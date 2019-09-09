'24

Гол! 0:2! А вот второй кряду угловой для бельгийцев стал результативным. После розыгрыша стандарта Де Брейне навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, где Вермален был первым на мяче и ударом в касание с рикошетом от вратаря удвоил преимущество гостей в счете.