово действует в отборе, выбивая мяч за пределы поля.
Активно прессингует наша сборная на первых минутах. Как и обычно, преимущественно играем забросами на Дзюбу.
Напомним, что сегодня нашей команде достаточно сыграть вничью, чтобы выйти на чемпионат Европы — 2020. Сомнений в этом, откровенно говоря, практически нет.
В еще одном матче нашей группы, который завершился час назад, сборная Бельгии уверенно разобралась с Казахстаном (2:0) и осталась на первом месте.
Стартовый состав сборной России: Гильерме, Петров, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.
Стартовый состав хозяев: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лаифис, Кости.
Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа отборочного цикла Евро-2020 между Кипром и Россией.