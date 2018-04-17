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Евролига. ЦСКА — «Химки». LIVE

Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Химки»

Московский ЦСКА принимает на своем паркете подмосковные «Химки» в рамках первого матча четвертьфинала баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Судьи: Гарсия Гонсалес, Элиас Коромилас, Аннe Пантер / Мегаспорт
Идет 3-я четверть
ЦСКА
54 : 58
Химки
ЦСКА
Химки
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн 4
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов 4
44 ц О. Хантер 8
1 з Н. де 10
7 з В. Фридзон 1
9 з Л. Вестерманн
13 з С. Родригес 16
22 з К. Хиггинс 3
0 ф Т. Робинсон 4
12 ф С. Моня
13 ф Э. Гилл 10
20 ф А. Зубков
19 ц М. Тодорович 2
23 ц М. Томас 4
1 з А. Швед 11
6 з Е. Вяльцев 14
8 з В. Зайцев
9 з С. Маркович 6
21 з Д. Андерсон 3
22 з Ч. Дженкинс
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'24

Продолжаются у гостей проблемы со штрафными бросками — на сей раз Томас лишь одно очко из двух возможных набирает со статики.

'24

Очень красиво забивает с фолом после разворота Гилл — причем до этого ему еще и Маркович пас из-за спины дал. Правда, с линии промахивается Энтони.

'23

Клайберн добавляет в кольцо после промаха Хиггинса со средней — и уже всего два очка уступают хозяева!

'23

Антонов хорош со статики.

'22

Вяльцев, похоже, не растерял запал в раздевалке — 50:56.

'22

Хантер использует ошибку «Химок» в обороне — 50:54.

'21

Клайберн открывает счет в третьей четверти двухочковым.

'21

Стартовала вторая половина.

'20

Таким образом, на большой перерыв команды уходят при счете 54:46 в пользу «Химок»! Посмотрим, будут ли продолжаться неожиданности и после паузы. Отдохнем чуть-чуть.

'20

Всего шесть секунд у ЦСКА оставалось на последнюю атаку в четверти, но Клайбер не попал сильно издали.

'20

Блестящая проникающая передача от Шведа на Тодоровича — и центровой ей с удовольствием пользуется.

'20

Хантер в очередной раз тяжелый ближний попадает.

'20

И вновь Гилл на линии — на на этот раз он идеален.

'19

Гилл дважды мажет со статики. Но ему дают перебить последний бросок — и он попадает.

'19

Швед с восьми метров — точно! 44:49!

'19

Фридзон своей бывшей команде лишь один штрафной из двух забивает.

'18

Пошла «перестрелка» — попадает из-за дуги Вяльцев, отвечает ему тем же Родригес.

'18

Воу. Родригес с трех шагов от трехочковой линии каким-то образом попадает!

'17

ШВЕД! Ставит через Родригеса Алексей после прекрасного паса Марковича!

'16

Хантер сложнейший средний через Моню реализует.

'15

Робинсон встал на линию — и два очка набрал. Не так часто подобное с Томасом случается.

'15

Легкие четыре очка набирают хозяева за несколько секунд — отличились Хиггинс и Родригес. 35:39.

'14

Клайберн добавляет из-под кольца после дальней неточности Родригеса.

'13

Тем временем де Коло травму получает и в раздевалку уходит — надеемся, ничего серьезного со французом не будет.

'13

Робинсон добавляет после промаха Дженкинса! Опять далеки по счету «Химки» от хозяев!

'13

Хиггинс встал на линию, но набрал со статики только один балл.

'13

Швед в лучших традициях Джеймса Хардена со степ-бека набирает три очка!

'12

Воронцевич хорош на чужом щите, а затем де Коло точен издали — 28:34.

'11

Возобновилась игра.

'10

Что происходит??? Андерсон «затыкает» сирену «трехой»!!! 25:34 после первой четверти на табло!!! 34 набранных очка за десять минут от «Химок»! Вот это начало российского четвертьфинала!

'10

Де Коло с линии два раза точен.

'10

Фантастика! Вяльцев вновь точен из-за дуги! 23:31!

'10

Правда, за дело взялся де Коло — пять очков в двух атаках кряду, и уже 23:28 на табло.

'9

Томас уничтожил соперников под их же кольцом, забрав два подбора кряду, после чего поверил в Вяльцева, и тот не подвел — 18:28!

'8

Стали много мазать гости, но москвичи пока что этим слабо пользуются — например, только что Клайберн сфолил в нападении.

'8

Клайберн исполняет «крюк» — точно.

'7

Хантер два из двух со штрафной линии забивает.

'7

Родригес в быстром отрыве забивает — в ответ на это Вяльцев использует ошибку де Коло и возвращает разницу на табло.

'6

Вау! Швед 2+1 делает! 12:23.

'5

И еще одна «треха» от «Химок»!!! 20 очков за половину четверти!!! До этого, правда, Хантер чуть «размочил» разницу. 12:20!

'5

«Химки» неожиданно классно начали — уже семь очков они ведут после точного попадания издали от Марковича.

'4

Очередная ошибка при выходе в атаку от москвичей приводит к очередным легким очкам их визави — 10:14, и тайм-аут берет Итудис.

'4

Гилл продолжает тащить гостей: монструозный данк, и вновь ведут желто-синие.

'3

Правда, с линии американец мажет — и в ответ «Химки» получают еще одну «трешку» от Родригеса.

'3

После перехвата Шведа Томас с фолом забивает!

'3

Маркович из угла три попадает!

'2

Курбанов со статики два из двух кладет — 7:5.

'2

Родригес отвечает точной «трехой».

'2

И вновь Гилл точен из-под кольца после передачи Шведа.

'1

А вот Гилл и вовсе 2+1 делает!

'1

Курбанов открывает счет попаданием с близкой дистанции.

'1

Стартовал матч! Вбрасывание выиграли хозяева.

19:59

У «Химок» в старте выходят Швед, Маркович, Томас, Вяльцев и Гилл.

19:57

Стартовая пятерка армейцев на матч.

19:55

Первые две встречи противостояния пройдут в Москве, третья и четвертая (если понадобится) — в Мытищах, где играют свои домашние матчи «Химки», пятая — вновь в столице.

19:50

Согласно правилам Евролиги, в «Финал четырех» турнира попадут те команды, которые обыграют на старте плей-офф своих визави в сериях до трех побед — то есть сегодня все точно не закончится.

19:45

Напомним, что в минувшей регулярке Евролиги ЦСКА занял первое место, одержав 24 победы в 30 матчах, тогда как желто-синие стали восьмыми с рекордом 16-14.

19:40

Перед началом поединка между флагманами российского баскетбола предлагаем вам ознакомиться с подробным превью матча от «Газеты.Ru».

19:35

Отметим, что сама встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

19:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого матча четвертьфинала баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА на своем паркете сразится с подмосковными «Химками».