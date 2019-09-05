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Пробиться на Евро: Армения пропустила от Италии. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Армения — Италия

Сборная Армении принимает команду Италии в рамках пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа J. 5-й тур  |   05 сентября 19:00   |  2 тайм
Армения
1:1
Италия
Стадион «Республиканский имени Вазгена Саркисяна», Ереван | Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Карапетян 11'
Казарян 26'
Карапетян 26'
Карапетян 45+1'
Барсегян 48'
Верратти 26'
Белотти 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Арам Айрапетян
13 (з)   Камо Оганесян
2 (з)   Андре Калисир
3 (з)   Вараздат Ароян
19 (з)   Оганес Амбарцумян
6 (п)   Карлен Мкртчян
5 (п)   Артак Григорян
18 (п)   Генрих Мхитарян
10 (н)   Геворг Казарян 26'
20 (н)   Александр Карапетян 11' 26' 45'
11 (н)   Тигран Барсегян 48'
21 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
16 (з)   Алессандро Флоренци
4 (з)    Эмерсон
13 (з)   Алессио Романьоли
19 (з)   Леонардо Бонуччи
6 (п)   Марко Верратти 26'
8 (п)    Жоржиньо
18 (п)   Николо Барелла
10 (н)   Федерико Бернардески
9 (н)   Андреа Белотти 28'
14 (н)   Федерико Кьеза
Запасной состав
12 (в)   Анатолий Айвазов
1 (в)   Арсен Бегларян
17 (з)   Артак Едигарян
15 (з)   Айк Ишханян
4 (з)   Тарон Восканян
14 (з)   Арман Оганесян
7 (п)   Петрос Аветисян
8 (п)   Эрик Варданян
21 (п)   Румян Овсепян
22 (н)   Саркис Адамян
23 (н)   Артур Миранян
9 (н)   Эдгар Бабаян
20 (в)   Пьерлуиджи Голлини
1 (в)   Сальваторе Сиригу
3 (з)   Франческо Ачерби
5 (з)   Армандо Иццо
23 (з)   Джанлука Манчини
11 (з)   Лука Пеллегрини
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
12 (п)   Стефано Сенси
2 (п)   Сандро Тонали
22 (н)   Стефан Эль-Шаарави
17 (н)   Чиро Иммобиле
15 (н)   Кевин Ласанья
Удары
43%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
27%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 9
Удары
57%
По воротам: 10
В створ: 4
Владение мячом
73%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'50
Эмерсон ударом из вратарской отправил мяч в ворота Армении, но скидка на гол была сделана из-за пределов поля.
'48
Вновь Кьезе досталось. На этот раз судья полез в кармашек за карточкой. Барсегян получил «горчичник».
'47
Кьеза получил по ногам — Амбарцумян грубо встретил итальянского форварда в центре поля.
'46
Стартовал второй тайм встречи! Без замен в перерыве.
'45+3
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Армяне активно провели дебют встречи и вышли вперёд после гола Карапетяна. Но постепенно итальянцы наладили контроль над мячом и стали создавать голевые моменты, а в середине тайма Белотти сравнял цифры на табло.А уже в добавленное время Карапетян подвёл свою команду, заработав удаление.
'45+3
Момент у Италии! Кьеза откликнулся на длинный заброс и прострелил во вратарскую, а Белотти с нескольких метров не попал по воротам.
'45+2
Удаление у Армении! Карапетян в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил по лицу Бонуччи.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Бонуччи со своей половины поля сделал заброс к штрафной, но Белотти не сумел зацепиться за мяч.
'42
Ещё момент! Белотти откликнулся на заброс из глубины, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч прошёл в метре от штанги.
'40
По владению мячом преимущество у Италии — 67% на 33%. И по ударам в створ впереди гости — 4:2.
'39
Италия забила из офсайда. Жоржиньо сделал мягкий заброс в штрафную, Белотти оторвался от опекуна и расстрелял ворота Айрапетяна. Но гол не засчитан — арбитр грамотно разобрался в эпизоде.
'37
Армяне попытались убежать в контратаку, Барсегян сместился на правый край, но завозился и потерял мяч.
'35
Итальянцы провели атаку левым флангом. Эмерсон убежал от соперника и прострелил на ближнюю штангу, мяч после рикошета прилетел в руки Айрапетяну.
'33
Два в два убежали итальянцы. Калисир возле штрафной выбил мяч у Бернардески — угловой для Италии.
'31
Мхитарян разогнал атаку, ушёл от четверых соперников и сделал скидку в центр, а Барсегян с дальней дистанции послал мяч на трибуну.
'29
И тут же Италия едва не вышла вперёд! Бернардески со входа в штрафную целил в дальнюю девятку — крестовина сыграла за Армению!
'28
ГОЛ! Эмерсон подключился к атаке по флангу, красиво убрал защитника и навесил во вратарскую, а Белотти с трёх метров расстрелял пустые ворота!
'26
Флоренци вырезал подачу со штрафного, но хозяева выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
'25
Верратти тоже получил «горчичник». Следующий матч он пропустит из-за перебора карточек.
'25
Казарян и Карапетян получили по карточке у Армении за участие в стычке.
'25
Карапетян в центре поля заехал по ногам Верратти, а итальянец ответил сопернику. И тут же едва команды не сошлись стенка на стенку.
'23
Момент у Италии! Барелла навесил с левого края, Бернардески выиграл борьбу в штрафной и пробил с разворота — Айрапетян в красивом броске спас команду!
'22
Белотти по центру дошёл до штрафной, мяч отскочил к Кьезе, который низом пробил по воротам — Айрапетян среагировал.
'20
Какой-то повреждение у Айрапетяна. Медики выбежали на поле и быстро привели в чувства голкипера. Продолжается игра.
'18
Бонуччи откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч улетел намного выше цели.
'17
Белотти с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Калисир опередил Кьезу и перевёл мяч на угловой.
'15
Итальянцы разыграли угловой. Верратти навесил в штрафную, Романьоли выиграл борьбу в воздухе, но не попал в дальний угол.
'13
Карапетян в центре поля жёстко встретил Жоржиньо. Итальянец на эмоциях что-то высказал арбитру — обошлось без карточки.
'11
ГОЛ! Армяне после перехвата быстро перешли из обороны в атаку. Барсегян рванул по центру и сделал передачу вперёд, а Карапетян со входа в штрафную пробил в дальний угол — Доннарумма не дотянулся!
'10
Казарян с углового навесил на ближнюю штангу — итальянцы вынесли мяч далеко вперёд.
'8
Хозяева активно проводят стартовые минуты. Итальянцы играют без мяча и вынуждены обороняться.
'6
Барсегян получил пас в штрафной, качнул защитника и несильно пробил по воротам — Доннарумма на месте.
'4
Мхитарян с левого края сделал перевод в штрафную, Карапетян подстроился под мяч и пробил в касание — Доннарумма забрал мяч в руки.
'2
Верратти рвался в атаку по правому флангу, Барсегян в подкате выбил мяч у соперника.
'1
Матч стартовал! Армяне разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Армения — Италия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.