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Головин пытался улучшить ситуация на подходе штрафной и вместо удара решила передачу отдать на ход — неточно.
Миранчук сигнализировал, что в руку игроку Казахстана попал мяч в штрафной, но сам этот момент Антон запорол.
Мало у сборной России доходит передач после навесов во владения Непогода, но по-прежнему придерживаемся этой схеме.
И снова не получается у Миранчука точную передачу отдать в штрафной.
В редкую быструю атаку убежали казахстанские футболисты, но до ворот не дотянули.
Заметно снизился темп игры в начале второго отрезка игры. По-прежнему, правда, довольно высоко атакуют наши футболисты.
Головин оказался на ударной позиции в штрафной и со всей силы приложился — высоко.
Убежали в быструю атаку наши футболисты после высокого прессинга, Черышев опять делал навес в штрафную, который оказался сильным.
И снова Головин в центре внимания — на этот раз хорошо развернулся, но передача в обострение оказалась неточной.
Красиво Дзюба сыграл на опережении, принял хорошую передачу на Черышева, но ударить не смог. Хороший был момент, чтобы открыть счет.
Долго возил Головин мяч в атаке, в итоге отдал на Жиркова, который пробил, но слишком сильно.
Миранчук с Головиным в перепас играли на границе штрафной Казахстана — Антон мяч потерял.
Очередной прострел Головина низом в штрафную и снова никакой опасности создать не удалось.
Ухх!!! Фернандес выгрыз какой-то невероятный мяч на фланге, протащил ему в штрафную Казахстана, отпасовал Дзюбе, который сам бить не стал, а отдал Головину. Перед Сашей уже слишком много соперников было.
Пошел обыгрывать футболист Казахстана по флангу Фернандеса — естественно, что неудачно.
А вот теперь нам везет. Убежал на скорости игрок казахстанской команды по флангу к нам в штрафную, Джикия не смог выбить мяч в подкате. Хорошо, что в этой зоне не оказалось соперников.
Антон, ну как так?! Получил Миранчук от Дзюбы передачу в штрафной, был совершенно один, но очень слабым ударом отправил мяч мимо ворот.
Однотипные и абсолютно скучные действия в атаке от сборной России: пас на фланг и подача в штрафную. Пока не проходит эта стратегия.
Очень неудачный розыгрыш углового от Головина! На свою половину поля в итоге откатили мяч.
Гилерме вышел из ворот и выбил мяч в аут. Без опасных моментов игра проходит.
Миранчук в штрафной умудрился откликнуться на верховую передачу, но пробил выше. Головин во второй волне атаки пробил выше.
Подача от Черышева снова на Дзюбу во вратарскую последовала — Артем не зацепился.
Три в три выходили наши футболисты, но передача Головина в центр штрафной никого не нашла! Обидно.
Первой удар в матче от казахстанской команды последовал. С дальней дистанции и прямо в руки Гилерме.
Недовольно гудят трибуны, когда Казахстан владеет мячом. Не получается у обеих команд конструктивных атак.
Очень много позиционных фолов, за территориальное преимущество команды борются.
Со сборной Казахстана наши футболисты в последний раз встречались в марте. Тогда россияне одержали победу со счетом 4:0. Надеемся, что сегодня повторим.
Напомним, что к игре сборная России подходит с 12 очками — это второе место в группе I. Казахстан идет сразу за нами, но у них только семь баллов.
Состав казахстанской сборной: Непогодов, Малый, Ерланов, Абикен, Жуков, Перцух, Марочкин, Шомко, Щеткин, Федин, Бейсебеков.
Состав нашей сборной!
Начало матча запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные России и Казахстана.