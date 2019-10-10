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Россия значительно больше владеет мячом. Игре пока не хватает событий. Что-то должно вскрыть матч.
Национальные гимны.
Достаточно глубоко Шотландия сидит на своей половине поля, зато сразу же, при первой возможности, огрызается контрвыпадами после вертикальных забросов. Сейчас Джикия был хорош — подчистил.
Оздоев вернул должок соперникам, сфолив в центре поля. Темп, надо сказать, невысок.
Вот и шотландцы пришли на нашу половину и заработали аут. Но дальше Жирков перехватил и вынес подальше.
Бурк в воздухе в центре поля подключил руки и заехал в шею Магомеду Оздоеву. Штрафной, но без карточки. Хавбек «Зенита» какое-то время провел на газоне.
Ионов прошел к шотландской лицевой и заработал передачей в центр угловой, который подал Головин. Но до удара не дошло. Впрочем, подбор за хозяевами. Продолжаем атаковать.
Головин разогнал первую атаку сборной России, отдал Кудряшову, но шотландцы успели вернуться, и быстрая атака перешла в позиционную фазу.
Обслуживает матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Келетом.
Команды выходят на поле «Лужников». Последний раз Россия играла тут в 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Замечательные воспоминания, не правда ли?
Напомним, что первый матч соперников в Глазго закончился волевой победой сборной России — 2:1. Победой, которая окончательно (надеемся) расставила акценты в этой подгруппе, отделив Бельгию и нашу сборную от остальных соперников. А напрямую на Евро, напомним, выходят две сборные.
Разминаются команды, готовясь к матчу.
У сборной России отдельное внимание к разыгравшемуся капитану. Артем Дзюба поджигает не только в матчах за «Зенит», но и в национальной команде. В последних пяти отборочных встречах у форварда шесть голов!
Погодка в Москве — так себе. Но для игры в футбол на самом деле самое то.
На стадионе в «Лужниках» на разогреве у этого матча выступает Дима Билан.
У шотландцев сегодня сразу два игрока дебютируют за сборную. Это Майкл Девлин и Джон Флек.
Сборная России еще не может себе обеспечить квалификацию на Евро-2020, так как Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном и набрал 10 очков, а у нас 15. Но в случае успеха в этом матче восьмиочковый отрыв за три тура нереально будет отыграть.
А вот состав, который выставил главный тренер шотландцев Стив Кларк:
Маршалл — Палмер, Робертсон, Малгрю, Девлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Бурк, Макгрегор, Фрэйзер.
Составы команд уже известны. Вот кого с первых минут выпустил у сборной России Станислав Черчесов:
Гилерме — Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Баринов, Оздоев, Головин — Ионов, Жирков, Дзюба.
Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча отборочного этапа Евро-2020 между сборными Россией и Шотландией.