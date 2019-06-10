Украина Люксембург

Битва за Евро: Украина с трудом обыгрывает Люксембург. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Украина — Люксембург

Сборная Украины по футболу принимает команду Люксембурга в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа B. 4-й тур  |   10 июня 21:45   |  2 тайм
Украина
1:0
Люксембург
Стадион «Арена Львов», Львов | Главный судья: Петер Кралович (Словакия)
Яремчук 6'
Миколенко 56'
Караваев 67'
Тилл 29'
Да Мота 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов
22 (з)   Николай Матвиенко
16 (з)   Виталий Миколенко 56'
21 (з)   Александр Караваев 67'
6 (п)   Тарас Степаненко
10 (п)   Евгений Коноплянка
8 (п)   Руслан Малиновский
17 (п)   Александр Зинченко
15 (п)   Виктор Цыганков
18 (н)   Роман Яремчук 6'
1 (в)   Антони Морис
2 (з)   Максим Шано
18 (з)   Лоран Жанс
22 (з)   Марвин Мартинс
7 (п)   Ларс Жерсон
8 (п)   Кристофер Мартинс
15 (п)   Оливье Тилл 29'
10 (п)   Венсан Тиль
16 (п)   Леандро Баррейро
17 (п)   Жерсон Родригес
9 (н)   Даниэль Да 52' 31'
Запасной состав
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Юрий Панькив
13 (з)   Игорь Пластун
3 (з)   Эдуард Соболь
5 (з)   Никита Бурда
2 (п)   Владимир Шепелев
20 (п)   Виктор Коваленко
11 (п)    Марлос
19 (п)   Роман Безус
7 (п)   Николай Шапаренко
14 (п)   Марьян Швед
9 (н)   Артём Кравец
23 (в)   Тим Кипс
12 (в)   Ральф Шон
3 (з)   Энес Махмутович
4 (з)   Кевин Мальже
5 (з)   Вахид Селимович
21 (з)   Алдин Скендерович
19 (п)   Матиас Йениш
14 (п)   Данель Синани
6 (п)   Кевин 
11 (н)   Стефано Бенси 52'
20 (н)   Давид Тюрпель
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Трансляция
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'74
У Степаненко не получился удар головой, мяч практически параллельно створу полетел.
'73
Миколенко отвоевал мяч у чужого углового флажка и заработал штрафной.
'70
Практически вся игра Люксембурга строится через Жерсона Родригеса. А тот частенько теряет мяч, когда пытается что-нибудь придумать.
'67
Караваев придержал соперника и получил жёлтую.
'66
Венсан Тиль, оказавшийся на месте нападающего, забрался в положение вне игры.
'63
Жерсон Родригес круто сместился к штрафной, убежав от Караваев, и выстрелил в дальний угол — Пятов на месте.
'61
Оливье Тилл неудачно пробил из-за пределов штрафной.
'59
Коноплянка прорвался по лицевой, но далее наткнулся на Мориса и подарил ему мяч.
'58
Пятов спас после опасного удара Венсана Тиля!
'57
Гости заработали штрафной и довольно хитро его разыграли прострелом. Ударить не получилось, но далее последовал фол Коноплянки. Теперь уже стандарт перед штрафной, куда более опасный.
'55
Удар Яремчука заблокировали, мяч отскочил к Цыганкову, который не попал в створ ударом угла штрафной.
'52
Бенси вышел в атаку.
'52
Да Мота ушёл.
'51
Жерсон Родригес задел Кривцова и получил жёлтую карточку.
'49
Цыганков обыгрался с Малиновским и пробил из-за пределов штрафной. Но несильно вышло.
'48
Спокойное начало, украинцы забрали мяч под контроль.
'46
Второй тайм.
'45+1
Перерыв! Украины забили быстрый гол и успокоились. А вот Люксембург регулярно атаковал, завершая атаки опасными ударами. Гости даже гол забили, но его судья не засчитал. Есть ощущение, что второй тайм будет жарким.
'45+1
Коноплянка перехватил пас Мориса, но далеко упустил от себя мяч, подарив его защитнику.
'43
Морис забрал подачу Коноплянки с углового. Слишком удобный навес был.
'40
Яремчук не добрался к забросу Миколенко.
'38
Люксембург забил! Но гол Перейры был отменён из-за положения вне игры.
'36
Люксембург очень опасен! Пятову пришлось спасать после обводящего удара с края штрафной.
'35
Зинченко здорово открылся перед штрафной Люксембурга, но Малиновский диагональ не исполнил, пас получился в спину.
'32
Зинченко проскочил двоих, а вот навесить ему не дали.
'31
Да Мота нарвался на предупреждение.
'31
Малиновский неплохо зарядил со штрафного под перекладину, но Морис выручил.
'29
Оливье Тилл грубо сыграл перед своей штрафной, срубив Коноплянку. Это первая жёлтая карточка в матче.
'28
Отличная атака гостей! Жанс прорвался слева и опасно прострел на партнёра, удар которого успели заблокировать.
'27
Гости акклиматизировались и уже ничего не позволяют украинца в плане позиционного нападения.
'25
Караваев заработал угловой, который мог привести к голу, если бы прошла скидка.
'22
Караваев не справился с обычным переводом Зинченко.
'21
Коноплянка технично убрал соперника на фланге и запустил на мяч на дальнюю штангу, где всю борьбу выиграл защитник.
'18
Жерсон Родригес открылся на прострел и пробил с лёта рядом со штангой!
'17
Лоран Жанс поддержал атаку и отметился неплохим ударом издали, мяч полетел выше.
'16
Снова сборная Украины умышленно отдала инициативу и практически прижалась к своей штрафной.
'13
Зинченко выскочил на Мориса, но не реализовал момент! Вратарь гостей потащил.
'12
Баррейро опасно пробил в ближний угол — Пятов ликвидировал угрозу! А затем Андрей накричал на защитников, которые почти не шли в прессинг.
'11
Жерсон Родригес упустил мяч в аут, пытаясь зацепиться за диагональ партнёра.
'9
Перекладина! Степаненко выпрыгнул на подачу с углового и головой подправил мяч в перекладину.
'6
ГОЛ! Разыграли украинцы угловой, Малиновский ушёл от опекуна и классно навесил в центр штрафной, откуда Яремчук неотразимо пробил головой.
'5
Коноплянке помешали пробить с края штрафной!
'4
Люксембург побывал в первой позиционной атаке. Ничего не удалось гостям.
'2
Украинцы в первой же атаки начали комбинировать в чужой штрафной. Жаль, что пробить не получилось.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Украина — Люксембург. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.