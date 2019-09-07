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Трансляция
С конца
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'19
Жулпа получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч выше створа ворот Пятова.
'17
Зинченко исполнил слишком сильный и неточный перевод от центра поля на правый фланг атаки. В результате Болбат лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'15
Черных получил пас на левом краю чужой штрафной и попытался нанести удар, но принял этот выстрел на себя Матвиенко, а мяч ушел за пределы поля.
'13
Ярмоленко получил пас на правом фланге атаки, принялся финтить, но в итоге быстро лишился мяча. В результате Болбат был вынужден фолить.
'11
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины. Пока без шансов для Литвы развивается у нас игра.
'9
Важный гол на стартовых минутах матча удалось провести сборной Украины. Теперь вынуждены будут больше раскрываться литовцы.
'7
'5
Миколенко подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную на Яремчука, но против того на опережение сыграл соперник.
'3
Первую атаку провели литовцы с прострелом с фланга в чужую штрафную, но надежно на перехвате сыграл Миколенко.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Литва — Украина. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.