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Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Англия — Косово. ОНЛАЙН

Сборная Англии по футболу встречается с командой Косов в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Группа A. 6-й тур  |   10 сентября 21:45   |  1 тайм
Англия
0:1
Косово
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Бериша 1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
3 (з)   Бенджамин Чилвел
6 (з)   Гарри Магуайр
5 (з)   Майкл Кин
2 (з)   Трент Александер-Арнольд
10 (п)   Росс Баркли
4 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Джейдон Санчо
7 (н)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн
12 (в)   Арьянет Мурич
13 (з)   Амир Ррахмани
15 (з)   Мергим Войвода
4 (з)   Идриз Воца
2 (з)   Флорент Хадерджонай
3 (з)   Фидан Алити
8 (п)   Бесар Халими
14 (п)   Валон Бериша 1'
10 (п)   Флоран Муслия
9 (н)   Берсант Целина
18 (н)   Ведат Мурики
Запасной состав
13 (в)   Том Хитон
22 (в)   Ник Поуп
15 (з)   Джозеф Гомес
16 (з)   Тайрон Мингс
14 (з)   Дэнни Роуз
12 (з)   Киран Триппьер
17 (п)   Гарри Уинкс
20 (п)   Джеймс Мэддисон
18 (п)   Мэйсон Маунт
19 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
21 (н)   Маркус Рашфорд
23 (н)   Каллум 
16 (в)   Висар Бекай
1 (в)   Самир Уйкани
5 (з)   Ибрахим Дрешевич
20 (з)   Мирлинд Криезиу
19 (з)   Леарт Пакярада
23 (п)   Бернард Бериша
11 (п)   Эльбасан Рашани
6 (п)   Анель Раскай
7 (н)   Флорент Хасани
21 (н)   Атдхи Нухиу
22 (н)   Эдон Жегрова
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'3
Шокирующий старт матча вышел для сборной Англии. Нужно быстрее приходить в себя хозяевам и уже строить свои атаки на чужие ворота.
'1
Гол! 0:1! Майкл Кин потерял мяч поблизости от своей штрафной. В результате Мурики вывел Валона Бериша один на один и тот уверенно пробил мимо голкипера точно в цель.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Англия — Косово. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.