За первой победой: Эстония гостит у Белоруссии. LIVE
Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Белоруссия — Эстония. ОНЛАЙН
Сборная Эстонии встречается с Белоруссией в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 7-й тур | 10 октября 19:00 | Матч не начался
Беларусь
0:0
Эстония
Стадион «Динамо», Минск | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Основные составы
1 (в) Александр Гутор
5 (з) Денис Поляков
6 (з) Сергей Политевич
3 (з) Александр Мартынович
23 (з) Сергей Матвейчик
18 (п) Иван Маевский
22 (п) Игорь Стасевич
2 (п) Станислав Драгун
14 (п) Евгений Яблонский
8 (п) Павел Савицкий
11 (н) Максим Скавыш
12 (в) Сергей Лепметс
21 (з) Никита Баранов
23 (з) Тайо Тенисте
18 (з) Карол Метс
19 (з) Кен Калласте
14 (п) Константин Васильев
4 (п) Маттиас Кяйт
13 (п) Владислав Крейда
11 (н) Хенрик Оямаа
10 (н) Сергей Зенёв
9 (н) Эрик Сорга
Запасной состав
12 (в) Антон Чичкан
4 (з) Никита
20 (з) Олег Веретило
10 (п) Иван Бахар
7 (п) Юрий Ковалев
9 (п) Макс Эбонг
21 (п) Захар Волков
13 (н) Николай Золотов
15 (н) Денис Лаптев
17 (н) Виталий Лисакович
19 (н) Евгений Шевченко
16 (н) Егор Хаткевич
22 (в) Матвей Игонен
1 (в) Марко Меэритс
2 (з) Герт Камс
16 (з) Мяртен Кууск
3 (з) Артур Пикк
5 (з) Мадис Вихманн
20 (п) Михкель Айнсалу
6 (п) Илья Антонов
17 (п) Мартин Миллер
8 (п) Власий Синявский
7 (н) Франк Лиивак
15 (н) Рауно Саппинен