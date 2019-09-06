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Надежда на Промеса: Нидерланды против Германии. LIVE

ЧЕ-2020. Отборочный этап. Германия - Нидерланды. ОНЛАЙН

Сборная Германии принимает команду Нидерландов в отборочном матче чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 5-й тур  |   06 сентября 21:45   |  1 тайм
Германия
1:0
Нидерланды
Стадион «Фолькспаркштадион», Гамбург | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Гнабри 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
5 (з)   Жонатан Та
15 (з)   Никлас Зюле
4 (з)   Маттиас Гинтер
14 (п)   Нико Шульц
8 (п)   Тони Кроос
6 (п)   Йозуа Киммих
13 (п)   Лукас Клостерман
20 (п)   Серж Гнабри 9'
9 (н)   Тимо Вернер
11 (н)   Марко Ройс
1 (в)   Яспер Силлессен
22 (з)   Дензел Дюмфрис
4 (з)   Вирджил ван
3 (з)   Маттейс де
17 (з)   Дейли Блинд
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум
21 (п)   Френки де
15 (п)   Мартен де
11 (н)   Квинси Промес
10 (н)   Мемфис Депай
9 (н)   Райан Бабель
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Марк-Андре тер
16 (з)   Марцель Хальстенберг
17 (з)   Никлас Штарк
23 (п)   Эмре Джан
21 (п)   Илкай Гюндоган
7 (п)   Кай Хаверц
3 (п)   Йонас Хектор
10 (н)   Юлиан Брандт
19 (н)   Джан-Лука Вальдшмидт
23 (в)   Кеннет Вермер
13 (в)   Йерун Зут
5 (з)   Натан Аке
2 (з)   Йоэл Велтман
12 (з)   Патрик ван
6 (п)   Дэви Проппер
16 (п)   Кевин Стротман
18 (п)   Тонни де
14 (н)   Стивен Бергёйс
20 (н)   Джастин Клюйверт
7 (н)   Дониелл Мален
19 (н)   Люк де
Удары
67%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Удары
33%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'17
Мемфис Депай устремился в скоростной прорыв по центру к чужой штрафной, но обойти нескольких соперников не сумел и лишился мяча.
'15
Тони Кроос на исполнение нанес удар со штрафного метров с 25-ти, но отправил мяч выше створа ворот Силлессена.
'13
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Германии. После быстрого гола могут себе позволить никуда не торопиться хозяева.
'11
Промес прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'9
Гол! 1:0! После провала обороны Нидерландов убежал один на один по месту правого форварда Клостерманн. Его удар сумел парировать Силлессен, но первым на добивание успел Гнабри и уверенно отправил мяч в точно в цель.
'8
Момент у Нидерландов! Мемфис Депай сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной и на силу пробил, но выручил свою команду Мануэль Нойер.
'6
Тони Кроос исполнил удар из-за пределов штрафной, но послал мяч слишком сильно и мимо створа ворот Силлессена.
'5
Фрэнки Де Йонг исполнил неточную поперечную передачу в центре поля. В результате не успел к мячу Бабел и игровой снаряд ушел в аут.
'3
Де Йонг исполнил заброс с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой. Подача с первого в матче углового на ближнюю штангу вышла на соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Нидерланды. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.