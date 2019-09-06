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Трансляция
С конца
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'17
Мемфис Депай устремился в скоростной прорыв по центру к чужой штрафной, но обойти нескольких соперников не сумел и лишился мяча.
'15
Тони Кроос на исполнение нанес удар со штрафного метров с 25-ти, но отправил мяч выше створа ворот Силлессена.
'13
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Германии. После быстрого гола могут себе позволить никуда не торопиться хозяева.
'11
Промес прошел вперед по левому флангу атаки и прострелил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'9
'8
Момент у Нидерландов! Мемфис Депай сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной и на силу пробил, но выручил свою команду Мануэль Нойер.
'6
Тони Кроос исполнил удар из-за пределов штрафной, но послал мяч слишком сильно и мимо створа ворот Силлессена.
'5
Фрэнки Де Йонг исполнил неточную поперечную передачу в центре поля. В результате не успел к мячу Бабел и игровой снаряд ушел в аут.
'3
Де Йонг исполнил заброс с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой. Подача с первого в матче углового на ближнюю штангу вышла на соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Нидерланды. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.