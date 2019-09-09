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Расклеились после России: Бельгия громит шотландцев. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Шотландия — Бельгия. ОНЛАЙН

Сборная Шотландии принимает команду Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 6-й тур  |   09 сентября 21:45   |  2 тайм
Шотландия
0:3
Бельгия
Стадион «Хэмпден Парк», Глазго | Главный судья: Павел Гиль (Люблин, Польша)
Лукаку 9'
Вермален 24'
Алдервейрелд 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Дэвид Маршалл
3 (з)   Эндрю Робертсон
5 (з)   Лиам Купер
4 (з)   Чарльз Малгрю
2 (з)   Стивен О'Доннелл
10 (п)   Каллум Макгрегор
6 (п)   Скотт Мактоминай
16 (п)   Кенни Маклин
17 (п)   Роберт Снодграсс
19 (п)   Мэтт Филлипс
20 (п)   Райан Кристи
1 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Тоби Алдервейрелд 32'
3 (з)   Томас Вермален 24'
5 (з)   Ян Вертонген
22 (п)   Насер Шадли
8 (п)   Юри Тилеманс
6 (п)   Леандер Дендонкер
15 (п)   Тома Мёнье
7 (п)   Кевин Де
14 (н)   Дрис Мертенс
9 (н)   Ромелу Лукаку 9'
Запасной состав
21 (в)   Крейг Макгилливрей
12 (в)   Джон Маклафлин
23 (з)   Грег Тайлер
13 (з)   Дэвид Бейтс
15 (з)   Майкл Девлин
18 (п)   Стюарт Армстронг
7 (п)   Джеймс Форрест
11 (п)   Райан 
8 (п)   Джон Макгинн
9 (н)   Оливер Макбарни
22 (н)   Джонни Рассел
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Матц 
11 (п)   Янник Карраско
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Деннис Прает
10 (п)   Ханс Ванакен
16 (п)   Яри Версхарен
23 (н)   Миши Батшуайи
20 (н)   Кристиан Бентеке
17 (н)   Дивок Ориги
21 (н)   Бенито Раман
Удары
38%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 7
Удары
63%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'54
Несмотря на разгромный счет не сдаются все еще шотландцы и пытаются достойно выглядеть перед своими болельщиками, а именно продолжают сейчас атаковать.
'52
Робертсон получил точный пас в чужой штрафной и нанес удар в угол ворот, но выручил свою команду Куртуа!
'50
Мертенс получил возможность для удара по воротам с выгодной позиции, но вытащил мяч из угла собственных ворот голкипер!
'48
Мактоминей оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и низом нанес удар, но вышло прямо в руки голкиперу.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:3 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенно громят соперников на их поле бельгийцы благодаря голам Лукаку, Вертонгена и Алдервейрелда, подтверждая тем самым статус лидеров группы.
'44
Де Брейне выиграл борьбу на левом фланге атаки и прострелил в центр чужой штрафной, где Лукаку нанес удар низом из-под защитника, но вышло прямо в руки вратарю.
'42
Снодграсс получил передачу на правом краю чужой штрафной, но забрался при этом во вне игры.
'40
Вертонген подключился к атаке своей команды по левому флангу, получил пас от Де Брейне, но исполнил затем неточную подачу за лицевую линию поля.
'38
Менье получил пас от Де Брейне на правом краю чужой штрафной и низом пробил с острого угла в сетку с внешней стороны.
'36
Дрис Мертенс забрался во вне игры во время быстрой атаки бельгийцев.
'34
Все-таки отменную реализацию моментов показывает Бельгия в первом тайме нашего матча. Шотландцы старались, но уже терпят разгромное поражение.
'32
Гол! 0:3! Де Брейне невесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Алдервейрелд ударом головой с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель!
'31
Момент у Бельгии! Тилеманс оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и здорово слета пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
'29
Филлипс получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и в касание нанес удар, но вышло не слишком сильно и прямо в руки Нойеру.
'28
Длительное время контролируют мяч шотландцы на чужой половине поля, против чего сейчас уже несильно возражают гости.
'26
Вполне закономерно бельгийцы уже к середине первого тайма ведут с разницей в два гола. Несмотря на неплохую активность со стороны шотландцев ощущается превосходство Бельгии в индивидуальном мастерстве.
'24
Гол! 0:2! А вот второй кряду угловой для бельгийцев стал результативным. После розыгрыша стандарта Де Брейне навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, где Вермален был первым на мяче и ударом в касание с рикошетом от вратаря удвоил преимущество гостей в счете.
'23
Менье устремился в прорыв по правому флангу атаки и сумел заработать угловой в единоборстве с двумя соперника. Подача с углового от Де Брейне опасной не получилась.
'21
Лукаку попробовал себя в роли плеймейкера сейчас, но исполнил передачу в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'19
Невероятный момент у Бельгии! Де Брейне исполнил классный заброс в центр чужой штрафной, где Лукаку оторвался от защитника и в касание пробил метров с 10-ти неточно!
'17
Снодграсс сам же и исполнил подачу с углового на ближнюю штангу, но там первым на мяче был один из соперников. Не привел к обострению и последовавший затем аут у хозяев поля на правом фланге атаки.
'15
Снодграсс попробовал исполнить подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'13
Филлипс устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Менье.
'11
Важный гол уже на стартовых минутах матча удалось провести бельгийцам. Теперь будут вынуждены еще больше раскрываться хозяева и у гостей появятся дополнительные шансы на контратаках.
'9
Гол! 0:1! Снодграсс навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Куртуа, где в прыжке первым на мяче был соперник. Тут же быструю контратаку провели гости. Де Брейне вывел один на один Лукаку и тот уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот!
'7
Угловой заработали шотландцы на левом фланге атаки. Снодграсс навесил в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был соперник.
'5
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, получил пас от Кристи и попробовал прострелить во вратарскую, но там надежно на выходе сыграл Куртуа.
'3
Активно пробуют стартовать в нашем матче шотландцы. Пока даже больше атакуют именно хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Шотландия — Бельгия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.