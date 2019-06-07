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Прорыв в Европу: Украина принимает Сербию. LIVE

Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 Украина - Сербия

Сборная Украины принимает команду Сербии в рамках отборочного матча чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа B. 3-й тур  |   07 июня 21:45   |  1 тайм
Украина
0:0
Сербия
Стадион «Арена Львов», Львов | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Миленкович 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов
16 (з)   Виталий Миколенко
21 (з)   Александр Караваев
22 (з)   Николай Матвиенко
6 (п)   Тарас Степаненко
8 (п)   Руслан Малиновский
10 (п)   Евгений Коноплянка
15 (п)   Виктор Цыганков
17 (п)   Александр Зинченко
18 (н)   Роман Яремчук
1 (в)   Марко Дмитрович
4 (з)   Никола Миленкович 22'
5 (з)   Урош 
11 (з)   Александар Коларов
6 (п)   Неманья Максимович
10 (п)   Душан Тадич
14 (п)   Мият Гачинович
17 (п)   Филип 
22 (п)   Адем Ляич
8 (н)   Александар Прийович
19 (н)   Лука Йович
Запасной состав
1 (в)   Юрий Панькив
23 (в)   Андрей Лунин
2 (з)   Богдан Бутко
3 (з)   Эдуард Соболь
5 (з)   Никита Бурда
13 (з)   Игорь Пластун
7 (п)   Роман Безус
14 (п)   Марьян Швед
19 (п)   Владимир Шепелев
20 (п)   Виктор Коваленко
9 (н)   Артём Кравец
11 (н)   Артём Беседин
12 (в)   Предраг Райкович
23 (в)   Никола Васильевич
2 (з)   Антонио Рукавина
3 (з)   Неманья Милетич
13 (з)   Стефан Митрович
7 (п)   Андрия Живкович
15 (п)   Александар Катай
16 (п)   Любомир Фейса
18 (п)   Неманья Радоньич
20 (п)   Саша Лукич
21 (п)   Дарко Лазович
9 (н)   Александр Митрович
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'22
Миленкович получил желтую карточку за грубую игру локтем против Яремчука.
'20
Гачинович вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но рикошетом от Миколенко мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'18
Коноплянка сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Дмитровича.
'16
Лука Йович получил повреждение в столкновении в чужой штрафной. Небольшая пауза была у нас в игре.
'14
Костич навесил с левого фланга атаки на линию вратарской, где Миколенко в последний момент здорово блокировал удар Прийовича.
'13
Цыганков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попробовал отдать поперечный пас низом в центр, но здорово на перехвате сыграл один из соперников.
'11
Цыганков сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч значительно выше створа ворот Дмитровича.
'10
Момент у Сербии! Матвиенко головой сбросил мяч в своей штрафной прямо на Прийовича и тот пробил с острого угла в сетку с внешней стороны!
'8
Яремчук получил пас от Зинченко на правом краю чужой штрафной и с острого угла попытался навесить в центр или даже пробить, но мяч оказался в руках у Дмитровича.
'6
Коноплянка навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был вернувшийся в оборону Прийович.
'5
Миколенко подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил подачу на дальнюю штангу, где Костич головой вынес мяч за лицевую линию поля на угловой.
'3
Коноплянка получил пас у чужой штрафной, попытался нанести удар, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Украина — Сербия. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.