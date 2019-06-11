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Трансляция
С конца
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'20
'17
'14
Горецка добрался до навеса в штрафную и пробил в касание, но голкипер успел выскочить ему навстречу, приняв удар на себя!
'12
Угловой заработали хозяева, но эстонцы уверенно выбили мяч после навеса.
'10
'8
Спокойно контролируют мяч немцы. Гости пока почти не переходят на чужую половину поля.
'5
Быстрая атака Германии правым флангом заканчивается неточным ударом Гнабри с острого угла.
'3
Киммих получил мяч у линии штрафной и резко пробил в дальний угол — Лепметс среагировал и в красивом прыжке спас команду!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Эстония. Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.