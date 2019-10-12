'45+2

Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Испанцы в позиционных атаках ничем не удивили соперника. Норвежцы аккуратно провели время в обороне, но при этом не забывали проводить контрвыпады.