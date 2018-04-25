Онлайн матча 1/4 финала Евролиги «Химки» — ЦСКА

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63:57. Робинсон промазал два раза из двух. А ведь могли «Химки» оторваться уже на восемь очков...
62:57! Ого-го-го! Гилл монструозно вколачивает сверху после передачи Алексея Шведа!
52:54. Борьба идет в третьем игровом отрезке.
20:15. Уже полторы минут не могут команды провести результативную атаку.
Все. Завершилась первая четверть. 17:15 — впереди «Химки». Отдохнем немного.
«Арена Мытищи» как всегда болеет великолепно. Нет свободного места на трибунах.
Первая минута поединка прошла без набранных очков. Команды атаковали исключительно неудачно.
Пять минут до начала матча. Кто сегодня победит?
Соперники уже вовсю разминаются на арене в Мытищах.
ЦСКА лидирует в серии со счетом 2-0. В случае победы в сегодняшнем поединке «армейцы» выйдут в финал четырех турнира, а «Химки» попрощаются с турниром.
Встреча начнется в 20.00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на третьем матче баскетбольной Евролиги, где встречаются два российских клуба. Подмосковные «Химки» на арене в Мытищах принимают столичный ЦСКА.