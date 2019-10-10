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Шаг до Евро: Россия бьется с Шотландией. LIVE

Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Россия — Шотландия. ОНЛАЙН

Сборная России принимает команду Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа I. 7-й тур  |   10 октября 21:45   |  1 тайм
Россия
0:0
Шотландия
Стадион «Лужники», Москва | Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
5 (з)   Андрей Семёнов
2 (з)   Марио Фернандес
8 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Магомед Оздоев
18 (п)   Юрий Жирков
17 (п)   Александр Головин
21 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Дэвид Маршалл
4 (з)   Чарльз Малгрю
5 (з)   Майкл Девлин
3 (з)   Эндрю Робертсон
9 (п)   Оливер Бёрк
2 (п)   Лиам Палмер
6 (п)   Джон Флек
10 (п)   Каллум Макгрегор
7 (п)   Роберт Снодграсс
8 (п)   Джон Макгинн
11 (п)   Райан 
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
16 (в)   Сослан Джанаев
23 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Максим Беляев
20 (з)   Дмитрий Чистяков
15 (з)   Вячеслав Караваев
10 (п)   Ильзат Ахметов
9 (п)   Зелимхан Бакаев
6 (п)   Денис Черышев
3 (п)   Владислав Игнатьев
11 (п)   Далер Кузяев
19 (н)   Николай Комличенко
21 (в)   Крейг Макгилливрей
12 (в)   Джон Маклафлин
14 (з)   Стюарт Финдлей
15 (з)   Деклан 
22 (з)   Стивен О'Доннелл
23 (з)   Грег Тайлер
18 (п)   Стюарт Армстронг
20 (п)   Райан Кристи
17 (п)   Джеймс Форрест
16 (н)   Джонни Рассел
19 (н)   Лоуренс Шанклэнд
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
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'13

Россия значительно больше владеет мячом. Игре пока не хватает событий. Что-то должно вскрыть матч.

21:43

Национальные гимны.

'11

К неожиданно оказавшемуся в глубине чужой штрафной Кудряшову отскочил мяч. Федор зарядил с лета, но очень не попал. Тем не менее было опасно.

'9

Достаточно глубоко Шотландия сидит на своей половине поля, зато сразу же, при первой возможности, огрызается контрвыпадами после вертикальных забросов. Сейчас Джикия был хорош — подчистил.

'7

Оздоев вернул должок соперникам, сфолив в центре поля. Темп, надо сказать, невысок.

'6

Вот и шотландцы пришли на нашу половину и заработали аут. Но дальше Жирков перехватил и вынес подальше.

'5

Очень опасный вход Ионова в штрафную после передачи из глубины как раз с этого штрафного за фол на Оздоеве, но мяч попал в руку футболисту «Ростова», и игра была остановлена. Правда, удар так и так заблокировали.

'4

Бурк в воздухе в центре поля подключил руки и заехал в шею Магомеду Оздоеву. Штрафной, но без карточки. Хавбек «Зенита» какое-то время провел на газоне.

'3

Ионов прошел к шотландской лицевой и заработал передачей в центр угловой, который подал Головин. Но до удара не дошло. Впрочем, подбор за хозяевами. Продолжаем атаковать.

'2

Головин разогнал первую атаку сборной России, отдал Кудряшову, но шотландцы успели вернуться, и быстрая атака перешла в позиционную фазу.

'1

Поеееехали! Матч начался!

21:45

Обслуживает матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Келетом.

21:40

Команды выходят на поле «Лужников». Последний раз Россия играла тут в 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Замечательные воспоминания, не правда ли?

21:35

Напомним, что первый матч соперников в Глазго закончился волевой победой сборной России — 2:1. Победой, которая окончательно (надеемся) расставила акценты в этой подгруппе, отделив Бельгию и нашу сборную от остальных соперников. А напрямую на Евро, напомним, выходят две сборные.

21:30

Разминаются команды, готовясь к матчу.

21:25

У сборной России отдельное внимание к разыгравшемуся капитану. Артем Дзюба поджигает не только в матчах за «Зенит», но и в национальной команде. В последних пяти отборочных встречах у форварда шесть голов!

21:20

Погодка в Москве — так себе. Но для игры в футбол на самом деле самое то.

21:15

На стадионе в «Лужниках» на разогреве у этого матча выступает Дима Билан.

21:10

У шотландцев сегодня сразу два игрока дебютируют за сборную. Это Майкл Девлин и Джон Флек.

21:05

Сборная России еще не может себе обеспечить квалификацию на Евро-2020, так как Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном и набрал 10 очков, а у нас 15. Но в случае успеха в этом матче восьмиочковый отрыв за три тура нереально будет отыграть.

21:00

А вот состав, который выставил главный тренер шотландцев Стив Кларк:

Маршалл — Палмер, Робертсон, Малгрю, Девлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Бурк, Макгрегор, Фрэйзер.

20:55

Составы команд уже известны. Вот кого с первых минут выпустил у сборной России Станислав Черчесов:

Гилерме — Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Баринов, Оздоев, Головин — Ионов, Жирков, Дзюба.

20:50

Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

20:45

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча отборочного этапа Евро-2020 между сборными Россией и Шотландией.