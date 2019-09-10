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Хозяева провели атаку правым флангом, прошёл прострел во вратарскую, но Сливка послал мяч выше перекладины.
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Матч начался! Португальцы разыграли мяч с центра поля.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Литва — Португалия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.