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Трансляция
С конца
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'90+4
'90+3
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'89
Робин Лод исполнил подачу с углового с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'87
'87
'86
Белотти получил пас на левом краю чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но спас свою команду Градецки.
'84
Сенси отпасовал низом на левый фланг атаки, где во вне игры забрался Пеллегрини.
'82
'82
'81
Бернардески сместился с правого фланга атаки ближе к центру и классным пасом низом нашел в чужой штрафной Белотти, но тот из-под защитника пробил прямо в Градецки.
'79
'78
'76
'76
'74
'74
'74
'72
'72
'72
'71
'70
Пенальти! Сенси потерял мяч на своей половине поля, после чего Пукки подхватил мяч, ворвался в чужую штрафную и был остановлен фолом со стороны того же Сенси!
'67
А сейчас уже Уронен попытался отдать обостряющую передачу низом в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'65
Камара ошибся с передачей у чужой штрафной, после чего был вынужден фолить против Сенси.
'63
Лаппалайнен попробовал исполнить заброс от центра поля к чужой штрафной на Пукки, но против того на опережение сыграл Бонуччи.
'61
Финнам теперь придется перестраивать свою игру. Пока они вынужденно продолжают обороняться.
'59
'58
Сенси навесил со стандартного положения с правого фланга атаки в центр владений Градецки, где первым на мяче был соперник.
'57
'54
Флоренци отпасовал вперед по левому флангу атаки на Ачерби, но против того на опережение сыграл Гранлунд, выбив мяч за боковую линию поля.
'52
Кьеза передал мяч Пеллегрини на правом фланге атаки и тот попытался прострелить в центр, но там первым на перехвате был соперник.
'50
Вайсанен ударил по лицу Барелле в единоборстве поблизости от центра поля, но арбитр даже желтую карточку показать не решился.
'48
Пукки получил пас на левом краю чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Доннаруммы.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Множество шансов не реализовали итальянцы. После перерыва можно ожидать еще более открытой игры с обеих сторон.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму нашего матча.
'43
Момент у Италии! Сенси вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот Градецки.
'41
Иммобиле обыгрался в стеночку с Пеллегрини на правом краю чужой штрафной и мощно низом пробил, но спас свою команду Градецки.
'39
Длительное время сейчас развивают свою позиционную атаку итальянцы, но пока без обострения у чужих ворот.
'37
Пукки в борьбе с соперником упал на газон в чужой штрафной, но арбитр пенальти поставить не решился.
'35
Бонуччи исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную на Флоренци и тот в касание нанес удар, но отправил мяч в руки голкиперу.
'33
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Италии в эти минуты матча. Через активный прессинг пытаются хозяева этому противостоять.
'31
Момент у Италии! Кьеза навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Иммобиле, но мяч пролетел рядом со штангой!
'29
После классно разыгранной комбинации получил пас на линии чужой штрафной Барелла и с носка нанес удар, но вышло прямо в руки Градецки.
'27
Стефано Сенси получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и тут же слета нанес удар под перекладину ворот, но спас свою команду Градецки!
'25
Камара блестяще перехватил пас от Жоржиньо в центре поля, по центру прорвался к чужой штрафной и попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'24
После скидки от партнера по команде в чужой штрафной нанес удар в касание Флоренци, но отправил мяч мимо створа ворот.
'22
'19
Кьеза прошел вперед по правому флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, но там Флоренци при попытке слета пробить не попал по мячу.
'17
Кьеза перестарался в борьбе за мяч поблизости от центра поля, нарушив правила против Уронена.
'15
Пукки активно сыграл в прессинге против Доннаруммы в чужой штрафной и тот был вынужден выбивать мяч за боковую линию поля.
'13
Сенси навесил с углового с левого фланга в направлении Пеллегрини, но послал мяч слишком сильно и неточно для Лоренцо. Мяч улетел в аут на противоположном краю поля.
'12
Пеллегрини получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и при попытке навесить в центр заработал угловой.
'10
Следует отметить пока достаточно неплохую комбинационную игру в исполнении финнов. Знают, что делать на футбольном поле хозяева при владении мячом.
'8
'8
'7
Эмерсон получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'6
После розыгрыша углового вышел на ударную позицию на линии чужой штрафной Сенси и попытался пробить, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'5
Момент у Финляндии! После подачи с первого в матче углового мяч был сброшен во вратарскую, где Тойвио пробил с нескольких метров неточно!
'3
На первых минутах матча длительное время контролируют мяч футболисты сборной Италии. Пока игра проходит на половине поля Финляндии.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Финляндия — Италия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.