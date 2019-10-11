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Евро-2020. Квалификация. Украина — Литва. ОНЛАЙН

Сборная Украины принимает команду Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляция встречи.
Группа B. 7-й тур  |   11 октября 21:45   |  1 тайм
Украина
1:0
Литва
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)
Малиновский 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Эдуард Соболь
22 (з)   Николай Матвиенко
4 (з)   Сергей Кривцов
17 (з)   Александр Зинченко
19 (п)   Сергей Болбат
6 (п)   Тарас Степаненко
11 (п)    Марлос
8 (п)   Руслан Малиновский 29'
7 (н)   Андрей Ярмоленко
18 (н)   Жуниор Мораес
12 (в)   Витаутас Черняускас
2 (з)   Линас Климавичюс
19 (з)   Витаутас Андрюшкявичюс
4 (з)   Эдвинас Гирдвайнис
13 (п)   Саулюс Миколюнас
18 (п)   Овидиус Вербицкас
7 (п)   Артурас Жулпа
21 (п)   Модестас Воробьёвас
10 (п)   Паулюс Голубицкас
11 (п)   Арвидас Новиковас
22 (н)   Каролис Лаукжемис
Запасной состав
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Юрий Панькив
16 (з)   Виталий Миколенко
3 (з)   Игорь Пластун
13 (з)   Артём Шабанов
14 (п)   Виталий Буяльский
21 (п)   Александр Караваев
10 (п)   Евгений Коноплянка
20 (п)   Виктор Коваленко
5 (п)   Сергей Сидорчук
15 (п)   Виктор Цыганков
9 (н)   Роман Яремчук
16 (в)   Марюс Адамонис
1 (в)   Джугас Барткус
23 (з)   Роландас Баравикас
5 (з)   Альгис Янкаускас
8 (з)   Эгидиюс Вейткунас
17 (п)   Юлюс Каспаравичюс
14 (п)   Юстас Ласицкас
15 (п)   Гедрюс Матулявичюс
20 (п)   Домантас Шимкус
6 (н)   Донатас Казлаускас
9 (н)   Дейвидас Матулявичус
Удары
100%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
73%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
27%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
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'29
ГОЛ! Малиновский у штрафной отыгрался в стеночку с Мораесом, получив ответный пас пяткой на ход, завершающий удар низом получился точно в цель — мяч проскочил под руками вратаря!
'28
Миколюнас от правой бровки высокую подачу выполнил во вратарскую хозяев — это разминка для Пятова.
'27
Ярмоленко завершил атаку хозяев ударом с лёта в метре от штрафной — мимо дальнего угла ворот!
'25
Пока не так высок темп в игре. Литовцы успевают синхронно двигать свою линию обороны.
'23
Ярмоленко не стал пробивать с линии штрафной, а на тонкий заброс никто из партнеров не откликнулся.
'22
Уверенно Черняускас сыграл на перехвате после прострела низом с левого фланга во вратарскую гостей.
'20
Подача от угла поля получилась на ближнюю штангу, Андрюшкявичюс в борьбе пробил, но мяч в створ не пошёл.
'19
Редкая атака Литвы привела к назначению углового — Лаукжемис постарался.
'17
Соболь пытался выполнить подачу в штрафную гостей, но рикошет по пути облегчил жизнь вратарю, успевшего первым на мяч.
'15
Контролируют долго украинцы мяч, но пока без подходов к воротам Черняускаса.
'13
Ещё один симпатичный розыгрыш в штрафной сборной Литвы. Болбат едва не вывел Зинченко на ударную позицию.
'12
Ярмоленко в штрафную пас отдал, Марлос классно пяткой скинул на Зинченко, но удар у Александра точным не получился — мяч прошёл вдоль ворот.
'11
Малиновский и Воробьёвас неудачно столкнулись в центре поля — игровой момент.
'10
Ярмоленко не смог от лицевой линии сделать передачу во вратарскую — удар от ворот.
'8
Прошла передача от флажка на дальний угол вратарской, где гости потеряли Степаненко, удар головой пришёлся в штангу!
'7
Жулпа в подкате выбил мяч на угловой, не позволив Мораесу принять передачу в центре литовской штрафной.
'6
Новиковас пытался разогнать атаку гостей правым краем, но Соболь мяч выбил в аут.
'5
Марлос проверил свой удар! Попытка с радиуса штрафной не вышла результативной.
'4
Соболь на левом краю отыгрался с партнёром в стенку и выполнил навес в центр штрафной, Мораес головой пробил — выше ворот!
'3
Сборная Украины с первых минут переводит игру на чужую половину поля — ожидаемый старт.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли литовцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Украина — Литва. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.