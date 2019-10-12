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Трансляция
С конца
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'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. Испанцы в позиционных атаках ничем не удивили соперника. Норвежцы аккуратно провели время в обороне, но при этом не забывали проводить контрвыпады.
'45+1
Аер использовал стандарт и пробил головой — мимо цели! Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Элабделлауи на дальнюю штангу выполнил подачу, Навас не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'44
Эдегор пытался пасом в касание обострить ситуацию у испанских ворот, но Навас здорово сыграл на перехвате.
'42
'40
Испанцы получили право на угловой. Подача на ближнюю штангу привела к удару головой от Сауля — выше ворот прошёл мяч.
'38
Рамос сделал подачу в штрафную хозяев, но Родриго не смог выиграть позицию у норвежского защитника.
'36
'34
Настойчивую «позиционку» провели хозяева, но кроме контроля мяча ничего сопернику не предложили.
'32
Сборная Норвегии устала от позиционных атак соперника, решив поиграть первым номером.
'30
'30
'29
Сразу два подряд корнера выполнили хозяева. Попытку Кинга пробить из пределов штрафной блокировали испанцы.
'28
Элабделлауи от лицевой низом прострелил в центр штрафной гостей, но Кинг ждал мяч чуть в другой точке.
'26
Себальос от угла поля вырезал передачу в штрафную, Рамос был рядом с мячом, но пробить по воротам ему не позволили.
'25
Прострел Наваса привёл к назначению углового у ворот норвежской сборной.
'24
Сауль использовал отскок мяча к радиусу штрафной и пробил с левой ноги — Ярстейн на месте!
'22
Создают хозяева момент у ворот Кепы! Кинг дождался навеса к вратарской и пробил головой — голкипер справился!
'21
Норвежцы провели позиционную атаку. Подача от правого фланга не стала проблемой для испанской обороны.
'19
Сборная Испании по-прежнему очень уверенно себя чувствует с мячом на чужой половине поля.
'17
Прекрасную геометрию атаки показали испанцы, но обостряющий прострел Наваса вдоль ворот не нашёл завершения!
'15
Пока наблюдаем игру от одной штрафной до другой. Вратари отдыхают.
'12
Родриго не позволил хозяевам быстро выйти из обороны в атаку, сфолив на Йохансене.
'10
Оярсабаль был готов зацепиться за мяч на чужой половине поля, но его норвежский защитник оттеснил от момента.
'8
Испанцы долго владели мячом на чужой половине поля, но Руис одной неточной передачей запорол все старания партнёров.
'6
Кинг при борьбе за мяч упал в штрафной гостей, но судья не нашёл повода указать на «точку».
'4
Испанцы быстро освоились на чужом поле. Гости проводят позиционные атаки.
'2
Оярсабаль два прострела подряд исполнил с левого фланга, но Ярстейн во вратарской мяч в итоге перехватил.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли норвежцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Норвегия — Испания. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.