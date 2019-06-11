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Погоня за Бельгией: Россия осаждает Кипр. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 Россия — Кипр

Сборная России принимает команду Кипра в рамках 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 4-й тур  |   11 июня 21:45   |  1 тайм
Россия
0:0
Кипр
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Макрис 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
2 (з)   Марио Фернандес
5 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
7 (п)   Магомед Оздоев
11 (п)   Роман Зобнин
17 (п)   Александр Головин
18 (п)   Антон Миранчук
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
12 (в)   Урко Рафаэль
3 (з)   Николас Иоанну
13 (з)   Янис Кусулос
19 (з)   Константинос Лайфис
11 (п)   Андреас Авраам
17 (п)   Ренату Маргаса
18 (п)   Костакис Артиматас
20 (п)   Яннис Кости
21 (п)   Энтони Георгиу
10 (н)   Пиерос Сотириу
14 (н)   Андреас Макрис 20'
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
16 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Роман Нойштедтер
4 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Максим Беляев
23 (з)   Евгений Чернов
8 (п)   Дмитрий Баринов
15 (п)   Алексей Миранчук
19 (п)   Зелимхан Бакаев
21 (п)   Ильзат Ахметов
9 (н)   Фёдор Смолов
10 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Константинос Петру
22 (в)   Неофитос Михаил
5 (з)   Георгис Василиу
15 (з)   Мариос Антониадес
2 (п)   Михалис Иоанну
6 (п)   Фанос Кателарис
7 (п)   Георгиос Эфрем
16 (п)   Матия Шполярич
23 (п)   Иоаннис Питтас
8 (н)   Минас Антониу
9 (н)   Нестор Митидис
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`26

Снова гол после свитка. На сей раз Ионов чуть раньше рвался к мячу, нежели защитник.

`24

Опаснейший момент!!! Вратарь на выходе сыграл неуверенно, и тут Марио Фернандес мог расстреливать ворота. Однако частокол ног помешал пути мяча в сетку ворот.

`22

Россияне просто в навал играют: атака за атакой — когда же гол, Станислав Саламович?

`20

Андреас Макрис за фол на Миранчуке желтую карточку получает.

`18

Наши открывают счет в матче! А, нет, не открывают — офсайд засчитали судьи. Которого, к слову, не было. Ошибаются арбитры сейчас.

`16

Оздоев подавал! Все через Дзюбу сейчас идет — головой замыкал он пас, но точно в руки голкиперу, который на ленточке закрывал ворота.

`14

Головина накрыли в штрафной! А ведь выцеливал игрок «Монако» дальний угол ворот Пардо.

`12

Стоит похвалить наших футболистов за прессинг. Очень высоким и точным он получается у хозяев: по владению тотальное преимущество у России.

`10

Россия через пас пытается пройти оборонительные редуты сборной Кипра. Корнер — очень много угловых в дебюте встречи. Дзюба вновь головой — очень слабо.

`8

Угловой сейчас разыграли россияне — после неудачной подачи наши стеночку разыграли. Вновь угловой! А вот после второго навеса Дзюба замыкает головой! Выше.

`6

Дзюба издали заряжал! Мимо ворот. А теперь Артем и в офсайде — очень активен Артем в первые минуты матча.

`4

Давят россине, буквально не давая выдохнуть киприотам. Правда до толковых, опасных моментов дело не доходит.

`2

Защитник выручает после прострела Головина — не откладывают дело в долгий ящик россияне и сразу идут открывать счет.

`1

Начинается встреча! Мяч сразу оказывается в ногах хозяев — Дзюба уже в первой атаке попадает в офсайд.

21:42

Стоит отметить перед стартовым свистком, что наша команда в группе I занимает второе место — в активе подопечных Станислава Черчесова шесть осков в трех матчах. Лидирует Бельгия — девять очков из девяти возможных.

21:37

Состав сборной Кипра: Пардо, Макрис, Кусулос, Лаифис, Янну, Артиматас, Кости, Маргаса, Георгиу, Сотириу, Авраам.

21:30

Переходим к составам. Итак, сборная России: Гилерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук, Ионов, Дзюба.

21:20

Начало матча в Нижнем Новгороде запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные России и Кипра.