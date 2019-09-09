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Трансляция
С конца
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'54
Несмотря на разгромный счет не сдаются все еще шотландцы и пытаются достойно выглядеть перед своими болельщиками, а именно продолжают сейчас атаковать.
'52
Робертсон получил точный пас в чужой штрафной и нанес удар в угол ворот, но выручил свою команду Куртуа!
'50
Мертенс получил возможность для удара по воротам с выгодной позиции, но вытащил мяч из угла собственных ворот голкипер!
'48
Мактоминей оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и низом нанес удар, но вышло прямо в руки голкиперу.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:3 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенно громят соперников на их поле бельгийцы благодаря голам Лукаку, Вертонгена и Алдервейрелда, подтверждая тем самым статус лидеров группы.
'44
Де Брейне выиграл борьбу на левом фланге атаки и прострелил в центр чужой штрафной, где Лукаку нанес удар низом из-под защитника, но вышло прямо в руки вратарю.
'42
Снодграсс получил передачу на правом краю чужой штрафной, но забрался при этом во вне игры.
'40
Вертонген подключился к атаке своей команды по левому флангу, получил пас от Де Брейне, но исполнил затем неточную подачу за лицевую линию поля.
'38
Менье получил пас от Де Брейне на правом краю чужой штрафной и низом пробил с острого угла в сетку с внешней стороны.
'36
Дрис Мертенс забрался во вне игры во время быстрой атаки бельгийцев.
'34
Все-таки отменную реализацию моментов показывает Бельгия в первом тайме нашего матча. Шотландцы старались, но уже терпят разгромное поражение.
'32
'31
Момент у Бельгии! Тилеманс оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и здорово слета пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
'29
Филлипс получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и в касание нанес удар, но вышло не слишком сильно и прямо в руки Нойеру.
'28
Длительное время контролируют мяч шотландцы на чужой половине поля, против чего сейчас уже несильно возражают гости.
'26
Вполне закономерно бельгийцы уже к середине первого тайма ведут с разницей в два гола. Несмотря на неплохую активность со стороны шотландцев ощущается превосходство Бельгии в индивидуальном мастерстве.
'24
'23
Менье устремился в прорыв по правому флангу атаки и сумел заработать угловой в единоборстве с двумя соперника. Подача с углового от Де Брейне опасной не получилась.
'21
Лукаку попробовал себя в роли плеймейкера сейчас, но исполнил передачу в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'19
Невероятный момент у Бельгии! Де Брейне исполнил классный заброс в центр чужой штрафной, где Лукаку оторвался от защитника и в касание пробил метров с 10-ти неточно!
'17
Снодграсс сам же и исполнил подачу с углового на ближнюю штангу, но там первым на мяче был один из соперников. Не привел к обострению и последовавший затем аут у хозяев поля на правом фланге атаки.
'15
Снодграсс попробовал исполнить подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'13
Филлипс устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Менье.
'11
Важный гол уже на стартовых минутах матча удалось провести бельгийцам. Теперь будут вынуждены еще больше раскрываться хозяева и у гостей появятся дополнительные шансы на контратаках.
'9
'7
Угловой заработали шотландцы на левом фланге атаки. Снодграсс навесил в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был соперник.
'5
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, получил пас от Кристи и попробовал прострелить во вратарскую, но там надежно на выходе сыграл Куртуа.
'3
Активно пробуют стартовать в нашем матче шотландцы. Пока даже больше атакуют именно хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Шотландия — Бельгия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.