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Трансляция
С конца
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'27
Не сбавляет сборная России атакующие обороты.
'25
'24
Головин с правого края подал на дальний угол вратарской, Дзюба без прыжка пробил головой, но в створ мяч не пошёл!
'23
Оздоев решился на удар издали, но это было просто для голкипера Сан-Марино.
'21
Два подряд корнера россияне выполнили, но всё закончилось фолом в атаке.
'20
Антон Миранчук подготовил дальний удар и исполнил его — Бенедеттини потащил!
'19
Опасно! Дзюба внутри штрафной развернулся и низом пробил — мимо цели!
'17
'17
Алекксей Миранчук получил мяч в метре от штрафной и пытался подкрутить в дальний угол ворот — небольшой промах!
'16
Головин ушёл в лицевую линию, но уже пас из непростого положения не получился.
'14
Алексей Миранчук развернулся в штрафной и пробил из-под защитника — рядом с ближней штангой!
'13
Головин получил пас в чужой штрафной и пробил в ближний угол ворот — Бенедеттини в классном прыжке перевёл мяч на угловой!
'11
'11
Не дотянулся Дзюба до мяча даже в подкате после паса в центр штрафной. Впрочем, Артём был в положении вне игры.
'10
Справилась защита гостей с прострелом в штрафную, который затеял Алексей Миранчук.
'8
Головин сместился с левого фланга в центр и нанёс дальний удар — мяч пролетел намного выше ворот.
'7
В позиционную атаку перешёл российский стандарт от угла поля.
'7
Оздоев навесил в штрафную, а Баттистини выбил мяч за лицевую линию — угловой.
'6
Никак не может сборная Сан-Марино выйти с мячом со своей половины поля.
'4
Сборная России очень агрессивно начинает. Тяжело гостям приходится в обороне.
'2
Разыграли россияне первый корнер, подача прошла в направлении Дзюбы, но не удалось нашему капитану замкнуть дальнюю штангу!
'1
Первая атака хозяев остановлена свистком рефери — Антон Миранчук забрался в офсайд.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли россияне.
'0
Команды появились на поле. Время национальных гимнов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Россия — Сан-Марино. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.