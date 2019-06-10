- 389840 просмотров Ужасные наряды: пять звезд «Кинотавра», которых хочется переодеть
- 321075 просмотров Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
- 230183 просмотра Опозоренную плагиатом Бузову унизили на «Муз-ТВ»
- 225237 просмотров Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
- 140053 просмотра Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом на UFC 238
- 138720 просмотров Перевернулась в гробу: Жанну Фриске оставят без имени на том свете
- 130067 просмотров Опозоренный Селин покаялся в измене жене с юной студенткой
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'74
У Степаненко не получился удар головой, мяч практически параллельно створу полетел.
'73
Миколенко отвоевал мяч у чужого углового флажка и заработал штрафной.
'70
Практически вся игра Люксембурга строится через Жерсона Родригеса. А тот частенько теряет мяч, когда пытается что-нибудь придумать.
'67
'66
Венсан Тиль, оказавшийся на месте нападающего, забрался в положение вне игры.
'63
Жерсон Родригес круто сместился к штрафной, убежав от Караваев, и выстрелил в дальний угол — Пятов на месте.
'61
Оливье Тилл неудачно пробил из-за пределов штрафной.
'59
Коноплянка прорвался по лицевой, но далее наткнулся на Мориса и подарил ему мяч.
'58
Пятов спас после опасного удара Венсана Тиля!
'57
Гости заработали штрафной и довольно хитро его разыграли прострелом. Ударить не получилось, но далее последовал фол Коноплянки. Теперь уже стандарт перед штрафной, куда более опасный.
'55
Удар Яремчука заблокировали, мяч отскочил к Цыганкову, который не попал в створ ударом угла штрафной.
'52
'52
'51
'49
Цыганков обыгрался с Малиновским и пробил из-за пределов штрафной. Но несильно вышло.
'48
Спокойное начало, украинцы забрали мяч под контроль.
'46
Второй тайм.
'45+1
Перерыв! Украины забили быстрый гол и успокоились. А вот Люксембург регулярно атаковал, завершая атаки опасными ударами. Гости даже гол забили, но его судья не засчитал. Есть ощущение, что второй тайм будет жарким.
'45+1
Коноплянка перехватил пас Мориса, но далеко упустил от себя мяч, подарив его защитнику.
'43
Морис забрал подачу Коноплянки с углового. Слишком удобный навес был.
'40
Яремчук не добрался к забросу Миколенко.
'38
Люксембург забил! Но гол Перейры был отменён из-за положения вне игры.
'36
Люксембург очень опасен! Пятову пришлось спасать после обводящего удара с края штрафной.
'35
Зинченко здорово открылся перед штрафной Люксембурга, но Малиновский диагональ не исполнил, пас получился в спину.
'32
Зинченко проскочил двоих, а вот навесить ему не дали.
'31
'31
Малиновский неплохо зарядил со штрафного под перекладину, но Морис выручил.
'29
'28
Отличная атака гостей! Жанс прорвался слева и опасно прострел на партнёра, удар которого успели заблокировать.
'27
Гости акклиматизировались и уже ничего не позволяют украинца в плане позиционного нападения.
'25
Караваев заработал угловой, который мог привести к голу, если бы прошла скидка.
'22
Караваев не справился с обычным переводом Зинченко.
'21
Коноплянка технично убрал соперника на фланге и запустил на мяч на дальнюю штангу, где всю борьбу выиграл защитник.
'18
Жерсон Родригес открылся на прострел и пробил с лёта рядом со штангой!
'17
Лоран Жанс поддержал атаку и отметился неплохим ударом издали, мяч полетел выше.
'16
Снова сборная Украины умышленно отдала инициативу и практически прижалась к своей штрафной.
'13
Зинченко выскочил на Мориса, но не реализовал момент! Вратарь гостей потащил.
'12
Баррейро опасно пробил в ближний угол — Пятов ликвидировал угрозу! А затем Андрей накричал на защитников, которые почти не шли в прессинг.
'11
Жерсон Родригес упустил мяч в аут, пытаясь зацепиться за диагональ партнёра.
'9
Перекладина! Степаненко выпрыгнул на подачу с углового и головой подправил мяч в перекладину.
'6
'5
Коноплянке помешали пробить с края штрафной!
'4
Люксембург побывал в первой позиционной атаке. Ничего не удалось гостям.
'2
Украинцы в первой же атаки начали комбинировать в чужой штрафной. Жаль, что пробить не получилось.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Украина — Люксембург. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.