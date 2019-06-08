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Трансляция
С конца
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'43
Кастань пострадал после жёсткого удара ногой по корпусу. Обошлось без карточки.
'41
Компани в очередной раз опередил единственного нападающего гостей. Тяжело бороться против троих центральных защитников.
'39
Каким-то чудом не забил Лукаку. Кастань навесил во вратарскую, Лукаку пробил головой в девятку, но Непогодов подставил руки.
'37
'37
Азару помешали выскочить на проникающий пас, будет угловой.
'35
И на красоту у бельгийцев времени предостаточно. Мертенс сделал пас пяткой, жонглируя мячом. Жаль, что назад получилось.
'31
Де Брёйне не попал в створ ударом с края штрафной. Таким выстрелом можно сетку порвать.
'30
Даже арбитр подыгрывает бельгийцам. Неудачно судья занял позицию и перехватил пас казахстанцев в пользу Бельгии. Ещё пенальти поставь!
'29
Пушка Мертенса была блокирована. Продолжается затяжная атака Бельгии.
'27
Братья Азары не прошли троих соперников на фланге. Кстати, оба сменили клуб в это трансферное окно. Про Эдена уже все в курсе, а Торган сменил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха на «Боруссию» из Дортмунда.
'25
У Лукаку заметили положение вне игры. Пока Ромелу выпадает. В запасе у Бельгии Ориги, Бентеке и Батшуайи. Любой из них может усилить игру.
'24
Разладилась командная игра у Казахстана. Почти не играют в пас гости, а продраться вперёд за счёт индивидуальных действий не удаётся.
'22
Слишком расслабленно атаковали бельгийцы и ничего не добились. Будет удар от ворот, как шанс гостей отвести игру от ворот Непогодова.
'20
Азар накрутил соперника на краю штрафной, но немного потерял равновесие и лишь заработал угловой.
'19
Ошибка перед штрафной Казахстана и сразу проникающий пас на Лукаку, а вот нападающий «МЮ» свой момент не использовал.
'18
Жангылышбай в одиночку пытается зацепиться за мяч впереди.
'17
Снова Казахстан прижимается к своей штрафной. Пока только на флангах гости проваливаются.
'14
'13
Азару пока не дают играть перед штрафной. Вдвоём, а иногда и втроём преследуют нового лидера «Реала».
'11
'10
Казахстанцы отодвинули игру в центр поля, где фолом отметился Витсель. Неплохо играют гости, финтят, отдают резкие передачи вперёд, не боятся в общем.
'8
Включились бельгийцы! Витселя вывели на отличную позицию, но экс-лидер «Зенита» пробил практически в Непогодова. Затем кипер гостей снова включился в игру после дальнего удара.
'7
Мертенс опасно послал мяч в дальний угол — Непогодов вытащил!
'5
Лукаку потерял мяч за лицевую, будет удар от ворот. Совсем нет у Бельгии ожидаемого преимущества. Равная игра.
'3
Стык в штрафной Бельгии! Арбитр углядел фол со стороны Жукова.
'2
Казахстанцы неплохо убежали в контратаку, но Жангылышбай плохо обработал мяч и всё загубил.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Бельгия — Казахстан. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.