Италия Босния и Герцеговина

Закрепить лидерство: Италия принимает Боснию. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Италия — Босния и Герцеговина

Сборная Италии принимает команду Босния и Герцеговина в рамках четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа J. 4-й тур  |   11 июня 21:45   |  1 тайм
Италия
0:0
Босния и Герцеговина
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Жоржиньо 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сальваторе Сиригу
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
4 (з)    Эмерсон
5 (з)   Джанлука Манчини
6 (п)   Марко Верратти
8 (п)    Жоржиньо 15'
18 (п)   Николо Барелла
21 (н)   Фабио Квальярелла
10 (н)   Лоренцо Инсинье
20 (н)   Федерико Бернардески
12 (в)   Ибрагим Шехич
17 (з)   Эрвин Жуканович
3 (з)   Эрмин Бичакчич
2 (з)   Эльдар Чивич
4 (з)   Дарко Тодорович
10 (п)   Миралем Пьянич
8 (п)   Эдин Вишча
7 (п)   Мухамед Бешич
21 (п)   Элвис Сарич
14 (п)   Амер Гояк
11 (н)   Эдин Джеко
Запасной состав
22 (в)   Пьерлуиджи Голлини
12 (в)   Алессио Краньо
16 (з)   Алессандро Флоренци
2 (з)   Маттиа Де
13 (з)   Алессио Романьоли
23 (п)   Бриан Кристанте
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
15 (п)   Стефано Сенси
17 (н)   Чиро Иммобиле
11 (н)   Стефан Эль-Шаарави
9 (н)   Андреа Белотти
14 (н)   Федерико Кьеза
1 (в)   Владан Ковачевич
22 (в)   Кенан Пирич
5 (з)   Боян Настич
6 (з)   Самир Мемишевич
15 (з)   Тони Шуньич
23 (п)   Дени Милошевич
19 (п)   Марио Вранчич
20 (п)   Горан Закарич
9 (п)   Харис Дулевич
13 (п)   Гойко Цимирот
16 (н)   Риад Баич
18 (н)   Смаил Превляк
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Трансляция
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'24
Эмерсон подключился к атаке своей команды по левому флангу и опасно прострелил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'22
Тодорович приблизился к чужой штрафной по правому флангу и низом пробил, но вышло прямо в руки Сиригу.
'19
Момент у Боснии! Вишча получил пас от Джеко на правом краю чужой штрафной и опасно пробил, но рикошетом от Бонуччи мяч пролетел рядом со створом ворот Сиригу!
'18
Бернардески получил в центральной зоне у чужой штрафной и в касание опасно пробил, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'16
Бешич отдал слишком сильную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Вишча не сумел обработать слишком сильно пущенный мяч.
'14
Жоржиньо получил желтую карточку за откровенный фол против Пьянича поблизости от центра поля.
'11
Бешич отдавал рискованную передачу назад на Шегича и едва не перехватил эту передачу Квальярелла.
'9
Манчини исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по правому флангу атаки. Бернардески лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'7
Больше контролируют мяч итальянцы на первых минутах нашего матча. Гости пока вынуждены в основном обороняться.
'5
Пьянич навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где Чивич пробил головой, но отправил мяч над перекладиной ворот.
'3
Квальярелла оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и в касание нанес удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Италия — Босния и Герцеговина. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.