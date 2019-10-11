- 370732 просмотра Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
- 206384 просмотра Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
- 152329 просмотров Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
- 94379 просмотров В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
- 88874 просмотра NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
- 83736 просмотров Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
- 79922 просмотра Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания, передает...
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'11
Неожиданно быстро отыгралась сборная Чехии. Отметим, что победа в этом матче гарантирует англичанам путёвку на Евро-2020.
'10
'9
'8
'7
Цоуфаль резко пробил в дальний угол низом от линии штрафной — Пикфорд в падении как-то странно зацепил мяч рукой, но команду спас, переведя его на угловой!
'5
'4
Пенальти в ворота Чехии! Стерлинг ворвался в штрафную и на углу вратарской был откровенно сбит в подкате.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Чехия — Англия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.