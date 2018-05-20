Онлайн-трансляция матча за 3-е место Евролиги ЦСКА — «Жальгирис»

Кстати о фанатах. Сегодня утром болельщики ЦСКА в своем ресторане для болельщиков в Белграде, который традиционно называется «База 25», встретились с фанатами из Сербии. Среди них были болельщики «Црвены Звезды», «Партизана» и ОФК. Впрочем, дружественные связи между сербами и россиянами уже давно не новость.