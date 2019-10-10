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За первой победой: Эстония гостит у Белоруссии. LIVE

Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Белоруссия — Эстония. ОНЛАЙН

Сборная Эстонии встречается с Белоруссией в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 7-й тур  |   10 октября 19:00   |  Матч не начался
Беларусь
0:0
Эстония
Стадион «Динамо», Минск | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Гутор
5 (з)   Денис Поляков
6 (з)   Сергей Политевич
3 (з)   Александр Мартынович
23 (з)   Сергей Матвейчик
18 (п)   Иван Маевский
22 (п)   Игорь Стасевич
2 (п)   Станислав Драгун
14 (п)   Евгений Яблонский
8 (п)   Павел Савицкий
11 (н)   Максим Скавыш
12 (в)   Сергей Лепметс
21 (з)   Никита Баранов
23 (з)   Тайо Тенисте
18 (з)   Карол Метс
19 (з)   Кен Калласте
14 (п)   Константин Васильев
4 (п)   Маттиас Кяйт
13 (п)   Владислав Крейда
11 (н)   Хенрик Оямаа
10 (н)   Сергей Зенёв
9 (н)   Эрик Сорга
Запасной состав
12 (в)   Антон Чичкан
4 (з)   Никита 
20 (з)   Олег Веретило
10 (п)   Иван Бахар
7 (п)   Юрий Ковалев
9 (п)   Макс Эбонг
21 (п)   Захар Волков
13 (н)   Николай Золотов
15 (н)   Денис Лаптев
17 (н)   Виталий Лисакович
19 (н)   Евгений Шевченко
16 (н)   Егор Хаткевич
22 (в)   Матвей Игонен
1 (в)   Марко Меэритс
2 (з)   Герт Камс
16 (з)   Мяртен Кууск
3 (з)   Артур Пикк
5 (з)   Мадис Вихманн
20 (п)   Михкель Айнсалу
6 (п)   Илья Антонов
17 (п)   Мартин Миллер
8 (п)   Власий Синявский
7 (н)   Франк Лиивак
15 (н)   Рауно Саппинен