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Трансляция
С конца
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'24
Эмерсон подключился к атаке своей команды по левому флангу и опасно прострелил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'22
Тодорович приблизился к чужой штрафной по правому флангу и низом пробил, но вышло прямо в руки Сиригу.
'19
Момент у Боснии! Вишча получил пас от Джеко на правом краю чужой штрафной и опасно пробил, но рикошетом от Бонуччи мяч пролетел рядом со створом ворот Сиригу!
'18
Бернардески получил в центральной зоне у чужой штрафной и в касание опасно пробил, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'16
Бешич отдал слишком сильную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Вишча не сумел обработать слишком сильно пущенный мяч.
'14
'11
Бешич отдавал рискованную передачу назад на Шегича и едва не перехватил эту передачу Квальярелла.
'9
Манчини исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по правому флангу атаки. Бернардески лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'7
Больше контролируют мяч итальянцы на первых минутах нашего матча. Гости пока вынуждены в основном обороняться.
'5
Пьянич навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где Чивич пробил головой, но отправил мяч над перекладиной ворот.
'3
Квальярелла оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и в касание нанес удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Италия — Босния и Герцеговина. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.