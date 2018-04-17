Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Химки»

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Стартовала вторая половина.
Таким образом, на большой перерыв команды уходят при счете 54:46 в пользу «Химок»! Посмотрим, будут ли продолжаться неожиданности и после паузы. Отдохнем чуть-чуть.
Тем временем де Коло травму получает и в раздевалку уходит — надеемся, ничего серьезного со французом не будет.
Возобновилась игра.
Стали много мазать гости, но москвичи пока что этим слабо пользуются — например, только что Клайберн сфолил в нападении.
Стартовал матч! Вбрасывание выиграли хозяева.
У «Химок» в старте выходят Швед, Маркович, Томас, Вяльцев и Гилл.
Стартовая пятерка армейцев на матч.
Первые две встречи противостояния пройдут в Москве, третья и четвертая (если понадобится) — в Мытищах, где играют свои домашние матчи «Химки», пятая — вновь в столице.
Согласно правилам Евролиги, в «Финал четырех» турнира попадут те команды, которые обыграют на старте плей-офф своих визави в сериях до трех побед — то есть сегодня все точно не закончится.
Напомним, что в минувшей регулярке Евролиги ЦСКА занял первое место, одержав 24 победы в 30 матчах, тогда как желто-синие стали восьмыми с рекордом 16-14.
Перед началом поединка между флагманами российского баскетбола предлагаем вам ознакомиться с подробным превью матча от «Газеты.Ru».
Отметим, что сама встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого матча четвертьфинала баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА на своем паркете сразится с подмосковными «Химками».