Онлайн четвертьфинального матча Евролиги ЦСКА — «Химки»

Курсы валют$ 60.96 (+0.125) 75.22 (-0.08)
Москва: +11°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МАхмат
0:0
закончен
19:30
ЗенитДинамо М
2:1
закончен
20:30
ЦСКААмкар
3:0
закончен
Кубок России
18:00
Авангард КШинник
1:0
закончен
18:30
СпартакТосно
1:1 (4:5)
закончен
Испания / Примера
20:30
ЭспаньолЭйбар
0:1
закончен
20:30
ВаленсияХетафе
1:2
закончен
22:30
Реал МадридАтлетик Б
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
21:45
БорнмутМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Кубок Франции
22:05
КанПСЖ
1:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоАталанта
0:3
закончен
21:45
СампдорияБолонья
1:0
закончен
21:45
СПАЛКьево
0:0
закончен
21:45
РомаДженоа
2:1
закончен
21:45
КротонеЮвентус
1:1
закончен
21:45
ФиорентинаЛацио
3:4
закончен
21:45
ТориноМилан
1:1
закончен
21:45
ВеронаСассуоло
0:1
закончен
21:45
НаполиУдинезе
4:2
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
3:2 (ОТ)
закончен
Евролига
20:15
Фенербахче Баскония
82:73
закончен
21:15
Олимпиакос Жальгирис
78:87
закончен
Испания / Примера
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
0:0
1 тайм
20:30
АлавесЖирона
0:0
1 тайм
22:30
ЛевантеМалага
не начался
22:30
БетисЛас-Пальмас
не начался
Англия / Премьер-лига
21:45
БёрнлиЧелси
не начался
21:45
Лестер СитиСаутгемптон
не начался
Еврохоккейтур
20:00
РоссияШвеция
1:1
2 период
U18 ЧМ / 2018
17:30
Россия U18Франция U18
7:1
закончен
НХЛ / плей-офф
02:30
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
43:45
перерыв
21:15
Панатинаикос Реал Мадрид
не начался
Франция / Лига 1
20:30
НантРенн
не начался
22:00
ДижонЛион
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия МВольфсбург
не начался
Испания / Примера
22:00
ЛеганесДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
не начался
НХЛ / плей-офф
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
не начался
21:15
Олимпиакос Жальгирис
не начался
Баскетбол
Единая лига ВТБ НБА Сборная России Еврокубки Мировой баскетбол
ЦСКА Химки
Алексей Швед из «Химок» в матче с ЦСКА РИА Новости
Алексей Швед из «Химок» в матче с ЦСКА

Евролига. ЦСКА — «Химки». LIVE

Онлайн четвертьфинального матча Евролиги ЦСКА — «Химки»

Московский ЦСКА принимает на своем паркете «Химки» во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Судьи: Даниэль Йерресуэло, Дамир Явор, Мехди Дифалла / Мегаспорт
Перерыв
ЦСКА
43 : 45
Химки
ЦСКА
Химки
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов 5
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн 4
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов
44 ц О. Хантер 10
77 ц А. Макиев
7 з В. Фридзон
9 з Л. Вестерманн 2
13 з С. Родригес 12
22 з К. Хиггинс 10
0 ф Т. Робинсон
12 ф С. Моня
13 ф Э. Гилл 7
20 ф А. Зубков
19 ц М. Тодорович
23 ц М. Томас 4
1 з А. Швед 8
6 з Е. Вяльцев 5
8 з В. Зайцев
9 з С. Маркович 4
21 з Д. Андерсон 11
22 з Ч. Дженкинс 6
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'20

Зубков с сиреной не попадает с центра площадки — и начинается большой перерыв. На него команды уходят при +2 у «Химок» — 45:43.

'20

Но вот на щите гости по-прежнему не очень хороши — Хантер добавляет после промаха партнера прямо сейчас.

'20

Андерсон опять попадает из-за дуги!!! Невероятно — три броска; девять очков у защитника!!!

'20

Родригес, правда, не хуже сегодня бросает издали — 41:42.

'19

Андерсон!!! Еще одна «треха»!!! В «огне» Джеймс!!!

'19

У Кори после «трехи» один из двух со статики.

'18

Хиггинс тем же образом сокращает отставание своей команды — 37:39.

'18

Желто-синим, впрочем, и не нужна трехсекундная, как кажется — им куда ближе «трехи»! Андерсон точен!

'18

Хантер уверен в «краске» — ничего с ним не могут сделать «Химки» пока что.

'17

Дженкинс точен издали!

'16

Андерсон встал на линию — и попал оба.

'16

Хантер классный полукрюк показывает «Химкам» — 32:31.

'15

И вновь Стефан хорош — на сей раз он и вовсе какой-то нереальный бросок забил с разворота! И тайм-аут берет Итудис!

'15

Маркович с ближней — точно!

'14

Много промахиваются команды во второй четверти.

'13

Гилл тяжелейший бросок с разворота попадает. Сражаются «Химки» — нельзя у них этого отнять.

'13

Клайберн тоже умеет в средние — +5 у ЦСКА.

'12

Хиггинс отвечает на это качественным ближним.

'12

Швед в очередной раз издали попадает, несмотря на сопротивление.

'11

Вестерман на старте десятиминутки два неспортивных фола реализует.

'11

Вторая четверть началась.

'10

И на этом все с первой четвертью — по ее итогам ЦСКА ведет у «Химок» в два очка. 24:22!

'10

Родригес дважды попадает с линии.

'10

Швед! Точная «треха»! Равный счет!

'10

Армейцам удается примерно такой же трюк.

'10

И уже в следующей атаке Алексей исполняет отличный проход.

'9

Швед продолжает раздавать голевые передачи — на этот раз адресатом стал Томас.

'8

Клайберн хорош в быстром отрыве.

'8

Вяльцев идеален со статики — 18:15.

'7

Гилл случайно в свое же кольцо добавляет после промаха красно-синих.

'7

Вяльцев; «трешка»; точно!

'6

Родригес очень сильный старт выдает — ушел он первом шаге от Марковича и реализовал трехочковый. +6 у ЦСКА.

'6

Антонов делает все, чтобы стать настоящим «злым гением» «Химок» — на этот раз форвард «трешку» в цель отправляет. Явно не сбавил оборотов армеец после первого матча.

'5

Родригес мастерский проход исполняет, сравнивая счет — 10:10.

'5

Гилл точен после классного паса Томаса — возможно, самое легкое попадание для форварда за сегодня.

'4

Курбанов попадает издали — но уже после сирены.

'3

Родригес дважды точен с линии.

'3

Впрочем, умеет в навесы и гости — да как! Швед отдает на Томаса, и тот бьет прямиком в «хайлайты»! 6:8!

'2

ЦСКА же продолжает доминировать в «краске» — теперь армейцам удался красочный аллей-уп.

'2

У «Химок» еще одна точная «треха» — на этот раз Дженкинс был хорош.

'2

Антонов хорош на чужом щите — подбор в нападении и тяжелый ближний бросок; точно!

'1

Гилл отвечает «трехой» после паса Шведа!

'1

Хиггинс открывает счет классным средним броском.

'1

Стартовал матч! Вбрасывание выиграли хозяева.

19:55

Подробнее обо всех интригах сегодняшнего матча читайте в превью «Газеты.Ru».

19:50

Напомним, что на данный момент армейцы ведут в серии до трех побед — 1:0. В дебютном матче противостояния ЦСКА на своем паркете — неожиданно для многих — лишь с огромным трудом ододел химчан: 98:95.

10:30

Начало игры в 20:00 мск.

10:00

ЦСКА примут «Химки» во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги.