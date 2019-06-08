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Впечатлить «Реал»: Азар ведет Бельгию на Казахстан. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Бельгия — Казахстан

Сборная Бельгии по футболу принимает команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. В составе бельгийцев играет Эден Азар, недавно перешедший из лондонского «Челси» в мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 3-й тур  |   08 июня 21:45   |  1 тайм
Бельгия
2:0
Казахстан
Стадион «Руа Бодуэн», Брюссель | Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Мертенс 11'
Кастань 14'
Бейсебеков 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
4 (з)   Венсан Компани
5 (з)   Ян Вертонген
21 (з)   Тимоти Кастань 14'
6 (п)   Аксель Витсель
7 (п)   Кевин Де
10 (п)   Эден Азар
16 (п)   Торган Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
14 (н)   Дрис Мертенс 11'
12 (в)   Дмитрий Непогодов
2 (з)   Сергей Малый
4 (з)   Темирлан Ерланов
21 (з)   Абзал Бейсебеков 37'
23 (з)   Александр Марочкин
5 (п)   Исламбек Куат
10 (п)   Георгий Жуков
11 (п)   Ян Вороговский
14 (п)   Юрий Перцух
3 (н)   Токтар Жангылышбай
20 (н)   Максим Федин
Запасной состав
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Матц 
3 (з)   Томас Вермален
15 (з)   Тома Мёнье
8 (п)   Юри Тилеманс
11 (п)   Янник Карраско
18 (п)   Леандер Дендонкер
19 (п)   Деннис Прает
22 (п)   Ханс Ванакен
17 (н)   Дивок Ориги
20 (н)   Кристиан Бентеке
23 (н)   Миши Батшуайи
1 (в)   Стас Покатилов
22 (в)   Игорь Шацкий
6 (з)   Елдос Ахметов
13 (з)   Олжас Керимжанов
16 (з)   Гафуржан Суюмбаев
7 (п)   Тимур Досмагамбетов
8 (п)   Асхат Тагыберген
9 (п)   Бауыржан Исламхан
15 (н)   Бауыржан Турысбек
17 (н)   Абат Аимбетов
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Трансляция
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'43
Кастань пострадал после жёсткого удара ногой по корпусу. Обошлось без карточки.
'41
Компани в очередной раз опередил единственного нападающего гостей. Тяжело бороться против троих центральных защитников.
'39
Каким-то чудом не забил Лукаку. Кастань навесил во вратарскую, Лукаку пробил головой в девятку, но Непогодов подставил руки.
'37
Бейсебекову досталась жёлтая карточка за фол.
'37
Азару помешали выскочить на проникающий пас, будет угловой.
'35
И на красоту у бельгийцев времени предостаточно. Мертенс сделал пас пяткой, жонглируя мячом. Жаль, что назад получилось.
'31
Де Брёйне не попал в створ ударом с края штрафной. Таким выстрелом можно сетку порвать.
'30
Даже арбитр подыгрывает бельгийцам. Неудачно судья занял позицию и перехватил пас казахстанцев в пользу Бельгии. Ещё пенальти поставь!
'29
Пушка Мертенса была блокирована. Продолжается затяжная атака Бельгии.
'27
Братья Азары не прошли троих соперников на фланге. Кстати, оба сменили клуб в это трансферное окно. Про Эдена уже все в курсе, а Торган сменил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха на «Боруссию» из Дортмунда.
'25
У Лукаку заметили положение вне игры. Пока Ромелу выпадает. В запасе у Бельгии Ориги, Бентеке и Батшуайи. Любой из них может усилить игру.
'24
Разладилась командная игра у Казахстана. Почти не играют в пас гости, а продраться вперёд за счёт индивидуальных действий не удаётся.
'22
Слишком расслабленно атаковали бельгийцы и ничего не добились. Будет удар от ворот, как шанс гостей отвести игру от ворот Непогодова.
'20
Азар накрутил соперника на краю штрафной, но немного потерял равновесие и лишь заработал угловой.
'19
Ошибка перед штрафной Казахстана и сразу проникающий пас на Лукаку, а вот нападающий «МЮ» свой момент не использовал.
'18
Жангылышбай в одиночку пытается зацепиться за мяч впереди.
'17
Снова Казахстан прижимается к своей штрафной. Пока только на флангах гости проваливаются.
'14
ГОЛ! А вот и второй гол Бельгии. Мертенс прошёл справа и навесил, Лукаку не дотянулся, а Кастань без труда пробил головой в дальний угол.
'13
Азару пока не дают играть перед штрафной. Вдвоём, а иногда и втроём преследуют нового лидера «Реала».
'11
ГОЛ! Всё же быстрый гол забили бельгийцы. Азар открылся справа и прострелил на свободного Мертенса, который в касание расстрелял ворота.
'10
Казахстанцы отодвинули игру в центр поля, где фолом отметился Витсель. Неплохо играют гости, финтят, отдают резкие передачи вперёд, не боятся в общем.
'8
Включились бельгийцы! Витселя вывели на отличную позицию, но экс-лидер «Зенита» пробил практически в Непогодова. Затем кипер гостей снова включился в игру после дальнего удара.
'7
Мертенс опасно послал мяч в дальний угол — Непогодов вытащил!
'5
Лукаку потерял мяч за лицевую, будет удар от ворот. Совсем нет у Бельгии ожидаемого преимущества. Равная игра.
'3
Стык в штрафной Бельгии! Арбитр углядел фол со стороны Жукова.
'2
Казахстанцы неплохо убежали в контратаку, но Жангылышбай плохо обработал мяч и всё загубил.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Бельгия — Казахстан. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.