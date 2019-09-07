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Трансляция
С конца
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'20
Кейн отправил мяч в сетку ворот после передачи с правого фланга, но арбитр зафиксировал у Харри в этом моменте офсайд.
'19
Галин Иванов устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Стерлинга.
'17
Рахим Стерлинг смело пошел в обводку на нескольких соперников на правом фланге атаки у чужой штрафной, но довольно быстро лишился мяча.
'15
Дэнни Роуз здорово навесил с левого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда слета пробил Хендерсон, но мяч неудачно лег на ногу и полетел в сторону от ворот.
'13
Пока очень грамотно обороняются футболисты сборной Болгарии в нашем матче. Очередной неплохой пас не прошел на Кейна из-за надежной игры соперника на перехвате.
'11
Стерлинг при попытке навесить в чужую штрафную заработал угловой. Однако, подача с угла поля от Баркли опасной не получилась.
'9
Дэнни Роуз подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'7
Первый свой угловой в матче заработали и болгары. Но опасной подача со стандартного положения от Вандерсона не получилась.
'5
Вандерсон получил пас на линии чужой штрафной и в касание нанес удар, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки голкиперу.
'3
Больше контролируют мяч футболисты сборной Англии на стартовых минутах нашего матча. Росс Баркли исполнил подачу с углового с правого фланга, но угодил в ближайшего соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Англия — Болгария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.