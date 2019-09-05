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Трансляция
С конца
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'50
Эмерсон ударом из вратарской отправил мяч в ворота Армении, но скидка на гол была сделана из-за пределов поля.
'48
'47
Кьеза получил по ногам — Амбарцумян грубо встретил итальянского форварда в центре поля.
'46
Стартовал второй тайм встречи! Без замен в перерыве.
'45+3
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Армяне активно провели дебют встречи и вышли вперёд после гола Карапетяна. Но постепенно итальянцы наладили контроль над мячом и стали создавать голевые моменты, а в середине тайма Белотти сравнял цифры на табло.А уже в добавленное время Карапетян подвёл свою команду, заработав удаление.
'45+3
Момент у Италии! Кьеза откликнулся на длинный заброс и прострелил во вратарскую, а Белотти с нескольких метров не попал по воротам.
'45+2
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Бонуччи со своей половины поля сделал заброс к штрафной, но Белотти не сумел зацепиться за мяч.
'42
Ещё момент! Белотти откликнулся на заброс из глубины, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч прошёл в метре от штанги.
'40
По владению мячом преимущество у Италии — 67% на 33%. И по ударам в створ впереди гости — 4:2.
'39
Италия забила из офсайда. Жоржиньо сделал мягкий заброс в штрафную, Белотти оторвался от опекуна и расстрелял ворота Айрапетяна. Но гол не засчитан — арбитр грамотно разобрался в эпизоде.
'37
Армяне попытались убежать в контратаку, Барсегян сместился на правый край, но завозился и потерял мяч.
'35
Итальянцы провели атаку левым флангом. Эмерсон убежал от соперника и прострелил на ближнюю штангу, мяч после рикошета прилетел в руки Айрапетяну.
'33
Два в два убежали итальянцы. Калисир возле штрафной выбил мяч у Бернардески — угловой для Италии.
'31
Мхитарян разогнал атаку, ушёл от четверых соперников и сделал скидку в центр, а Барсегян с дальней дистанции послал мяч на трибуну.
'29
И тут же Италия едва не вышла вперёд! Бернардески со входа в штрафную целил в дальнюю девятку — крестовина сыграла за Армению!
'28
'26
Флоренци вырезал подачу со штрафного, но хозяева выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
'25
'25
'25
'23
Момент у Италии! Барелла навесил с левого края, Бернардески выиграл борьбу в штрафной и пробил с разворота — Айрапетян в красивом броске спас команду!
'22
Белотти по центру дошёл до штрафной, мяч отскочил к Кьезе, который низом пробил по воротам — Айрапетян среагировал.
'20
Какой-то повреждение у Айрапетяна. Медики выбежали на поле и быстро привели в чувства голкипера. Продолжается игра.
'18
Бонуччи откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч улетел намного выше цели.
'17
Белотти с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Калисир опередил Кьезу и перевёл мяч на угловой.
'15
Итальянцы разыграли угловой. Верратти навесил в штрафную, Романьоли выиграл борьбу в воздухе, но не попал в дальний угол.
'13
Карапетян в центре поля жёстко встретил Жоржиньо. Итальянец на эмоциях что-то высказал арбитру — обошлось без карточки.
'11
'10
Казарян с углового навесил на ближнюю штангу — итальянцы вынесли мяч далеко вперёд.
'8
Хозяева активно проводят стартовые минуты. Итальянцы играют без мяча и вынуждены обороняться.
'6
Барсегян получил пас в штрафной, качнул защитника и несильно пробил по воротам — Доннарумма на месте.
'4
Мхитарян с левого края сделал перевод в штрафную, Карапетян подстроился под мяч и пробил в касание — Доннарумма забрал мяч в руки.
'2
Верратти рвался в атаку по правому флангу, Барсегян в подкате выбил мяч у соперника.
'1
Матч стартовал! Армяне разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Армения — Италия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.