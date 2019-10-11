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Трансляция
С конца
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'29
'28
Миколюнас от правой бровки высокую подачу выполнил во вратарскую хозяев — это разминка для Пятова.
'27
Ярмоленко завершил атаку хозяев ударом с лёта в метре от штрафной — мимо дальнего угла ворот!
'25
Пока не так высок темп в игре. Литовцы успевают синхронно двигать свою линию обороны.
'23
Ярмоленко не стал пробивать с линии штрафной, а на тонкий заброс никто из партнеров не откликнулся.
'22
Уверенно Черняускас сыграл на перехвате после прострела низом с левого фланга во вратарскую гостей.
'20
Подача от угла поля получилась на ближнюю штангу, Андрюшкявичюс в борьбе пробил, но мяч в створ не пошёл.
'19
Редкая атака Литвы привела к назначению углового — Лаукжемис постарался.
'17
Соболь пытался выполнить подачу в штрафную гостей, но рикошет по пути облегчил жизнь вратарю, успевшего первым на мяч.
'15
Контролируют долго украинцы мяч, но пока без подходов к воротам Черняускаса.
'13
Ещё один симпатичный розыгрыш в штрафной сборной Литвы. Болбат едва не вывел Зинченко на ударную позицию.
'12
Ярмоленко в штрафную пас отдал, Марлос классно пяткой скинул на Зинченко, но удар у Александра точным не получился — мяч прошёл вдоль ворот.
'11
Малиновский и Воробьёвас неудачно столкнулись в центре поля — игровой момент.
'10
Ярмоленко не смог от лицевой линии сделать передачу во вратарскую — удар от ворот.
'8
Прошла передача от флажка на дальний угол вратарской, где гости потеряли Степаненко, удар головой пришёлся в штангу!
'7
Жулпа в подкате выбил мяч на угловой, не позволив Мораесу принять передачу в центре литовской штрафной.
'6
Новиковас пытался разогнать атаку гостей правым краем, но Соболь мяч выбил в аут.
'5
Марлос проверил свой удар! Попытка с радиуса штрафной не вышла результативной.
'4
Соболь на левом краю отыгрался с партнёром в стенку и выполнил навес в центр штрафной, Мораес головой пробил — выше ворот!
'3
Сборная Украины с первых минут переводит игру на чужую половину поля — ожидаемый старт.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли литовцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Украина — Литва. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.