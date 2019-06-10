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Свергнуть фаворита: Швеция гостит у Испании. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Испания — Швеция

Сборная Испании по футболу принимает команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. На данный момент «Красная фурия» занимает первую строчку группы F, а скандинавы уступают ей два очка и располагаются на втором месте. В случае победы в этой встрече шведы смогут вырваться в лидеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F. 4-й тур  |   10 июня 21:45   |  2 тайм
Испания
1:0
Швеция
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Альба 24'
Рамос 64' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Кепа Аррисабалага
2 (з)   Даниэль 
4 (з)   Иньиго Мартинес
15 (з)   Серхио Рамос 64'
18 (з)   Жорди Альба 24'
5 (п)   Серхио Бускетс
10 (п)    Иско
11 (п)   Марко Асенсио 65'
19 (п)   Фабиан Руис
21 (п)   Даниэль Парехо
9 (н)    Родриго 71'
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг
3 (з)   Филип Хеландер
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
18 (з)   Понтус Янссон
7 (п)   Себастьян Ларссон
8 (п)   Олбин Экдаль
10 (п)   Эмиль Форсберг
17 (п)   Виктор Классон 27'
9 (н)   Маркус Берг
22 (н)   Робин Куайсон
Запасной состав
1 (в)   Давид де
23 (в)   Пау Лопес
3 (з)   Диего Льоренте
6 (з)   Марио Эрмосо
14 (з)   Хосе Луис
8 (п)   Серхи Роберто
16 (п)   Родриго Эрнандес
20 (п)   Санти Касорла
22 (п)   Хесус Навас
7 (н)   Альваро Мората 65'
12 (н)   Микель Оярсабаль 71'
17 (н)   Яго Аспас
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
4 (з)   Пер Карлссон
14 (з)   Никлас Хульт
16 (з)   Эмиль Крафт
5 (п)   Якоб Юханссон 27'
13 (п)   Густав Свенссон
20 (п)   Кристофер Ольссон
21 (п)   Джимми Дурмаз
11 (н)   Йон Гвидетти
15 (н)   Александер Исак
19 (н)   Себастьян Андерссон
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'72
Оярсабаль вышел у испанцев.
'72
Родриго отправился отдыхать.
'70
Родриго долго готовил удар, серия ложных замахов, а в результате угодил мячом в соперника.
'68
Пробует Швеция наладить позиционное нападение. Положение гостей обязывает.
'66
Первый шведский корнер в матче не стал сложной задачей для испанской защиты.
'65
Мората вышел освежить атаку хозяев.
'65
Асенсио заменён у Испании.
'64
ГОЛ! Реализован пенальти! Рамос пробил в один угол ворот, а Ольсен прыгнул в другой!
'63
Асенсио с левого края выполнил подачу в штрафную, а Ларссону попал мяч в руку — судья показал на «точку»!
'62
Хозяева разыграли 15-й угловой, но к этим стандартам гости уже привыкли.
'61
Редкая шведская атака закончилась ударом Куайсона с линии штрафной — Кепа справился!
'60
Не смогли шведы выйти в контратаку — испанцы моментально сыграли в отборе.
'59
Не сработал у хозяев и этот стандарт от углового флажка.
'59
Лустиг в подкате отправил мяч на угловой, опередив Альбу.
'58
Янссон зачистил шведскую вратарскую, выбив головой мяч за пределы поля. Продолжают испанцы с флангов грузить мяч в штрафную соперника.
'56
Карвахаль прошёл по правому краю, далее доставил мяч в штрафную, Асенсио со второго касания пробил, но попал в соперника!
'54
Парехо от угла поля навесил к радиусу штрафной, Иско с лёта пробил — выше ворот!
'52
Не прошла диагональная передача Парехо на Альбу — мяч улетел в аут.
'50
11-й угловой выполнили испанцы, Рамос для удара головой старался выиграть позицию, но в итоге подтолкнул соперника — фол в атаке зафиксирован.
'48
Форсберг красиво пяткой скинул мяч на левый угол штрафной, Аугустинсон набежал и в касание низом пробил — Рамос мяч блокировал у вратарской!
'46
Начался второй тайм матча! Не пошли команды на замены в перерыве.
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Испанцы в первом тайме действовали с игровым преимуществом, но терпеливые шведы смогли выстоять в обороне. Без забитых мячей прошли первые 45 минут игры, но эти нули на табло точно нельзя назвать скучными.
'45+2
После подачи от угла поля заметался мяч по шведской штрафной, Рамос изловчился пробить через себя, но получилось мимо цели!
'45+1
Удар Карвахаля, рикошет по пути отправил мяч на очередной угловой.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Первый испанский корнер быстро перешёл во второй, но эти стандарты не дали результата.
'44
Ольсен не успел к мячу у лицевой линии — угловой для хозяев.
'43
Держит Швеция нужную для себя плотность в обороне, разрушая позиционные атаки Испании.
'41
Фланговые испанские подачи в штрафную соперника пока не работают.
'39
Куайсон грубо сыграл на бровке против Альбы, но судья простил шведского форварда, не решившись полезть в карман за карточкой.
'37
Удар Руиса цели не достиг — мяч отказался лететь в шведский створ.
'35
Провели шведы атаку, Ларссон закинул мяч в чужую штрафную, но там никто из партнёров за момент не зацепился.
'33
Карвахаль навесил в штрафную, но Янссон в падении головой мяч выбил от ворот.
'30
Парехо дальний штрафной удар исполнил, но запустил мяч на трибуны.
'29
Долго комбинируют испанцы на подступах к штрафной площади соперника.
'27
Юханссон заменил травмированного Классона.
'27
Классон не может продолжить игру. Вынужденная замена у шведов.
'26
Классон неудачно приземлился после фола со стороны Альбы. Медики на поле.
'24
Альба сорвал шведскую контратаку, но сбил Классона, получив за это жёлтую карточку.
'23
Асенсио не стал искать партнёров и издали пробил — выше ворот!
'21
Тяжело сейчас живётся шведам на «Сантьяго Бернабеу».
'20
Ещё одна испанская атака остановлена из-за офсайда, но на этот раз никаких претензий к арбитру.
'18
Продолжают хозяева давить! Прошёл заброс на правый край штрафной, Парехо в касание переадресовал мяч во вратарскую, а Родриго замкнул эту атаку! Лайнсмен поднял флажок, отменив этот гол! Пожалуй, ошибся рефери с решением, а VAR в отборе к Евро-2020 не предусмотрен.
'16
И вновь Ольсен! Разыграли испанцы корнер, Парехо с подбора с лёта зарядил — шведский кипер у самой штанги мяч парировал!
'15
Ольсен! Руис убрал на замахе защитника и пробил из-за штрафной — голкипер в шикарном прыжке не позволил мячу залететь в дальнюю девятку!
'13
Кепа попал под небольшой прессинг, пришлось голкиперу сборной Испании в аут мяч выбивать.
'11
Какие-то претензии были у шведского штаба, но рефери успокоил эти волнения тренерского мостика.
'9
Справилась Швеция со стандартом соперника, а затем и с подачей в испанской атаке вторым темпом.
'8
Янссон в подкате выбил мяч на угловой после прострела Парехо.
'7
Здорово вышли шведы из обороны в атаку, Форсберг протащил мяч до левого края штрафной, но обыграть Рамоса не смог.
'5
Гости задержались с мячом на чужой половине поля. Куйасон из пределов штрафной нанёс удар, скрыв его за соперника, но мяч в створ не полетел.
'3
Асенсио задумал прострел с правого фланга, но его попытку заблокировали шведские защитники.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли испанцы.
'0
Команды появились на поле. Время национальных гимнов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Испания — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.