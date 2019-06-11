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Сдержать машину: Эстония бьется с Германией. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Германия — Эстония

Сборная Германии по футболу встречается с Эстонией в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 4-й тур  |   11 июня 21:45   |  1 тайм
Германия
3:0
Эстония
Стадион «Опель-Арена - Кофас-Арена», Майнц | Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
Ройс 10'
Гнабри 17'
Горецка 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
2 (з)   Тило Керер
4 (з)   Маттиас Гинтер
6 (з)   Йозуа Киммих
15 (з)   Никлас Зюле
14 (п)   Нико Шульц
18 (п)   Леон Горецка 20'
21 (п)   Илкай Гюндоган
11 (н)   Марко Ройс 10'
19 (н)   Лерой Зане
20 (н)   Серж Гнабри 17'
12 (в)   Сергей Лепметс
2 (з)   Герт Камс
3 (з)   Артур Пикк
5 (з)   Мадис Вихманн
16 (з)   Йоонас Тамм
18 (з)   Карол Метс
23 (з)   Тайо Тенисте
7 (п)   Сандер Пури
14 (п)   Константин Васильев
20 (п)   Артём Дмитриев
10 (н)   Сергей Зенёв
Запасной состав
12 (в)   Кевин Трапп
22 (в)   Свен Ульрайх
3 (з)   Йонас Хектор
5 (з)   Жонатан Та
13 (з)   Лукас Клостерман
16 (з)   Марцель Хальстенберг
17 (з)   Никлас Штарк
7 (п)   Юлиан Дракслер
23 (п)   Кай Хаверц
9 (н)   Тимо Вернер
10 (н)   Юлиан Брандт
1 (в)   Михкель Аксалу
19 (з)   Кен Калласте
21 (з)   Мяртен Кууск
4 (п)   Маттиас Кяйт
6 (п)   Мартин Миллер
8 (п)   Власий Синявский
13 (п)   Владислав Крейда
17 (п)   Марк Рооснупп
9 (н)   Эрик Сорга
11 (н)   Хенрик Оямаа
15 (н)   Рауно Саппинен
Самоечитаемое
Трансляция
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'20
ГОЛ!
'17
ГОЛ! Гюндоган из-за пределов штрафной закрутил навес к лицевой линии, Зане обработал его ногой в красивом прыжке и прострелил на Гнабри, который из вратарской послал мяч в сетку!
'14
Горецка добрался до навеса в штрафную и пробил в касание, но голкипер успел выскочить ему навстречу, приняв удар на себя!
'12
Угловой заработали хозяева, но эстонцы уверенно выбили мяч после навеса.
'10
ГОЛ! Керер в одиночестве получил мяч на правом фланге, выполнил прострел на Ройса, который с близкого расстояния спокойно переправил его в ворота, пробив под перекладину!
'8
Спокойно контролируют мяч немцы. Гости пока почти не переходят на чужую половину поля.
'5
Быстрая атака Германии правым флангом заканчивается неточным ударом Гнабри с острого угла.
'3
Киммих получил мяч у линии штрафной и резко пробил в дальний угол — Лепметс среагировал и в красивом прыжке спас команду!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Эстония. Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.