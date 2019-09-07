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Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Литва — Украина. ОНЛАЙН

Сборная Украины по футболу встречается с Литвой в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Группа B. 5-й тур  |   07 сентября 19:00   |  1 тайм
Литва
0:1
Украина
Стадион «LFF - Ветра», Вильнюс | Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Зинченко 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Эмилиюс Зубас
13 (з)   Саулюс Миколюнас
4 (з)   Эдвинас Гирдвайнис
3 (з)   Маркус Палионис
21 (з)   Модестас Воробьёвас
11 (п)   Домантас Шимкус
18 (п)   Овидиус Вербицкас
7 (п)   Артурас Жулпа
15 (п)   Гедрюс Матулявичюс
10 (п)   Паулюс Голубицкас
22 (п)   Фёдор Черных
12 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов
2 (з)   Сергей Болбат
16 (з)   Виталий Миколенко
22 (з)   Николай Матвиенко
17 (п)   Александр Зинченко 7'
6 (п)   Тарас Степаненко
8 (п)   Руслан Малиновский
11 (п)    Марлос
18 (н)   Роман Яремчук
7 (н)   Андрей Ярмоленко
Запасной состав
16 (в)   Эрнестас Шеткус
12 (в)   Витаутас Черняускас
19 (з)   Витаутас Андрюшкявичюс
23 (з)   Роландас Баравикас
5 (з)   Альгис Янкаускас
2 (з)   Линас Климавичюс
8 (з)   Эгидиюс Вейткунас
17 (п)   Мантас Куклис
20 (п)   Деймантас Петравичюс
14 (п)   Выкинтас Сливка
6 (н)   Донатас Казлаускас
9 (н)   Каролис Лаукжемис
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Юрий Панькив
5 (з)   Никита Бурда
21 (з)   Александр Караваев
13 (з)   Игорь Пластун
3 (з)   Эдуард Соболь
9 (п)   Роман Безус
14 (п)   Виталий Буяльский
10 (п)   Евгений Коноплянка
20 (п)   Виктор Коваленко
15 (п)   Виктор Цыганков
19 (н)   Жуниор Мораес
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
36%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 4
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
64%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'19
Жулпа получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч выше створа ворот Пятова.
'17
Зинченко исполнил слишком сильный и неточный перевод от центра поля на правый фланг атаки. В результате Болбат лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'15
Черных получил пас на левом краю чужой штрафной и попытался нанести удар, но принял этот выстрел на себя Матвиенко, а мяч ушел за пределы поля.
'13
Ярмоленко получил пас на правом фланге атаки, принялся финтить, но в итоге быстро лишился мяча. В результате Болбат был вынужден фолить.
'11
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины. Пока без шансов для Литвы развивается у нас игра.
'9
Важный гол на стартовых минутах матча удалось провести сборной Украины. Теперь вынуждены будут больше раскрываться литовцы.
'7
Гол! 0:1! После розыгрыша углового Марлос низом отпасовал в чужую штрафную на Зинченко, Александр вышел один на один и уверенно пробил мимо вратаря точно в цель.
'5
Миколенко подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную на Яремчука, но против того на опережение сыграл соперник.
'3
Первую атаку провели литовцы с прострелом с фланга в чужую штрафную, но надежно на перехвате сыграл Миколенко.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Литва — Украина. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.