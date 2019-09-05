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Удивить гранда: Румыния против Испании. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Румыния — Испания

Сборная Румынии принимает команду Испании в рамках пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F. 5-й тур  |   05 сентября 21:45   |  Не начался
Румыния
0:0
Испания
Стадион «Националь», Бухарест | Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Чиприан Тэтэрушану
21 (з)   Драгош Григоре
6 (з)   Влад Кирикеш
5 (з)   Йонуц Неделчяру
3 (з)   Алин Тошка
2 (з)   Ромарио Сандру
8 (п)   Николае Станчу
18 (п)   Рэзван Марин
17 (п)   Чиприан Дяк
13 (н)   Клаудиу Кешерю
9 (н)   Георге Пушкаш
13 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Диего Льоренте
22 (з)   Хесус Навас
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Серхио Рамос
8 (п)    Сауль
5 (п)   Серхио Бускетс
17 (п)   Фабиан Руис
6 (п)   Даниель Себальос
9 (н)   Пако Алькасер
19 (н)    Родриго
Запасной состав
16 (в)   Флорин Ницэ
1 (в)   Йонуц Раду
20 (з)   Флорин Стефан
4 (з)   Адриан Рус
15 (п)   Паул Антон
19 (п)   Михай Бордеяну
22 (п)   Александру Чикылдэу
11 (п)   Янис Хаджи
10 (п)   Александру Максим
14 (п)   Константин Пэун-Александру
23 (н)   Флорин Андоне
7 (н)   Георге Грозав
23 (в)   Пау Лопес
1 (в)   Давид де
2 (з)   Даниэль 
14 (з)   Хосе Луис
4 (з)   Марио Эрмосо
20 (з)   Унай Нуньес
10 (п)   Тьяго Алькантара
16 (п)   Родриго Эрнандес
21 (п)   Даниэль Парехо
7 (п)   Пабло Сарабия
11 (н)    Сусо
12 (н)   Микель Оярсабаль
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Румыния — Испания. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.