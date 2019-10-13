Свисток судьи отправляет команды в раздевалки — после первого тайма бельгийцы ведут со счетом 1:0 благодаря голу Батштуайи. В целом довольно ровная игра, однако Бельгия, чего и следовало ожидать, играет не на максимум своих возможностей. Отдохнем немного, после чего вернемся.