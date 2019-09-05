- 629139 просмотров Держала в страхе весь город: суд вынес приговор многодетной омичке
- 278498 просмотров Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
- 248220 просмотров Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
- 196604 просмотра Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
- 126209 просмотров Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
- 114485 просмотров Как Юрию Кузнецову досталась роль «Мухомора»
- 104634 просмотра «Жили за счет русских»: что стало с финскими визами для россиян
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Румыния — Испания. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.