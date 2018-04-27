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Эпизод матча «Химки» — ЦСКА Официальный сайт БК «Химок»
Эпизод матча «Химки» — ЦСКА

Евролига. ЦСКА побеждает «Химки». LIVE

Онлайн-трансляция матча Евролиги «Химки» — ЦСКА

Подмосковные «Химки» и столичный ЦСКА встречаются в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Судьи: Саша Пукл, Борис Рыжик, Бенхамин Хименес / Арена-Мытищи
Идет 3-я четверть
Химки
63 : 69
ЦСКА
Химки
ЦСКА
0 ф Т. Робинсон 2
2 ф Т. Ханикатт 3
12 ф С. Моня 5
13 ф Э. Гилл 4
19 ц М. Тодорович
23 ц М. Томас
1 з А. Швед 15
6 з Е. Вяльцев 2
8 з В. Зайцев
9 з С. Маркович 2
21 з Д. Андерсон 6
22 з Ч. Дженкинс 5
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов 10
20 ф А. Воронцевич 9
21 ф У. Клайберн 7
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов 4
44 ц О. Хантер 2
77 ц А. Макиев
7 з В. Фридзон
9 з Л. Вестерманн 4
13 з С. Родригес 7
22 з К. Хиггинс 14
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'29

Вестерманн дважды со статики точен — 63:71.

'29

АЛЕКСЕЙ ШВЕД!!! Что за попадание от лидера!!! Забивает с огромным сопротивлением россиянин издали — пусть и чуть заступив!

'28

Хиггинс встал на линию, однако оба броска в «молоко» отправил!

'28

Продолжается спурт «Химок»! Гилл из борьбы от щита кладет метров с трех!

'27

В полном «огне» Алексей!!! Еще одна «треха» от лидера «Химок»!!! 59:69.

'27

И реализует штрафной еще россиянин — 56:69.

'27

Швед попадает издали с фолом!

'26

Родригес попадает трехочковый! Очень близок ЦСКА прямо сейчас к «Финалу четырех»!

'25

Хантер в один балл превращает фол Андерсона.

'25

Хиггинс очень красиво с отклонением со средней попадает.

'24

Швед реализует крайне спорный «технарь» имени Итудиса.

'23

А вот Томас повторить «трюк» испанца не смог — лишь одно очко сейчас он набрал из двух возможных.

'23

Родригес дважды точен с линии — 50:62.

'23

И почти тут же еще два очка набирает Джеймс!

'23

После серии промахов армейцев (и большого числа их же подборов в нападении) забивает в проходе Андерсон.

'21

Томас отправляет в цель тяжелый ближний бросок.

'21

Антонов в очередной раз попадает издали — фантастика. Что творит против «Химок» Семен.

'21

Стартовала вторая половина.

'20

Уходят команды на большой перерыв при внушительном преимуществе ЦСКА — после 20 минут матча ведут армейцы со счетом 57:44! Отдохнем чуть-чуть и мы.

'20

Правда, попадание Алексея не засчитывают — чуть позже сирены бросил защитник.

'20

А Швед кладет три и вовсе с центра площадки!!!!!

'20

Родригес опять практически с сиреной забивает! На этот раз издали!

'20

Ханикатт после паса Шведа попадает из угла — 44:54.

'19

Швед продолжает пополнять личный счет — еще два балла от Алексея со статики только что произошли.

'19

Воронцевич, вот это да!!! Суперданк только что форвард поставил через Шведа — и уже +14 у гостей!

'18

Вестерманн в быстром проходе набирает два очка.

'18

То же делает и вездесущий Швед.

'18

Вестерманн дважды точен со статики.

'18

Швед — в «перестрелке»! И не промахивается россиянин!

'17

Воронцевич отвечает на это «трехой».

'17

Гилл красиво ставит сверху после паса Тодоровича.

'16

Вяльцев забил издали, правда, чуть заступив — 33:45.

'16

Очень много штрафных бьют команды — на этот раз вот Хиггинс стоял на линии. Завершилось все удачно для гостей.

'16

Как и Воронцевич спустя мгновения.

'15

Маркович идеален со статики — 31:41.

'15

Воронцевич встал на линию после непонятного свистка судьи — и еще на два пункта увеличил преимущество своей команды.

'14

Тогда как Дженкинс мажет.

'14

Родригес оба броска за фол Робинсона забивает.

'14

Кипят страсти на паркете: Родригесу дают технический; Робинсону — неспортивный.

'13

Дженкинс отличный трехочковый » в лицо» опекуну отправляет.

'12

Хиггинс отвечает визави не менее «сочным» попаданием.

'12

Гилл отправляет в цель тяжелый бросок из «краски» с сопротивлением.

'11

Сумасшедшим образом сегодня играет Антонов — очередная «треха» от «ролевика» только что случилась. Вау.

'11

Возобновилась игра.

'10

Все, завершилась стартовая десятиминутка — по ее итогам «Химки» на своем паркете уступают ЦСКА со счетом 25:32.

'10

Под самый конец четверти Родригес красиво забивает со средней!

'10

Робинсон два из двух забивает с линии — и такое бывает.

'10

Клайберн «бомбит» издали — 23:30.

'9

Швед лишь одно очко набирает со статики после фола Фридзона.

'9

Оба «технаря» реализуют гости.

'9

Очередное спорное решение арбитров по ходу серии — Моня получает технический фол, хотя на нем явно нарушал правила Воронцевич. Любопытно.

'8

Моня оба броска попадает со статики.

'8

Антонов хорош издали! 20:25!

'7

Швед забивает сложный средний с отклонением после двух точных штрафных от соперников.

'7

Андерсон два из двух со статики кладет.

'7

Хиггинса почему-то оставили в полном одиночестве оборонцы химчан — и форвард за это их наказал «трехой».

'6

Экстра-балл также набирают хозяева.

'6

Дженкинс забивает с фолом!

'5

Тем временем Швед уже забил свою сотую «треху» в этой Евролиге — такого в истории турнира не было никогда!

'5

Моня отвечает чемпионам дальней «бомбой»! Вот это старт матча!

'5

Очень эмоционально начали гости — только что они аж пять очков набрали за несколько секунд, дважды перехватив мяч у центрального круга.

'5

Хиггинс из-за дуги отправляет мяч в цель! 10:12.

'5

Обменялись команды удачными бросками с ближней — 10:9.

'4

Швед еще один раз из-за дуги попадает!

'4

В очередной раз начинают гости выигрывать чужую «краску» — уже впереди они именно благодаря этому.

'3

Швед, «треха», точно!

'3

И почти тут же Хантер ставит сверху в стремительном проходе.

'2

Курбанов лишь одно очко набирает, встав на линию штрафных.

'1

Андерсон открывает счет в матче классным проходом под кольцо.

'1

Начался матч!

19:55

У «Химок» стартуют — Швед, Андерсон, Дженкинс, Томас и Гилл.

19:50

Следующей пятеркой начнут матч армейцы.

19:45

Напомним, что на данный момент в серии до трех побед ведут армейцы — 2-1. В случае сегодняшней победы команда Димитриса Итудиса выйдет в свой очередной «Финал четырех» турнира. Если же гости уступят — решит все заключительный матч противостояния в Москве.

19:40

В преддверии старта поединка предлагаем вам ознакомиться с превью игры от «Газеты.Ru».

19:35

Сама встреча начнется в 20:00 по московскому времени

19:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги, в котором подмосковные «Химки» дома сыграют со столичным ЦСКА.