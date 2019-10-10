В погоне за Россией: Казахстан бьется с Кипром. LIVE
Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Казахстан — Кипр. ОНЛАЙН
Казахстан встречается с Кипром в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа I. 7-й тур | 10 октября 17:00 | 1 тайм
Казахстан
0:0
Кипр
Стадион «Астана-Арена», Нур-Султан | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Суюмбаев 4'
Основные составы
12 (в) Дмитрий Непогодов
15 (з) Александр Марочкин
2 (з) Сергей Малый
3 (з) Темирлан Ерланов
16 (з) Гафуржан Суюмбаев 4'
6 (з) Айбол Абикен
14 (п) Юрий Перцух
11 (п) Ян Вороговский
9 (п) Бауыржан Исламхан
5 (п) Исламбек Куат
13 (н) Токтар Жангылышбай
1 (в) Костас Панайи
14 (з) Константинос Минтиккис
20 (з) Яннис Кости
8 (з) Хараламбос Кириаку
13 (з) Янис Кусулос
19 (з) Константинос Лайфис
4 (з) Гиоргос Меркис
3 (з) Николас Иоанну
18 (п) Костакис Артиматас
10 (н) Пиерос Сотириу
15 (н) Фотис Папулис
Запасной состав
1 (в) Стас Покатилов
22 (в) Игорь Шацкий
21 (з) Абзал Бейсебеков
4 (з) Виктор Дмитренко
23 (з) Олжас Керимжанов
18 (з) Дмитрий Шомко
20 (п) Максим Федин
8 (п) Асхат Тагыберген
10 (п) Георгий Жуков
7 (н) Сергей Хижниченко
17 (н) Дмитрий Мирошниченко
22 (в) Неофитос Михаил
12 (в) Урко Рафаэль
2 (з) Антреас Каро
5 (з) Иоаннис Питтас
11 (п) Энтони Георгиу
6 (п) Михалис Иоанну
17 (п) Ренату Маргаса
16 (н) Матия Шполярич
23 (н) Гиоргос Экономидес
9 (н) Димитрис Христофи
21 (н) Гиоргос Папагеоргиу
7 (н) Панайотис Захариу
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
53%
- Угловые
- Офсайды
- Нарушения
- 0
- 6
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
47%
- Угловые
- Офсайды
- Нарушения
- 3
- 3