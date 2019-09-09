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В шаге от позора: Россия мучается с Казахстаном. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Россия - Казахстан. ОНЛАЙН

Сборная России по футболу принимает команду Казахстана в рамках отборочного чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 6-й тур  |   09 сентября 21:45   |  2 тайм
Россия
0:0
Казахстан
Стадион «Калининград», Калининград | Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
18 (з)   Юрий Жирков
14 (з)   Георгий Джикия
5 (з)   Андрей Семёнов
2 (з)   Марио Фернандес
17 (п)   Александр Головин
8 (п)   Ильзат Ахметов
7 (п)   Магомед Оздоев
19 (п)   Антон Миранчук 58'
6 (п)   Денис Черышев 55'
22 (н)   Артём Дзюба
12 (в)   Дмитрий Непогодов
2 (з)   Сергей Малый
3 (з)   Темирлан Ерланов
15 (з)   Александр Марочкин
18 (п)   Дмитрий Шомко
14 (п)   Юрий Перцух
6 (п)   Айбол Абикен
21 (п)   Абзал Бейсебеков
10 (п)   Георгий Жуков
20 (п)   Максим Федин
19 (н)   Алексей Щеткин
Запасной состав
16 (в)   Сослан Джанаев
12 (в)   Андрей Лунёв
13 (з)   Фёдор Кудряшов 55'
4 (з)   Максим Беляев
3 (з)   Роман Нойштедтер
23 (з)   Сергей Петров
20 (п)   Алексей Ионов 58'
11 (п)   Роман Зобнин
21 (п)   Зелимхан Бакаев
10 (п)   Руслан Камболов
9 (н)   Фёдор Смолов
15 (н)   Николай Комличенко
1 (в)   Стас Покатилов
22 (в)   Игорь Шацкий
4 (з)   Виктор Дмитренко
13 (п)   Тимур Досмагамбетов
9 (п)   Бауыржан Исламхан
5 (п)   Исламбек Куат
7 (п)   Серикжан Мужиков
8 (п)   Асхат Тагыберген
11 (п)   Ян Вороговский
17 (н)   Абат Аимбетов
Удары
50%
По воротам: 12
В створ: 1
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 0
  • 3
Удары
50%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 4
Самоечитаемое
Трансляция
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`61

Бауыржан Исламхан появляется на поле вместо Жукова.

`60

Головин пытался улучшить ситуация на подходе штрафной и вместо удара решила передачу отдать на ход — неточно.

`58

Алексей Ионов заменяет Миранчука.

`57

Миранчук сигнализировал, что в руку игроку Казахстана попал мяч в штрафной, но сам этот момент Антон запорол.

`55

Вместо Черышева выходит Федор Кудряшов. Странная замена, но посмотрим.

`54

Мало у сборной России доходит передач после навесов во владения Непогода, но по-прежнему придерживаемся этой схеме.

`52

И снова не получается у Миранчука точную передачу отдать в штрафной.

`50

В редкую быструю атаку убежали казахстанские футболисты, но до ворот не дотянули.

`48

Заметно снизился темп игры в начале второго отрезка игры. По-прежнему, правда, довольно высоко атакуют наши футболисты.

`46

Второй тайм стартовал!

Перерыв

Свисток отправляет команды на перерыв — 0:0. Тяжело складывается матч для нашей сборной: много атак, еще больше возможностей для того, чтобы открыть счет, но реализация сильно подводит сегодня российских футболистов. Казахстан скучен и пока просто терпит. Отдыхаем.

`45+1

Одну минуту судья компенсировал к первому тайму.

`45

Головин оказался на ударной позиции в штрафной и со всей силы приложился — высоко.

`43

Убежали в быструю атаку наши футболисты после высокого прессинга, Черышев опять делал навес в штрафную, который оказался сильным.

`41

И снова Головин в центре внимания — на этот раз хорошо развернулся, но передача в обострение оказалась неточной.

`39

Красиво Дзюба сыграл на опережении, принял хорошую передачу на Черышева, но ударить не смог. Хороший был момент, чтобы открыть счет.

`37

Долго возил Головин мяч в атаке, в итоге отдал на Жиркова, который пробил, но слишком сильно.

`35

Миранчук с Головиным в перепас играли на границе штрафной Казахстана — Антон мяч потерял.

`33

Головин перед штрафной получил мяч, подработал себе под удар и пробил под перекладину — с трудом отбил Непогодов!

`31

Очередной прострел Головина низом в штрафную и снова никакой опасности создать не удалось.

`29

Ухх!!! Фернандес выгрыз какой-то невероятный мяч на фланге, протащил ему в штрафную Казахстана, отпасовал Дзюбе, который сам бить не стал, а отдал Головину. Перед Сашей уже слишком много соперников было.

`27

Пошел обыгрывать футболист Казахстана по флангу Фернандеса — естественно, что неудачно.

`25

А вот теперь нам везет. Убежал на скорости игрок казахстанской команды по флангу к нам в штрафную, Джикия не смог выбить мяч в подкате. Хорошо, что в этой зоне не оказалось соперников.

`23

Антон, ну как так?! Получил Миранчук от Дзюбы передачу в штрафной, был совершенно один, но очень слабым ударом отправил мяч мимо ворот.

`21

Однотипные и абсолютно скучные действия в атаке от сборной России: пас на фланг и подача в штрафную. Пока не проходит эта стратегия.

`19

Головин в центре поля получил по ногам. В итоге на газоне оказался игрок казахстанской сборной.

`17

Очень неудачный розыгрыш углового от Головина! На свою половину поля в итоге откатили мяч.

`15

Гилерме вышел из ворот и выбил мяч в аут. Без опасных моментов игра проходит.

`13

Миранчук в штрафной умудрился откликнуться на верховую передачу, но пробил выше. Головин во второй волне атаки пробил выше.

`11

Подача от Черышева снова на Дзюбу во вратарскую последовала — Артем не зацепился.

`9

Три в три выходили наши футболисты, но передача Головина в центр штрафной никого не нашла! Обидно.

`7

Первой удар в матче от казахстанской команды последовал. С дальней дистанции и прямо в руки Гилерме.

`5

Недовольно гудят трибуны, когда Казахстан владеет мячом. Не получается у обеих команд конструктивных атак.

`3

Очень много позиционных фолов, за территориальное преимущество команды борются.

`1

Матч начался! Поехали!

21:40

Со сборной Казахстана наши футболисты в последний раз встречались в марте. Тогда россияне одержали победу со счетом 4:0. Надеемся, что сегодня повторим.

21:35

Напомним, что к игре сборная России подходит с 12 очками — это второе место в группе I. Казахстан идет сразу за нами, но у них только семь баллов.

21:30

Состав казахстанской сборной: Непогодов, Малый, Ерланов, Абикен, Жуков, Перцух, Марочкин, Шомко, Щеткин, Федин, Бейсебеков.

21:25

Состав нашей сборной!

21:20

Начало матча запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные России и Казахстана.