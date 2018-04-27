Онлайн-трансляция матча Евролиги «Химки» — ЦСКА

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Хиггинс встал на линию, однако оба броска в «молоко» отправил!
Стартовала вторая половина.
Правда, попадание Алексея не засчитывают — чуть позже сирены бросил защитник.
А Швед кладет три и вовсе с центра площадки!!!!!
Тогда как Дженкинс мажет.
Кипят страсти на паркете: Родригесу дают технический; Робинсону — неспортивный.
Возобновилась игра.
Очередное спорное решение арбитров по ходу серии — Моня получает технический фол, хотя на нем явно нарушал правила Воронцевич. Любопытно.
Тем временем Швед уже забил свою сотую «треху» в этой Евролиге — такого в истории турнира не было никогда!
Начался матч!
У «Химок» стартуют — Швед, Андерсон, Дженкинс, Томас и Гилл.
Следующей пятеркой начнут матч армейцы.
Напомним, что на данный момент в серии до трех побед ведут армейцы — 2-1. В случае сегодняшней победы команда Димитриса Итудиса выйдет в свой очередной «Финал четырех» турнира. Если же гости уступят — решит все заключительный матч противостояния в Москве.
В преддверии старта поединка предлагаем вам ознакомиться с превью игры от «Газеты.Ru».
Сама встреча начнется в 20:00 по московскому времени
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги, в котором подмосковные «Химки» дома сыграют со столичным ЦСКА.