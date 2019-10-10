Сборная России еще не может себе обеспечить квалификацию на Евро-2020, так как Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном и набрал 10 очков, а у нас 15. Но в случае успеха в этом матче восьмиочковый отрыв за три тура нереально будет отыграть.