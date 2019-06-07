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Трансляция
С конца
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'22
'20
Гачинович вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но рикошетом от Миколенко мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'18
Коноплянка сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Дмитровича.
'16
Лука Йович получил повреждение в столкновении в чужой штрафной. Небольшая пауза была у нас в игре.
'14
Костич навесил с левого фланга атаки на линию вратарской, где Миколенко в последний момент здорово блокировал удар Прийовича.
'13
Цыганков прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попробовал отдать поперечный пас низом в центр, но здорово на перехвате сыграл один из соперников.
'11
Цыганков сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч значительно выше створа ворот Дмитровича.
'10
Момент у Сербии! Матвиенко головой сбросил мяч в своей штрафной прямо на Прийовича и тот пробил с острого угла в сетку с внешней стороны!
'8
Яремчук получил пас от Зинченко на правом краю чужой штрафной и с острого угла попытался навесить в центр или даже пробить, но мяч оказался в руках у Дмитровича.
'6
Коноплянка навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был вернувшийся в оборону Прийович.
'5
Миколенко подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил подачу на дальнюю штангу, где Костич головой вынес мяч за лицевую линию поля на угловой.
'3
Коноплянка получил пас у чужой штрафной, попытался нанести удар, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Украина — Сербия. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.