'27

Братья Азары не прошли троих соперников на фланге. Кстати, оба сменили клуб в это трансферное окно. Про Эдена уже все в курсе, а Торган сменил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха на «Боруссию» из Дортмунда.