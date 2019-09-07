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Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Англия — Болгария. ОНЛАЙН

Сборная Англии по футболу принимает Болгарию в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа A. 5-й тур  |   07 сентября 19:00   |  1 тайм
Англия
0:0
Болгария
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
3 (з)   Дэнни Роуз
6 (з)   Гарри Магуайр
5 (з)   Майкл Кин
2 (з)   Киран Триппьер
10 (п)   Росс Баркли
4 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Джордан Хендерсон
11 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Рахим Стерлинг
23 (в)   Пламен Илиев
5 (з)   Николай Бодуров
14 (з)   Антон Недялков
2 (з)   Страхил Попов
15 (з)   Василь Божиков
8 (з)   Георги Сармов
9 (п)   Кристалдо Вандерсон
16 (п)   Кристиян Малинов
10 (п)   Ивелин Попов
18 (п)   Галин Иванов
7 (н)    Марселиньо
Запасной состав
13 (в)   Том Хитон
22 (в)   Ник Поуп
12 (з)   Трент Александер-Арнольд
14 (з)   Бенджамин Чилвел
15 (з)   Джозеф Гомес
16 (з)   Тайрон Мингс
17 (п)   Гарри Уинкс
20 (п)   Джеймс Мэддисон
18 (п)   Мэйсон Маунт
19 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
21 (п)   Джейдон Санчо
23 (н)   Каллум 
1 (в)   Христо Иванов
13 (в)   Мартин Луков
20 (з)   Иван Горанов
21 (з)   Георги Терзиев
3 (з)   Кристиан Димитров
22 (п)   Николай Димитров
12 (п)   Божидар Краев
17 (п)   Георги Миланов
19 (п)   Даниэль Младенов
4 (п)   Георги Пашов
6 (п)   Симеон Славчев
11 (н)   Кирилл Десподов
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 3
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 0
Самоечитаемое
Трансляция
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'20
Кейн отправил мяч в сетку ворот после передачи с правого фланга, но арбитр зафиксировал у Харри в этом моменте офсайд.
'19
Галин Иванов устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Стерлинга.
'17
Рахим Стерлинг смело пошел в обводку на нескольких соперников на правом фланге атаки у чужой штрафной, но довольно быстро лишился мяча.
'15
Дэнни Роуз здорово навесил с левого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда слета пробил Хендерсон, но мяч неудачно лег на ногу и полетел в сторону от ворот.
'13
Пока очень грамотно обороняются футболисты сборной Болгарии в нашем матче. Очередной неплохой пас не прошел на Кейна из-за надежной игры соперника на перехвате.
'11
Стерлинг при попытке навесить в чужую штрафную заработал угловой. Однако, подача с угла поля от Баркли опасной не получилась.
'9
Дэнни Роуз подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'7
Первый свой угловой в матче заработали и болгары. Но опасной подача со стандартного положения от Вандерсона не получилась.
'5
Вандерсон получил пас на линии чужой штрафной и в касание нанес удар, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки голкиперу.
'3
Больше контролируют мяч футболисты сборной Англии на стартовых минутах нашего матча. Росс Баркли исполнил подачу с углового с правого фланга, но угодил в ближайшего соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Англия — Болгария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.