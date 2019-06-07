Фарерские острова Испания

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Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 Фарерские острова - Испания

Сборная Фарерских островов принимает команду Испании в рамках отборочного матча чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа F. 3-й тур  |   07 июня 21:45   |  1 тайм
Фарерские острова
0:2
Испания
Стадион «Торсволлур», Торсхавн | Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания)
Рамос 5'
Навас 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Тейтур Гестсон
15 (з)   Одмар Феро
4 (з)   Атли Грегерсен
3 (з)   Вильормур Давидсен
10 (п)   Сольви Ватнхамар
18 (п)   Хейни Ватнсдаль
6 (п)   Халлур Ханссен
17 (п)   Арни Фредриксберг
8 (п)   Брандур Хендрикссон
9 (п)   Гилли Ролантссон
11 (н)   Клеминт Ольсен
13 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Серхио Рамос 5'
3 (з)   Хосе Луис
12 (з)   Марио Эрмосо
20 (п)   Серхи Роберто
22 (п)   Хесус Навас 19'
20 (п)   Санти Касорла
10 (п)    Иско
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (н)   Яго Аспас
7 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
Самоечитаемое
Трансляция
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'23
Гайя с подбора попытался пробить из пределов чужой штрафной, но его удар накрыли.
'21
Ролантссон в прекрасном подкате остановил проход Мораты.
'19
ГОЛ! Аспас по центру разогнал испанскую атаку, далее отпасовал на правый край штрафной площади, Навас улучшил позицию и пробил низом в дальний угол ворот!
'19
Рамос получил мяч под острым углом и нанёс мощный удар — мимо ворот!
'18
Касорла со стандарта подал на дальнюю штангу, Рамос головой скидку сделал во вратарскую, но Давидсен мяч выбил на угловой.
'16
Мората упал в чужой штрафной площади! Было это очень похоже на пенальти, но главный арбитр не решился указать на «точку».
'14
Фредриксберг от угла поля выполнил подачу, но и этот стандарт не озадачил гостей.
'12
Фареры контратаку правым флангом завершили прострелом в штрафную, но центр испанской обороны надёжно сработал, выбив мяч в аут.
'10
Сборная Испании ожидаемо забирает мяч под свой контроль.
'7
Фареры получили право на свой угловой, но он не стал проблемой для обороны гостей.
'5
ГОЛ! Первый пошёл! Разыграли испанцы корнер, Иско навесил в штрафную, а Рамос головой пробил точно в ближний угол ворот!
'3
Фареры правым краем провели атаку, мяч был доставлен в испанскую штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Фарерские острова — Испания. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.