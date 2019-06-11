- 481153 просмотра Ужасные наряды: пять звезд «Кинотавра», которых хочется переодеть
- 437670 просмотров Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
- 432077 просмотров Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
- 244251 просмотр Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
- 211543 просмотра Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
- 162864 просмотра Перевернулась в гробу: Жанну Фриске оставят без имени на том свете
- 145447 просмотров Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом на UFC 238
Снова гол после свитка. На сей раз Ионов чуть раньше рвался к мячу, нежели защитник.
Опаснейший момент!!! Вратарь на выходе сыграл неуверенно, и тут Марио Фернандес мог расстреливать ворота. Однако частокол ног помешал пути мяча в сетку ворот.
Головина накрыли в штрафной! А ведь выцеливал игрок «Монако» дальний угол ворот Пардо.
Стоит похвалить наших футболистов за прессинг. Очень высоким и точным он получается у хозяев: по владению тотальное преимущество у России.
Россия через пас пытается пройти оборонительные редуты сборной Кипра. Корнер — очень много угловых в дебюте встречи. Дзюба вновь головой — очень слабо.
Давят россине, буквально не давая выдохнуть киприотам. Правда до толковых, опасных моментов дело не доходит.
Защитник выручает после прострела Головина — не откладывают дело в долгий ящик россияне и сразу идут открывать счет.
Стоит отметить перед стартовым свистком, что наша команда в группе I занимает второе место — в активе подопечных Станислава Черчесова шесть осков в трех матчах. Лидирует Бельгия — девять очков из девяти возможных.
Состав сборной Кипра: Пардо, Макрис, Кусулос, Лаифис, Янну, Артиматас, Кости, Маргаса, Георгиу, Сотириу, Авраам.
Переходим к составам. Итак, сборная России: Гилерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук, Ионов, Дзюба.
Начало матча в Нижнем Новгороде запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные России и Кипра.