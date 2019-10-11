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Ближе к Евро: Англия гостит у Чехии. LIVE

Евро-2020. Квалификация. Чехия - Англия. ОНЛАЙН

Сборная Чехии принимает команду Англии в матче отборочного этапа чемпионата Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречу.
Группа A. 7-й тур  |   11 октября 21:45   |  1 тайм
Чехия
1:1
Англия
Стадион «Эден (Синот Тип)», Прага | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Янкто 8'
Брабец 9'
Кейн 5' (пен)
Роуз 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томаш Вацлик
18 (з)   Ян Борил
4 (з)   Якуб Брабец 9'
3 (з)   Ондржей Челюстка
5 (з)   Владимир Цоуфаль
21 (п)   Алекс Крал
15 (п)   Томаш Соучек
14 (п)   Якуб Янкто 8'
8 (п)   Владимир Дарида
20 (п)   Лукаш Масопуст
19 (н)   Патрик Шик
1 (в)   Джордан Пикфорд
5 (з)   Майкл Кин
2 (з)   Киран Триппьер
6 (з)   Гарри Магуайр
3 (з)   Дэнни Роуз 10'
4 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Мэйсон Маунт
10 (п)   Джейдон Санчо
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн 5'
Запасной состав
16 (в)   Ондржей Коларж
23 (в)   Иржи Павленка
6 (з)   Ондржей Кудела
22 (з)   Штефан Шимич
10 (п)   Йозеф Гушбауэр
12 (п)   Лукаш Калвах
13 (п)   Ян Копиц
7 (п)   Ладислав Крейчи
17 (п)   Яромир Змрхаль
11 (н)   Михал Крменчик
2 (н)   Радим Ржезник
9 (н)   Зденек Ондрашек
13 (в)   Ник Поуп
12 (з)   Трент Александер-Арнольд
14 (з)   Бенджамин Чилвел
15 (з)   Джозеф Гомес
16 (з)   Тайрон Мингс
17 (з)   Фикайо Томори
19 (п)   Росс Баркли
18 (п)   Гарри Уинкс
23 (н)   Тэмми Абрахам
20 (н)   Маркус Рашфорд
22 (н)   Дин Хендерсон
Удары
75%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 5
Удары
25%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
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'11
Неожиданно быстро отыгралась сборная Чехии. Отметим, что победа в этом матче гарантирует англичанам путёвку на Евро-2020.
'10
Роуз заехал сопернику по ногам в центре поля.
'9
ГОЛ! После углового Челюстка выиграл борьбу за мяч в центре штрафной, сделал скидку на Брабеца, и тот с полутора метров буквально протолкнул мяч в сетку!
'8
Янкто перед подачей углового стал о чём-то спорить с судьёй и получил предупреждение.
'7
Цоуфаль резко пробил в дальний угол низом от линии штрафной — Пикфорд в падении как-то странно зацепил мяч рукой, но команду спас, переведя его на угловой!
'5
ГОЛ! Кейн разбежался и мощно пробил прямо по центру ворот, а Вацлик заранее прыгнул вправо и не смог спасти команду.
'4
Пенальти в ворота Чехии! Стерлинг ворвался в штрафную и на углу вратарской был откровенно сбит в подкате.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Чехия — Англия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.