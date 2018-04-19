Онлайн четвертьфинального матча Евролиги ЦСКА — «Химки»

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Много промахиваются команды во второй четверти.
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Вторая четверть началась.
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Курбанов попадает издали — но уже после сирены.
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Стартовал матч! Вбрасывание выиграли хозяева.
19:55
Подробнее обо всех интригах сегодняшнего матча читайте в превью «Газеты.Ru».
19:50
Напомним, что на данный момент армейцы ведут в серии до трех побед — 1:0. В дебютном матче противостояния ЦСКА на своем паркете — неожиданно для многих — лишь с огромным трудом ододел химчан: 98:95.
10:30
Начало игры в 20:00 мск.
10:00
ЦСКА примут «Химки» во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги.