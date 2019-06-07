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Трансляция
С конца
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'23
Гайя с подбора попытался пробить из пределов чужой штрафной, но его удар накрыли.
'21
Ролантссон в прекрасном подкате остановил проход Мораты.
'19
'19
Рамос получил мяч под острым углом и нанёс мощный удар — мимо ворот!
'18
Касорла со стандарта подал на дальнюю штангу, Рамос головой скидку сделал во вратарскую, но Давидсен мяч выбил на угловой.
'16
Мората упал в чужой штрафной площади! Было это очень похоже на пенальти, но главный арбитр не решился указать на «точку».
'14
Фредриксберг от угла поля выполнил подачу, но и этот стандарт не озадачил гостей.
'12
Фареры контратаку правым флангом завершили прострелом в штрафную, но центр испанской обороны надёжно сработал, выбив мяч в аут.
'10
Сборная Испании ожидаемо забирает мяч под свой контроль.
'7
Фареры получили право на свой угловой, но он не стал проблемой для обороны гостей.
'5
'3
Фареры правым краем провели атаку, мяч был доставлен в испанскую штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Фарерские острова — Испания. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.