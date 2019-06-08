Беларусь Германия

Чудо ускользает: Белоруссия пропустила от Германии. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Белоруссия — Германия

Сборная Белоруссии по футболу принимает команду Германии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 3-й тур  |   08 июня 21:45   |  1 тайм
Беларусь
0:1
Германия
Стадион «Борисов-Арена», Борисов | Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
Зане 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Гутор
5 (з)   Денис Поляков
4 (з)   Игорь Шитов
3 (з)   Александр Мартынович
17 (з)   Никита 
19 (з)   Максим Володько
2 (п)   Станислав Драгун
18 (п)   Иван Маевский
7 (п)   Юрий Ковалев
10 (п)   Валерий Громыко
9 (н)   Денис Лаптев
1 (в)   Мануэль Нойер
15 (з)   Никлас Зюле
4 (з)   Маттиас Гинтер
6 (з)   Йозуа Киммих
5 (з)   Жонатан Та
13 (з)   Лукас Клостерман
21 (п)   Илкай Гюндоган
14 (п)   Нико Шульц
20 (н)   Серж Гнабри
11 (н)   Марко Ройс
19 (н)   Лерой Зане 12'
Запасной состав
12 (в)   Андрей Климович
16 (в)   Павел Павлюченко
21 (з)   Кирилл Печенин
(з)   Олег Веретило
6 (з)   Захар Волков
15 (п)   Сергей Кисляк
23 (п)   Павел Нехайчик
22 (п)   Игорь Стасевич
(п)   Никита Корзун
8 (н)   Евгений Шикавка
20 (н)   Максим Скавыш
11 (н)   Михаил Гордейчук
22 (в)   Свен Ульрих
12 (в)   Кевин Трапп
3 (з)   Йонас Хектор
2 (з)   Тило Керер
17 (з)   Никлас Штарк
13 (з)   Марцель Хальстенберг
7 (п)   Юлиан Дракслер
18 (п)   Леон Горецка
23 (п)   Кай Хаверц
9 (н)   Тимо Вернер
10 (н)   Юлиан Брандт
Самоечитаемое
Трансляция
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'45
Гнабри выполнил неудобный пас Клостерману на левый край — мяч отправился за лицевую линию.
'44
Зане красиво прокинул мяч между двух защитников, но успел Наумов подстраховать центр обороны, выбив мяч из штрафной.
'43
Киммих для разнообразия решился на дальний удар — неточная попытка.
'42
Покружили немцы у штрафной соперника, но первая же передача в поисках обострения вышла неточной.
'40
Продолжает Киммих браться за все гостевые стандарты. Подача в штрафную прошла, но в ту зону, где не было немецких игроков.
'39
И вновь белорусы глубоко сели в оборону, в чём, конечно, заслуга соперника.
'37
Гостевой корнер не сработал — подача Киммиха на ближнюю штангу не стала проблемой для хозяев.
'36
Гюндоган получил передачу у штрафной и нанёс плотный удар — мяч через рикошет улетел за пределы поля!
'35
Германия старается вернуть контроль над мячом.
'33
Смогла сборная Беларуси отодвинуть игру от своих ворот, при этом здорово напрягая немецкую оборону.
'31
Нойер! Состоялась подача Громыко от угла поля, Шитов классный удар головой под самую перекладину нанёс, но немецкий голкипер дотянулся до мяча!
'30
Опасная вылазка белорусов в атаку! После кросса с правого края Драгун принял мяч у вратарской, но удар из убойной позиции успел блокировать Клостерман!
'29
Гнабри не смог на подступах к штрафной обыграть соперника, а так бы получился чистый выход на ворота.
'28
Слишком высокая подача получилась у Ковалёва — мяч покинул штрафную гостей.
'27
Выбрались хозяева в атаку, результатом которой стал заработанный угловой.
'25
Киммих от угла поля навесил в штрафную, но внимательно сыграли белорусы у своих ворот, выбив мяч на фланг.
'24
Мартынович удачно сыграл в защите, не позволив Зане выйти на оперативный простор.
'23
Тяжело приходится хозяевам в обороне, ведь приходится играть практически без мяча.
'21
Сборная Германии владеет сейчас игровым преимуществом. Белорусы рассчитывают на контратаки.
'19
Контратаку провели гости, но чуть перемудрили с передачами, одна из которых получилась в офсайд.
'18
Во втором темпе атаки хозяев Ковалёв подобрал мяч у штрафной, прицельный удар задумал, но получилось точно в защитника.
'17
Шульц низом прострелил к вратарской, отскок получился на Ройса, но стал Марко убирать мяч под правую ногу, а этот комфорт у него отняли.
'15
Киммих с подбора с линии штрафной зарядил, но в подкате защитник мяч накрыл!
'13
ГОЛ! Прошёл проникающий пас Киммиха в штрафную, Зане легко убрал с пути защитника и пробил точно в цель!
'12
Разыграли немцы корнер, Ройс нанёс удар, но мяч в створ не попал.
'12
Поляков выбил мяч на угловой, опередив Зане при верховой борьбе.
'11
Опасно! Гнабри протащил мяч и пробил в метре от штрафной — Грот справился с угрозой! Справился голкипер белорусов и с добиванием Клостермана!
'9
Киммих от угла поля выполнил подачу, но сборная Беларуси в своей штрафной сработала надёжно.
'8
Успели Гнабри заблокировать при ударе с линии штрафной — лишь угловой для гостей.
'7
Клостерман по правому флангу подключился в атаку, прошёл на него проникающий пас в штрафную, но вовремя вышел Гутор из ворот, оставив немецкую атаку без удара.
'5
Нойер в привычной для себя манере выбежал за штрафную и оказался первым на мяче после паса из глубины в расчёте на Лаптева.
'3
Разыграли белорусы стандарт, была и попытка дальнего удара, но в итоге лайнсмен зафиксировал офсайд.
'2
Гинтер блокировал удар в исполнении Громыко — угловой для хозяев.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Беларусь — Германия. Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.