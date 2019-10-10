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Казахстан Кипр

В погоне за Россией: Казахстан бьется с Кипром. LIVE

Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Казахстан — Кипр. ОНЛАЙН

Казахстан встречается с Кипром в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа I. 7-й тур  |   10 октября 17:00   |  1 тайм
Казахстан
0:0
Кипр
Стадион «Астана-Арена», Нур-Султан | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Суюмбаев 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Дмитрий Непогодов
15 (з)   Александр Марочкин
2 (з)   Сергей Малый
3 (з)   Темирлан Ерланов
16 (з)   Гафуржан Суюмбаев 4'
6 (з)   Айбол Абикен
14 (п)   Юрий Перцух
11 (п)   Ян Вороговский
9 (п)   Бауыржан Исламхан
5 (п)   Исламбек Куат
13 (н)   Токтар Жангылышбай
1 (в)   Костас Панайи
14 (з)   Константинос Минтиккис
20 (з)   Яннис Кости
8 (з)   Хараламбос Кириаку
13 (з)   Янис Кусулос
19 (з)   Константинос Лайфис
4 (з)   Гиоргос Меркис
3 (з)   Николас Иоанну
18 (п)   Костакис Артиматас
10 (н)   Пиерос Сотириу
15 (н)   Фотис Папулис
Запасной состав
1 (в)   Стас Покатилов
22 (в)   Игорь Шацкий
21 (з)   Абзал Бейсебеков
4 (з)   Виктор Дмитренко
23 (з)   Олжас Керимжанов
18 (з)   Дмитрий Шомко
20 (п)   Максим Федин
8 (п)   Асхат Тагыберген
10 (п)   Георгий Жуков
7 (н)   Сергей Хижниченко
17 (н)   Дмитрий Мирошниченко
22 (в)   Неофитос Михаил
12 (в)   Урко Рафаэль
2 (з)   Антреас Каро
5 (з)   Иоаннис Питтас
11 (п)   Энтони Георгиу
6 (п)   Михалис Иоанну
17 (п)   Ренату Маргаса
16 (н)   Матия Шполярич
23 (н)   Гиоргос Экономидес
9 (н)   Димитрис Христофи
21 (н)   Гиоргос Папагеоргиу
7 (н)   Панайотис Захариу
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 6
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3