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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Нидерланды — Северная Ирландия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.