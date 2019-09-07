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Надежда на Роналду: Сербия принимает Португалию. LIVE

Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Сербия — Португалия. ОНЛАЙН

Сборная Сербии по футболу встречается с Португалией в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа B. 5-й тур  |   07 сентября 21:45   |  1 тайм
Сербия
0:0
Португалия
Стадион «Райко Митич - Црвена Звезда», Белград | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Максимович 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марко Дмитрович
11 (з)   Александар Коларов
5 (з)   Матия Настасич
18 (з)   Никола Миленкович
19 (з)   Никола Максимович 10'
4 (п)   Лука Миливоевич
21 (п)   Неманья Матич
17 (п)   Филип 
10 (п)   Душан Тадич
14 (п)   Дарко Лазович
9 (н)   Александр Митрович
1 (в)   Руй Патрисиу
6 (з)   Жозе Фонте
2 (з)   Нелсон Семеду
5 (з)   Рафаэл Геррейру
4 (з)   Рубен Диаш
13 (п)   Перейра Данилу
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
11 (п)   Бруну Фернандеш
14 (п)   Вилльям Карвалью
10 (п)   Бернарду Силва
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
23 (в)   Борис Радунович
12 (в)   Предраг Райкович
13 (з)   Марко Гобелич
15 (з)   Урош 
3 (з)   Филип Младенович
2 (з)   Антонио Рукавина
6 (п)   Александар Катай
22 (п)   Адем Ляич
16 (п)   Саша Лукич
20 (п)   Сергей Милинкович-Савич
7 (п)   Неманья Радоньич
8 (н)   Лука Йович
22 (в)    Бету
12 (в)   Жозе де
20 (з)   Жоау Канселу
3 (з)   Даниэл Каррису
19 (з)   Мариу Руй
18 (п)   Рубен Невеш
21 (п)    Пицци
15 (п)   Рафаэл Силва
8 (п)   Жоау Моутинью
16 (п)   Ренату Саншеш
23 (н)   Жоау Фелиш
9 (н)   Диогу Жота
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 5
Удары
0%
По воротам: 5
В створ: 0
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 8
Самоечитаемое
Трансляция
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'38
Перспективно смотрелась атака хозяев правым краем, но Митрович забрался в офсайд после прострела в штрафную.
'37
Если первая половина тайма прошла с игровым преимуществом Португалии, то сейчас Сербия ситуацию на поле подравняла.
'35
Карвалью мягкий заброс в штрафную хозяев совершил, но там никого из партнёров не оказалось.
'33
Коларов силовую подачу со стандарта выполнил в штрафную Португалии, но мяч не лёг на головы сербских игроков.
'32
Карвалью зацепился за мяч у чужой штрафной, но при этом нарушил правила. Хватает в игре судейских свистков.
'30
Роналду блокирован в двух попытках удара по воротам! А затем Криштиану попал в офсайд.
'29
Костич на скорости ворвался в штрафную гостей левым краем, прокинул мяч мимо защитника и прострелил вдоль вратарской, но нужного адресата у ворот не нашлось!
'27
Костич и Коларов не поняли друг друга — фланговая атака хозяев завершилась неточной передачей.
'25
Лазович в сербском контрвыпаде от правого края вырезал передачу во вратарскую, но там первым на мяче оказался Патрисиу.
'23
Фернандеш с фланга через всю сербскую вратарскую подачу выполнил, Гуэдеш лишь на краю штрафной к мячу успел.
'21
Не получилось у сербов развить контратаку, пришлось перейти в позиционное наступление.
'19
Хозяева не могут себе позволить контроль мяча на своей половине поля, попадая под высокий прессинг гостей.
'17
Португальцы практически безраздельно владеют мячом, но при этом моментов у ворот Дмитровича явно не хватает.
'15
Сербия за счёт стандарта перевела игру к воротам соперника, но подача в штрафную получилась разминкой для Патрисиу.
'13
Гуэдеш с подбора из-за штрафной зарядил — большой промах.
'12
Основательно сборная Португалии прописалась на половине поля соперника.
'11
Роналду получил возможность пробить по воротам, но его попытку из пределов штрафной успели хозяева блокировать!
'10
Максимович сзади по ногам ударил Роналду — жёлтая карточка показана сербу за такие дела.
'8
Право на угловой получили гости. Быстро разыграли стандарт португальцы, Дмитрович кулаком прервал подачу в штрафную.
'6
Под свист сербских болельщиков португальцы ведут позиционное нападение.
'4
После фланговой подачи прошла скидка под удар Митровичу, атака из пределов штрафной завершилась на Патрисиу, успевшего среагировать на линии ворот!
'2
Гуэдеш на ровном месте получил повреждение. Обошлось без замены.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли сербы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Сербия — Португалия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.