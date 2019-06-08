Россия Сан-Марино

Прорубить окно в Европу: Россия мучается с Сан-Марино. LIVE

Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Россия — Сан-Марино

Сборная России по футболу принимает команду Сан-Марино в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 3-й тур  |   08 июня 19:00   |  1 тайм
Россия
1:0
Сан-Марино
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
Чеволи 25' (авт)
Риналди 11'
Муларони 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
2 (з)   Марио Фернандес
5 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
7 (п)   Магомед Оздоев
11 (п)   Роман Зобнин
15 (п)   Алексей Миранчук
17 (п)   Александр Головин
18 (п)   Антон Миранчук
22 (н)   Артём Дзюба
23 (в)   Элиа Бенедеттини
3 (з)   Мирко Палацци
6 (з)   Фабио Витайоли
11 (з)   Мануэль Баттистини
13 (з)   Андреа Грандони
14 (з)   Микеле Чеволи 25'
9 (п)   Марчелло Муларони 17'
17 (п)   Алессандро Голинуччи
21 (п)   Энрико Голинуччи
7 (н)   Маттео Витайоли
16 (н)   Данило Эзекьель 11'
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
16 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Роман Нойштедтер
4 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Максим Беляев
23 (з)   Евгений Чернов
8 (п)   Дмитрий Баринов
19 (п)   Резиуан Мирзов
20 (п)   Алексей Ионов
21 (п)   Ильзат Ахметов
9 (н)   Фёдор Смолов
10 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Маттео Цаволи
12 (в)   Симоне Бенедеттини
2 (з)   Давиде Чезарини
15 (з)   Кристиан Бролли
4 (п)   Микаэль Баттистини
5 (п)   Лоренцо Лунадей
10 (п)   Николо Ангелини
19 (п)   Лука Ченсони
20 (п)   Лука Този
22 (п)   Фабио Томассини
8 (н)   Никола Нанни
18 (н)   Марко Бернарди
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Трансляция
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'27
Не сбавляет сборная России атакующие обороты.
'25
ГОЛ! Головин от правого края штрафной задумал прострел, а рикошет от санмаринского защитника помог найти мячу цель!
'24
Головин с правого края подал на дальний угол вратарской, Дзюба без прыжка пробил головой, но в створ мяч не пошёл!
'23
Оздоев решился на удар издали, но это было просто для голкипера Сан-Марино.
'21
Два подряд корнера россияне выполнили, но всё закончилось фолом в атаке.
'20
Антон Миранчук подготовил дальний удар и исполнил его — Бенедеттини потащил!
'19
Опасно! Дзюба внутри штрафной развернулся и низом пробил — мимо цели!
'17
Муларони грубо сыграл против Оздоева — ещё одна карточка для гостей.
'17
Алекксей Миранчук получил мяч в метре от штрафной и пытался подкрутить в дальний угол ворот — небольшой промах!
'16
Головин ушёл в лицевую линию, но уже пас из непростого положения не получился.
'14
Алексей Миранчук развернулся в штрафной и пробил из-под защитника — рядом с ближней штангой!
'13
Головин получил пас в чужой штрафной и пробил в ближний угол ворот — Бенедеттини в классном прыжке перевёл мяч на угловой!
'11
Риналди попал локтем в лицо Джикии — жёлтая карточка.
'11
Не дотянулся Дзюба до мяча даже в подкате после паса в центр штрафной. Впрочем, Артём был в положении вне игры.
'10
Справилась защита гостей с прострелом в штрафную, который затеял Алексей Миранчук.
'8
Головин сместился с левого фланга в центр и нанёс дальний удар — мяч пролетел намного выше ворот.
'7
В позиционную атаку перешёл российский стандарт от угла поля.
'7
Оздоев навесил в штрафную, а Баттистини выбил мяч за лицевую линию — угловой.
'6
Никак не может сборная Сан-Марино выйти с мячом со своей половины поля.
'4
Сборная России очень агрессивно начинает. Тяжело гостям приходится в обороне.
'2
Разыграли россияне первый корнер, подача прошла в направлении Дзюбы, но не удалось нашему капитану замкнуть дальнюю штангу!
'1
Первая атака хозяев остановлена свистком рефери — Антон Миранчук забрался в офсайд.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли россияне.
'0
Команды появились на поле. Время национальных гимнов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Россия — Сан-Марино. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.