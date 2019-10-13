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Шанс России на первое место: Казахстан пропустил от Бельгии. LIVE

ЧЕ-2020. Квалификация. Казахстан - Бельгия. ОНЛАЙН

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Сборная Казахстана принимает лидера группы I команду Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 8-й тур  |   13 октября 16:00   |  перерыв
Казахстан
0:1
Бельгия
Стадион «Астана-Арена», Нур-Султан | Главный судья: Гедиминас Мажейка (Каунас, Литва)
Жуков 36'
Батшуайи 11'
Батшуайи 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Дмитрий Непогодов
23 (з)   Олжас Керимжанов
2 (з)   Сергей Малый
15 (з)   Александр Марочкин
18 (з)   Дмитрий Шомко
6 (з)   Айбол Абикен
21 (з)   Абзал Бейсебеков
16 (з)   Гафуржан Суюмбаев
10 (п)   Георгий Жуков 36'
9 (п)   Бауыржан Исламхан
20 (п)   Максим Федин
1 (в)   Тибо Куртуа
15 (з)   Тома Мёнье
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
3 (з)   Томас Вермален
5 (з)   Ян Вертонген
6 (п)   Аксель Витсель
19 (п)   Деннис Прает
10 (н)   Эден Азар
23 (н)   Миши Батшуайи 11' 21'
14 (н)   Дрис Мертенс
16 (н)   Торган Азар
Запасной состав
1 (в)   Стас Покатилов
22 (в)   Игорь Шацкий
4 (з)   Виктор Дмитренко
17 (з)   Дмитрий Мирошниченко
14 (п)   Юрий Перцух
8 (п)   Асхат Тагыберген
11 (п)   Ян Вороговский
7 (н)   Сергей Хижниченко
13 (н)   Токтар Жангылышбай
13 (в)   Матц 
12 (в)   Йенс Тенкенс
21 (з)   Тимоти Кастань
20 (з)   Анга Дедрик
4 (з)   Брандон Мехеле
22 (п)   Насер Шадли
11 (п)   Янник Карраско
18 (п)   Аднан Янузай
7 (п)   Ханс Ванакен
8 (п)   Яри Версхарен
9 (н)   Кристиан Бентеке
17 (н)   Дивок Ориги
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 5
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 9
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Перерыв

Свисток судьи отправляет команды в раздевалки — после первого тайма бельгийцы ведут со счетом 1:0 благодаря голу Батштуайи. В целом довольно ровная игра, однако Бельгия, чего и следовало ожидать, играет не на максимум своих возможностей. Отдохнем немного, после чего вернемся.

`45

Одна минута компенсирована арбитром к первому тайму.

`43

Мертенс оказался в центре поля и сфолил на Керимжанове. Недоволен бельгиец.

`41

Под конец первого тайма забрали территориальное преимущество игроки сборной Казахстана. Эмоции слегка остыли.

`39

Момент! Федин вырвался к воротом в отклике на заброс и попытался перебросить мяч через Куртуа, но снаряд пошел выше.

`37

И не сбавляют градус жесткости даже после общения с рефери. Жуков получает желтую карточку за фол на Витселе.

`35

Небольшая потасовка в центре поля. Схлестнулись Менье с Шомко — судье пришлось брать паузу, чтобы побеседовать с игроками. Грубость дает о себе знать.

`33

Много угловых подают бельгийцы, но все спокойно выносят казахстанские футболисты. На этот раз Непогодов уверенно сыграл кулаками на выходе.

`31

Ого! Куртуа совсем заскучал в своей рамке, и в одну из атак Казахстана выбежал из штрафной, сыграв головой. Обогнал он Исламхана.

`29

Азар от боковой линии навешивал на дальнюю штангу, но справилась оборона Казахстана, выбив мяч. А несколько секунд спустя темп снова упал — Витсель толкнул в спину Федина...

`27

Очень жестко в отборе и прессинге играют что те, что другие. Менье, правда, удалось заработать угловой.

`25

Жуков снова в центре внимания. Заработал он штрафной, который, впрочем, Исламхан реализовать не смог. Ничего опасного.

`23

Малый сфолил в центре поля. Не очень нужный фол, явно не ладится игра у Казахстана.

`21

ГОЛ! Сработала тактика убаюкивания от Бельгии! Прает с края штрафной простреливал вдоль ворот, где на дальней штанге потеряли Батштуайи, а тот спокойно занес мяч в ворота. 1:0 — Бельгия повела.

`20

В редкую атаку выбрались казахстанские игроки, Исламхан прорывался по флангу и навешивал в штрафную — там партнеров не оказалось.

`18

Менье уже за пределами поля попал рукой по лицу Абикену. Оказывают помощь игроку Казахстана.

`15

Бельгийцы заметно прибавили, если сравнивать с начало игры. Прессинг у Казахстана уже совсем не тот — прижал их к воротам соперник.

`13

Сначала Торган Азар после хорошей обводки попытался ударить издалека, но помешали ему, а секундой позднее уже Мертенс с дальней дистанции попал намного выше.

`11

Батштуайи наступил на ногу Жукова на чужой половине поля — это желтая карточка.

`11

И тут же отвечают бельгийцы. Суета в обороне сборной Казахстана, чем воспользовался Менье — защитник выбивал уже с линии вратарской.

`9

Момент! Федин оказался на ударной позиции и хлестким ударом пробил прямо над перекладиной!

`7

Батшуайи опасно играет в центре поля, срубая соперника. Довольно грубая игра в начале матча.

`5

Шомко выводили к воротам соперника, но тот забрался в положение вне игры.

`3

И на первых же минутах тревожная ситуация для бельгийцев. Вермален в одном из столкновений с соперников получает повреждение, но, кажется, сможет продолжить игру.

`1

Матч начался! Поехали!

15:55

Разгромив в прошлом туре сборную Сан-Марино (9:0), команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Главным вопросом для «Красных дьяволов» остается борьба за сохранение первого место в турнирной таблице группы I. Сейчас в активе бельгийцев 21 балл. Ближайшим преследователем остается команда России, которая с 18 очками располагается на второй строчке.

15:45

Бельгия:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Тома Менье, Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Деннис Прает, Торган Азар, Эден Азар, Миши Батшуайи, Дрис Мертенс.

15:40

Представляем стартовые составы команд. Казахстан:

Вратарь: Дмитрий Непогодов;

Олжас Керимжанов, Сергей Малый, Александр Марочкин, Дмитрий Шомко, Айбол Абикен, Абзал Бейсебеков, Гафуржан Суюмбаев, Максим Федин, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан.

15:35

Начало встречи запланировано на 16.00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы между сборными Казахстана и Бельгии.