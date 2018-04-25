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Эпизод матча «Химки» - ЦСКА

Евролига. Драматичная развязка матча «Химки» — ЦСКА. LIVE

Онлайн матча 1/4 финала Евролиги «Химки» — ЦСКА

Два российских клуба продолжают сражение за выход в полуфинал баскетбольной Евролиги. Подмосковные «Химки» на арене в Мытищах принимают столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Судьи: Христос Христодулу, Мигель Перес Перес, Илия Белошевич / Арена-Мытищи
Идет 4-я четверть
Химки
63 : 57
ЦСКА
Химки
ЦСКА
0 ф Т. Робинсон
2 ф Т. Ханикатт
12 ф С. Моня
13 ф Э. Гилл
19 ц М. Тодорович
23 ц М. Томас
1 з А. Швед
6 з Е. Вяльцев
8 з В. Зайцев
9 з С. Маркович
21 з Д. Андерсон
22 з Ч. Дженкинс
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов
44 ц О. Хантер
77 ц А. Макиев
7 з В. Фридзон
9 з Л. Вестерманн
13 з С. Родригес
22 з К. Хиггинс
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'34

65:59. Берут тайм-аут «Химки». Шесть очков выигрывает подмосковная команда у своих соперников.

'33

65:57. Тут же исправляется Робинсон и вколачивает мяч сверху!

'32

63:57. Робинсон промазал два раза из двух. А ведь могли «Химки» оторваться уже на восемь очков...

'31

62:57! Ого-го-го! Гилл монструозно вколачивает сверху после передачи Алексея Шведа!

Перерыв

Завершилась третья четверть. «Химки» обыгрывают ЦСКА со счетом 60:57. Отлично держатся хозяева сегодня. Через две минуты все решится!

'30

60:57. Швед продолжает тянуть «Химки». Точен со средней дистанции Алексей.

'29

58:55. За две минуты возвращают себе лидерство «Химки». У ЦСКА не получается ответить, фол в нападении у гостей.

'28

54:55. Швед точен со средней дистанции. Рядом «Химки».

'27

52:55. Никита Курбанов забивать только с одного из двух штрафных.

'26

52:54. Борьба идет в третьем игровом отрезке.

'25

48:52. Отрывается ЦСКА. У Шведа не получается спасти свою команду. Хозяева берут тайм-аут.

'24

48:50. ЦСКА набирает обороты. «Химки» остаются в игре за счет двух точных бросков Алексея Шведа.

'23

46:47. Хиггинс! Трешка! Впервые с начала матча ЦСКА выходит вперед!

'22

46:44. Уилл Клайберн забросил с фолом. Но бонусный штрафной не реализовал.

'21

46:42. «Химки» начали с фола в нападении, ЦСКА тоже провел неудачную атаку. Томас Малкольм забил из под кольца.

Перерыв

Закончилась первая половина игры. 44:42 — впереди «Химки». С минимальным преимуществом подмосковной команды завершается вторая четверть. Отлично играли хозяева, но просто так от ЦСКА не оторвешься. Посмотрим, что будет дальше.

'20

40:37. ЦСКА догнал «Химки», но трешка Сергея Мони восстановила перевес желто-синих.

'19

37:34. На два точных броска гостей хозяева ответили результативным проходом Шведа.

'18

35:29. ЦСКА раз за разом блестяще действует в позиционной атаке. Однако пока за «Химки» играет Швед, просто так их никто не догонит. Точен со средней дистанции Алексей.

'17

Тайм-аут берет главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.

'16

29:25. Кори Хиггинс точен из-за дуги. Это первый результативный трехочковый ЦСКА в сегодняшем матче.

'15

27:22. ЦСКА упустил «Химки» вперед на десять очков, но быстро сумел ликвидировать отставание на половину. Хантер забросил с фолом и реализовал штрафной.

'14

25:17. Маркович сделал скидку на Вяльцева. Закидывает треху Егор!

'13

22:15. Тайлер Ханикатт зарабатывает первые очки для себя броском со средней дистанции.

'12

20:15. Уже полторы минут не могут команды провести результативную атаку.

'11

20:15. Энтони Гилл забросил с фолом. Не справился с ним Семен Антонов. Бонусный штрафной американец успешно реализовал.

Переыв

Все. Завершилась первая четверть. 17:15 — впереди «Химки». Отдохнем немного.

'10

17:15. ЦСКА сокращает отставание в концовке. Игра «Химок» в атаке разладилась.

'9

17:11. Перестрелка команда завершилась невероятным броском из-за дуги Алексея Шведа. Ух! «Химки» уходят в отрыв, а тренер ЦСКА Димитрис Итудис берет тайм-аут.

'8

12:9. «Химки» хороши сегодня на подборе.

'7

10:9. Энтони Гилл точным броском из-под кольца выводит «Химки» вперед.

'6

«Арена Мытищи» как всегда болеет великолепно. Нет свободного места на трибунах.

'5

7:7. Обменялись результативными атаками команды.

'4

5:5. Треха залетает от Шведа! Вся надежда на Алексея у хозяев сегодня.

'3

2:5. Швед точен со средней дистанции.

'2

0:5. ЦСКА провел две удачные атаки. Хантер вколотил сверху. Еще и с фолом. Бонусный штрафной реализован.

'1

Первая минута поединка прошла без набранных очков. Команды атаковали исключительно неудачно.

19:55

Пять минут до начала матча. Кто сегодня победит?

19:45

Соперники уже вовсю разминаются на арене в Мытищах.

19:40

ЦСКА лидирует в серии со счетом 2-0. В случае победы в сегодняшнем поединке «армейцы» выйдут в финал четырех турнира, а «Химки» попрощаются с турниром.

19:35

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени!

19:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на третьем матче баскетбольной Евролиги, где встречаются два российских клуба. Подмосковные «Химки» на арене в Мытищах принимают столичный ЦСКА.