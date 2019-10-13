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Мертенс оказался в центре поля и сфолил на Керимжанове. Недоволен бельгиец.
Под конец первого тайма забрали территориальное преимущество игроки сборной Казахстана. Эмоции слегка остыли.
Небольшая потасовка в центре поля. Схлестнулись Менье с Шомко — судье пришлось брать паузу, чтобы побеседовать с игроками. Грубость дает о себе знать.
Много угловых подают бельгийцы, но все спокойно выносят казахстанские футболисты. На этот раз Непогодов уверенно сыграл кулаками на выходе.
Ого! Куртуа совсем заскучал в своей рамке, и в одну из атак Казахстана выбежал из штрафной, сыграв головой. Обогнал он Исламхана.
Азар от боковой линии навешивал на дальнюю штангу, но справилась оборона Казахстана, выбив мяч. А несколько секунд спустя темп снова упал — Витсель толкнул в спину Федина...
Очень жестко в отборе и прессинге играют что те, что другие. Менье, правда, удалось заработать угловой.
Жуков снова в центре внимания. Заработал он штрафной, который, впрочем, Исламхан реализовать не смог. Ничего опасного.
Малый сфолил в центре поля. Не очень нужный фол, явно не ладится игра у Казахстана.
В редкую атаку выбрались казахстанские игроки, Исламхан прорывался по флангу и навешивал в штрафную — там партнеров не оказалось.
Бельгийцы заметно прибавили, если сравнивать с начало игры. Прессинг у Казахстана уже совсем не тот — прижал их к воротам соперник.
Сначала Торган Азар после хорошей обводки попытался ударить издалека, но помешали ему, а секундой позднее уже Мертенс с дальней дистанции попал намного выше.
И тут же отвечают бельгийцы. Суета в обороне сборной Казахстана, чем воспользовался Менье — защитник выбивал уже с линии вратарской.
Батшуайи опасно играет в центре поля, срубая соперника. Довольно грубая игра в начале матча.
Матч начался! Поехали!
Разгромив в прошлом туре сборную Сан-Марино (9:0), команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Главным вопросом для «Красных дьяволов» остается борьба за сохранение первого место в турнирной таблице группы I. Сейчас в активе бельгийцев 21 балл. Ближайшим преследователем остается команда России, которая с 18 очками располагается на второй строчке.
Бельгия:
Вратарь: Тибо Куртуа;
Тома Менье, Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Деннис Прает, Торган Азар, Эден Азар, Миши Батшуайи, Дрис Мертенс.
Представляем стартовые составы команд. Казахстан:
Вратарь: Дмитрий Непогодов;
Олжас Керимжанов, Сергей Малый, Александр Марочкин, Дмитрий Шомко, Айбол Абикен, Абзал Бейсебеков, Гафуржан Суюмбаев, Максим Федин, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан.
Начало встречи запланировано на 16.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы между сборными Казахстана и Бельгии.