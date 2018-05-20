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Игрок БК «Жальгирис» Паулюс Валинскас (слева) и игрок ПБК ЦСКА Серхио Родригес

Евролига. Матч за 3-е место. ЦСКА — «Жальгирис». LIVE

Онлайн-трансляция матча за 3-е место Евролиги ЦСКА — «Жальгирис»

Московский ЦСКА встречается с литовским «Жальгирисом» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Матч не начался
ЦСКА
Жальгирис
ЦСКА
Жальгирис
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17:45

Кстати о фанатах. Сегодня утром болельщики ЦСКА в своем ресторане для болельщиков в Белграде, который традиционно называется «База 25», встретились с фанатами из Сербии. Среди них были болельщики «Црвены Звезды», «Партизана» и ОФК. Впрочем, дружественные связи между сербами и россиянами уже давно не новость.

17:43

Фанаты «Жальгириса» уже вовсю готовятся к матчу.

17:40

В прошлом сезоне ЦСКА также не смог дойти до финала, и в матче за третье место обыграл «Реал». Смогут ли москвичи вновь завоевать бронзу? На этот вопрос вы можете ответить в нашем сообществе «ВКонтакте».

17:35

В предыдущей встрече армейцы уступили мадридскому «Реалу» (83:92), который в финале встретится с турецким «Фенербахче». Решающая игра состоится сегодня же, но позже, в 21:00 мск.

14:50

Матч начнется в 18:00 мск.

14:50

Приветствуем всех любителей баскетбола! Вашему вниманию онлайн-трансляция матча за третье место Евролиги, в котором встречаются московский ЦСКА и литовский «Жальгирис».