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Трансляция
С конца
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'72
'72
'70
Родриго долго готовил удар, серия ложных замахов, а в результате угодил мячом в соперника.
'68
Пробует Швеция наладить позиционное нападение. Положение гостей обязывает.
'66
Первый шведский корнер в матче не стал сложной задачей для испанской защиты.
'65
'65
'64
'63
Асенсио с левого края выполнил подачу в штрафную, а Ларссону попал мяч в руку — судья показал на «точку»!
'62
Хозяева разыграли 15-й угловой, но к этим стандартам гости уже привыкли.
'61
Редкая шведская атака закончилась ударом Куайсона с линии штрафной — Кепа справился!
'60
Не смогли шведы выйти в контратаку — испанцы моментально сыграли в отборе.
'59
Не сработал у хозяев и этот стандарт от углового флажка.
'59
Лустиг в подкате отправил мяч на угловой, опередив Альбу.
'58
Янссон зачистил шведскую вратарскую, выбив головой мяч за пределы поля. Продолжают испанцы с флангов грузить мяч в штрафную соперника.
'56
Карвахаль прошёл по правому краю, далее доставил мяч в штрафную, Асенсио со второго касания пробил, но попал в соперника!
'54
Парехо от угла поля навесил к радиусу штрафной, Иско с лёта пробил — выше ворот!
'52
Не прошла диагональная передача Парехо на Альбу — мяч улетел в аут.
'50
11-й угловой выполнили испанцы, Рамос для удара головой старался выиграть позицию, но в итоге подтолкнул соперника — фол в атаке зафиксирован.
'48
Форсберг красиво пяткой скинул мяч на левый угол штрафной, Аугустинсон набежал и в касание низом пробил — Рамос мяч блокировал у вратарской!
'46
Начался второй тайм матча! Не пошли команды на замены в перерыве.
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Испанцы в первом тайме действовали с игровым преимуществом, но терпеливые шведы смогли выстоять в обороне. Без забитых мячей прошли первые 45 минут игры, но эти нули на табло точно нельзя назвать скучными.
'45+2
После подачи от угла поля заметался мяч по шведской штрафной, Рамос изловчился пробить через себя, но получилось мимо цели!
'45+1
Удар Карвахаля, рикошет по пути отправил мяч на очередной угловой.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Первый испанский корнер быстро перешёл во второй, но эти стандарты не дали результата.
'44
Ольсен не успел к мячу у лицевой линии — угловой для хозяев.
'43
Держит Швеция нужную для себя плотность в обороне, разрушая позиционные атаки Испании.
'41
Фланговые испанские подачи в штрафную соперника пока не работают.
'39
Куайсон грубо сыграл на бровке против Альбы, но судья простил шведского форварда, не решившись полезть в карман за карточкой.
'37
Удар Руиса цели не достиг — мяч отказался лететь в шведский створ.
'35
Провели шведы атаку, Ларссон закинул мяч в чужую штрафную, но там никто из партнёров за момент не зацепился.
'33
Карвахаль навесил в штрафную, но Янссон в падении головой мяч выбил от ворот.
'30
Парехо дальний штрафной удар исполнил, но запустил мяч на трибуны.
'29
Долго комбинируют испанцы на подступах к штрафной площади соперника.
'27
'27
'26
Классон неудачно приземлился после фола со стороны Альбы. Медики на поле.
'24
'23
Асенсио не стал искать партнёров и издали пробил — выше ворот!
'21
Тяжело сейчас живётся шведам на «Сантьяго Бернабеу».
'20
Ещё одна испанская атака остановлена из-за офсайда, но на этот раз никаких претензий к арбитру.
'18
Продолжают хозяева давить! Прошёл заброс на правый край штрафной, Парехо в касание переадресовал мяч во вратарскую, а Родриго замкнул эту атаку! Лайнсмен поднял флажок, отменив этот гол! Пожалуй, ошибся рефери с решением, а VAR в отборе к Евро-2020 не предусмотрен.
'16
И вновь Ольсен! Разыграли испанцы корнер, Парехо с подбора с лёта зарядил — шведский кипер у самой штанги мяч парировал!
'15
Ольсен! Руис убрал на замахе защитника и пробил из-за штрафной — голкипер в шикарном прыжке не позволил мячу залететь в дальнюю девятку!
'13
Кепа попал под небольшой прессинг, пришлось голкиперу сборной Испании в аут мяч выбивать.
'11
Какие-то претензии были у шведского штаба, но рефери успокоил эти волнения тренерского мостика.
'9
Справилась Швеция со стандартом соперника, а затем и с подачей в испанской атаке вторым темпом.
'8
Янссон в подкате выбил мяч на угловой после прострела Парехо.
'7
Здорово вышли шведы из обороны в атаку, Форсберг протащил мяч до левого края штрафной, но обыграть Рамоса не смог.
'5
Гости задержались с мячом на чужой половине поля. Куйасон из пределов штрафной нанёс удар, скрыв его за соперника, но мяч в створ не полетел.
'3
Асенсио задумал прострел с правого фланга, но его попытку заблокировали шведские защитники.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли испанцы.
'0
Команды появились на поле. Время национальных гимнов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Испания — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.