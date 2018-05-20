Онлайн-трансляция матча за 3-е место Евролиги ЦСКА — «Жальгирис»

- 226779 просмотров Путин утвердил членов нового правительства
- 225079 просмотров По-королевски: как принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл
- 143194 просмотра В Сочи прошли переговоры Путина и Меркель
- 138991 просмотр Bild считает Путина хозяином мировой политической арены
- 127190 просмотров На борту упавшего на Кубе лайнера находились 110 человек
- 101883 просмотра Сборная Швейцарии обыграла Канаду в полуфинале ЧМ-2018
- 99883 просмотра Онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп на турнире в Риме
Кстати о фанатах. Сегодня утром болельщики ЦСКА в своем ресторане для болельщиков в Белграде, который традиционно называется «База 25», встретились с фанатами из Сербии. Среди них были болельщики «Црвены Звезды», «Партизана» и ОФК. Впрочем, дружественные связи между сербами и россиянами уже давно не новость.
Фанаты «Жальгириса» уже вовсю готовятся к матчу.
В прошлом сезоне ЦСКА также не смог дойти до финала, и в матче за третье место обыграл «Реал». Смогут ли москвичи вновь завоевать бронзу? На этот вопрос вы можете ответить в нашем сообществе «ВКонтакте».
В предыдущей встрече армейцы уступили мадридскому «Реалу» (83:92), который в финале встретится с турецким «Фенербахче». Решающая игра состоится сегодня же, но позже, в 21:00 мск.
Матч начнется в 18:00 мск.
Приветствуем всех любителей баскетбола! Вашему вниманию онлайн-трансляция матча за третье место Евролиги, в котором встречаются московский ЦСКА и литовский «Жальгирис».