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Нидерланды Северная Ирландия

Битва за Евро: Нидерланды против Северной Ирландии. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Нидерланды — Северная Ирландия. ОНЛАЙН

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии встречаются в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа C. 7-й тур  |   10 октября 21:45   |  1 тайм
Нидерланды
0:0
Северная Ирландия
Стадион «Де Куйп (Фейеноорд)», Роттердам | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Яспер Силлессен
17 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван
3 (з)   Маттейс де
22 (з)   Дензел Дюмфрис
21 (п)   Френки де
15 (п)   Мартен де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум
9 (н)   Райан Бабель
10 (н)   Мемфис Депай
7 (н)   Стивен Бергвейн
1 (в)   Бэйли Пикок-Фаррел
20 (з)   Крэйг Кэткарт
3 (з)   Майкл Смит
5 (з)   Джонни Эванс
13 (п)   Корри Эванс
6 (п)   Джордж Сэвилл
8 (п)   Стивен Дэвис
17 (п)   Патрик Макнейр
14 (п)   Стюарт Даллас
11 (п)   Шейн Фергюсон
10 (н)   Кайл Лафферти
Запасной состав
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Кеннет Вермер
5 (з)   Натан Аке
2 (з)   Йоэл Велтман
14 (з)   Стефан де
12 (з)   Патрик ван
6 (п)   Донни ван
16 (п)   Кевин Стротман
18 (н)   Стивен Бергёйс
20 (н)   Дониелл Мален
11 (н)   Квинси Промес
19 (н)   Люк де
23 (в)   Тревор Карсон
12 (в)   Майкл Макговерн
19 (з)   Лайам Доннелли
4 (з)   Томас Флэнаган
2 (з)   Конор Маклафлин
22 (п)   Шейн Лейвери
15 (п)   Джордан Томпсон
9 (н)   Лиам Бойс
21 (н)   Джош Мадженнис
7 (н)   Ниэлл Макгинн
18 (н)   Гэвин Уит
16 (н)   Мэттью Кеннеди
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Нидерланды — Северная Ирландия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.