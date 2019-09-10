онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Литва Португалия

Сдержать Роналду: Португалия гостит у Литвы. LIVE

Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Литва — Португалия. ОНЛАЙН

Сборные Литвы и Португалии играют в матче отборочного этапа Евро-2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа B. 6-й тур  |   10 сентября 21:45   |  1 тайм
Литва
0:0
Португалия
Стадион «LFF - Ветра», Вильнюс | Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Эрнестас Шеткус
19 (з)   Витаутас Андрюшкявичюс
4 (з)   Эдвинас Гирдвайнис
3 (з)   Маркус Палионис
13 (з)   Саулюс Миколюнас
11 (п)   Домантас Шимкус
18 (п)   Овидиус Вербицкас
21 (п)   Модестас Воробьёвас
17 (п)   Мантас Куклис
14 (п)   Выкинтас Сливка
9 (н)   Каролис Лаукжемис
1 (в)   Руй Патрисиу
6 (з)   Жозе Фонте
20 (з)   Жоау Канселу
5 (з)   Рафаэл Геррейру
4 (з)   Рубен Диаш
11 (п)   Бруну Фернандеш
18 (п)   Рубен Невеш
14 (п)   Вилльям Карвалью
10 (п)   Бернарду Силва
23 (н)   Жоау Фелиш
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
1 (в)   Эмилиюс Зубас
12 (в)   Витаутас Черняускас
23 (з)   Роландас Баравикас
5 (з)   Альгис Янкаускас
2 (з)   Линас Климавичюс
8 (з)   Эгидиюс Вейткунас
7 (п)   Артурас Жулпа
10 (п)   Паулюс Голубицкас
15 (п)   Гедрюс Матулявичюс
20 (п)   Деймантас Петравичюс
6 (н)   Донатас Казлаускас
22 (в)    Бету
12 (в)   Жозе де
3 (з)   Даниэл Каррису
19 (з)   Мариу Руй
21 (п)    Пицци
15 (п)   Рафаэл Силва
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
13 (п)   Перейра Данилу
8 (п)   Жоау Моутинью
16 (п)   Ренату Саншеш
9 (н)   Диогу Жота
2 (н)   Франсишку Феррейра
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
27%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
73%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'3
Хозяева провели атаку правым флангом, прошёл прострел во вратарскую, но Сливка послал мяч выше перекладины.
'1
Матч начался! Португальцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Литва — Португалия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.