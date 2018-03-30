Онлайн-трансляция матча баскетбольной Евролиги «Жальгирис» — ЦСКА.

Курсы валют$ 57.43 (+0.167) 70.74 (+0.269)
Москва: -4°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЦСКА
4:5 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
3:6
закончен
02:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
4:2
закончен
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
5:2
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
5:3
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
6:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзКоламбус Блю Джекетс
1:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
2:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
4:2
закончен
Евролига
18:45
Химки Фенербахче
64:73
закончен
20:45
Анадолу Эфес Барселона
83:107
закончен
21:00
Бамберг Олимпия Милан
78:83
закончен
22:00
Баскония Маккаби Т-А
83:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
103:92
закончен
02:30
Майами ХитЧикаго Буллз
103:92
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
103:99
закончен
05:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
103:106
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
107:116
закончен
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1
Анастасия Егорова
48:21,2 (3 промаха)
закончен
13:15
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1
Александр Логинов
51:03,4 (3 промаха)
закончен
КХЛ / плей-офф
19:00
Ак БарсТрактор
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
64:57
3 четверть
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
52:62
3 четверть
21:15
Панатинаикос Валенсия
online
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
не начался
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
не начался
13:00
Динамо СПбШинник
не начался
13:00
СибирьХимки
не начался
13:00
ЕнисейКубань
не начался
14:00
ТюменьВолгарь
не начался
14:00
ОренбургТомь
не начался
15:00
ТамбовКрылья Советов
не начался
16:00
ФакелАвангард К
не начался
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
не начался
16:00
ЛациоБеневенто
не начался
16:00
ФиорентинаКротоне
не начался
16:00
Интер МВерона
не начался
16:00
ДженоаСПАЛ
не начался
16:00
КальяриТорино
не начался
16:00
АталантаУдинезе
не начался
19:00
СассуолоНаполи
не начался
19:00
КьевоСампдория
не начался
21:45
ЮвентусМилан
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
не начался
17:15
Атлетик БСельта
не начался
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
не начался
21:45
СевильяБарселона
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
не начался
14:00
АхматСКА-Хабаровск
не начался
16:30
Динамо МАрсенал
не начался
19:00
Спартак МТосно
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
не начался
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
не начался
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
17:00
УотфордБорнмут
не начался
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
не начался
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
не начался
16:30
Шальке-04Фрайбург
не начался
16:30
БайерАугсбург
не начался
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
не начался
16:30
ШтутгартГамбург
не начался
19:30
БаварияБоруссия Д
не начался
21:30
ГертаВольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
не начался
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
не начался
14:00
КарпатыЧерноморец
не начался
17:00
ВорсклаВерес
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Баскетбол
Единая лига ВТБ НБА Сборная России Еврокубки Мировой баскетбол
Жальгирис ЦСКА
Игрок БК «Жальгирис» Паулюс Валинскас (слева) и игрок ПБК ЦСКА Серхио Родригес РИА Новости
Игрок БК «Жальгирис» Паулюс Валинскас (слева) и игрок ПБК ЦСКА Серхио Родригес

Евролига. «Жальгирис» обыгрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча баскетбольной Евролиги «Жальгирис» — ЦСКА

,
Московский ЦСКА играет в гостях с литовским «Жальгирисом» в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Судьи: Даниэль Йерресуэло, Борис Рыжик, Эмилио Перес Писарро / Жальгирис-Арена
Идет 3-я четверть
Жальгирис
64 : 57
ЦСКА
Жальгирис
ЦСКА
13 ф П. Янкунас
20 ф Г. Масюлис
30 ф А. Уайт
92 ф Э. Улановас
0 ц Б. Дэвис
19 ц М. Саюс
44 ц А. Каваляускас
3 з К. Пэнгос
9 з Б. Удрих
21 з А. Милакнис
22 з В. Мичич
66 з П. Валинскас
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн
41 ф Н. Курбанов
42 ц К. Хайнс
44 ц О. Хантер
1 з Н. де
7 з В. Фридзон
9 з Л. Вестерманн
13 з С. Родригес
22 з К. Хиггинс
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'30

64:59 — так завершается третья четверть... Последнее слово осталось за де Коло, но еще ничего не ясно в этом матче.

'30

Ох, уплывает тактическое преимущество ЦСКА. Хозяева организуют новый отрыв.

'29

Воронцевич ошибся...

'29

Потеря ЦСКА, и Удрих добивается успеха в быстром отрыве.

'28

Штрафные бросает «Жальгирис». И вновь забрал себе лидерство.

'28

ЦСКА повел!!! 55:54, вот так-то!

'27

Коммерческий тайм-аут. Время для баскетболистов перевести дух.

'27

54:53 лишь осталось от преимущества литовцев.

'26

Вновь подтянулся ЦСКА в счете!

'25

Пять минут уже сыграно в третьем временном отрезке.

'25

Родригес мимо из-за дуги.

'24

Хиггинс «обокрал» Пангоса, совершил быстрый прорыв и забросил сверху. Наконец удалось сыграть так, как надо!

'23

50:44 в пользу «Жальгириса» на данный момент.

'22

Но был фол. Разыгрывают москвичи. Радд очень неудачно «трешку» бросил.

'22

Атака ЦСКА, однако. Родригес с Раддом разыгрывают мяч. Неудачно.

'22

Красивое попадание Милакниса.

'22

Первую минуту вхолостую отбегали соперники. Без очков, то бишь.

'21

Теперь Радд прошел под кольцо и бросал в падении, как-то бочком. Ничего не вышло.

'21

Радд блок-шот делает Дэвису. Вообще очень полезно вошел в игру новичок.

'21

Стартовала третья четверть!

'20

Что ж, на этом все. 48:42 — с таким результатом «Жальгирис» выиграл первую половину. Но вся борьба впереди. А пока большой перерыв.

'20

Ой-ой-ой, Вестерман бросал с сиреной практически с центра площадки и... ПОПАЛ!!!

'20

Охо-хо, и у Курбанова трехочковый не проходит. Ужасающий процент реализации бросков из-за дуги.

'20

47:39 в пользу «Жальгириса» — счет вновь растет. Амплитуда какая-то.

'20

Вот Пангос — точен...

'19

Эх, не удалось попасть из-за дуги армейцу Вестерману. И следом еще разок не удалось.

'19

Курбанов отборолся, засылает в угол Радд. На нем фолят. Ожил ЦСКА-то! А впереди еще половина игры. Можно вытаскивать.

'18

До »+3» уменьшилось преимущество «Жальгириса».

'18

Входит в решающую стадию вторая четверть матча.

'18

Дэвис — самый результативный игрок матча на данный момент. Десять очков он набрал.

'17

А хорошее ускорение гостей! Еще одна «треха» залетает, и теперь уже Ясикявичюс вынужден реагировать тайм-аутом.

'17

Виктор Радд, новичок армейцев, берет дело в свои руки и забрасывает трехочковый.

'16

38:29 на данный момент.

'16

Очень тяжело даются очки ЦСКА. Легкости в атаке нет и в помине.

'16

Только укрепляют хозяева свое преимущество. Это уже серьезно.

'16

Второй тайм-аут берет Итудис. Вынужден брать!

'16

А «Жальгирис» доводит разрыв уже до девяти очков...

'15

Категорически не хотят залетать «трехи» у ЦСКА...

'14

Перехват от Родригеса! Следует наступление, но и сами армейцы теряют мяч... Клайберн «отличился».

'14

Под чужим кольцом сфолили на Хантере. Хотя он не очень понятен был в своей попытке. Повезло, можно сказать.

'14

Янкунас между тем дважды точен с линии штрафных.

'14

Не все клеится у москвичей. Нужны перемены в игру.

'13

Затяжную атаку провели хозяева, и буквально в конце владения заставили гостей сфолить. Заново с мячом литовские игроки... Милакнис простил ЦСКА из-за дуги!!!

'13

27:24 у нас. С мячом парни в зеленом.

'12

Заметно оживились трибуны, кстати. Активно поддерживают своих.

'11

Обмениваются бросками. Точными, конечно. 25:20 — такой счет очень нравится фанатам «Жальгириса».

'11

Вторая четверть понеслась.

'10

Первая четверть завершается бесславно для армейцев. Не то, чтобы совсем все плохо, но уступают — и это неприятно. 18:23 — с таким результатом уходят подопечные Итудиса на перерыв. Скоро вернутся и продолжат.

'10

Забивают литовцы... А Итудис просит срочный тайм-аут для ЦСКА.

'9

Ну что же такое?! Тут же упускают Каваляускаса красно-синие. Вновь погоню надо начинать с того же гандикапа.

'9

Но главный арбитр после некоторых раздумий мяч не засчитал, постановил бить два штрафных. Испанец успешен, 16:18 уступает его команда.

'9

Красивый розыгрыш армейцев, и Родригес забросил с фолом!

'8

Дэвис, получив передачу от Пангоса, мазать не стал. И опять ЦСКА в роли догоняющего... Настоящие качели на площадке.

'7

14:14 высветилось на табло! Это армейцы вновь добились успеха.

'7

Антонов сфолил. Третье командное замечание у ЦСКА.

'6

Продолжается игра, есть обоюдные ошибки.

'6

И вновь точны хозяева площадки...

'6

Первая замена у «Жальгириса». Каваляускас вместо Янкунаса.

'5

Армейцы нарушили правило владения, не уложились в 24 секунды.

'5

10:10 — восстановили соперники статус-кво!

'5

На всякий случай отметим, что в турнирном отношении матч уже ничего не решает для подопечных Итудиса.

'4

Результативным получается дебют встречи. 10:8 в пользу литовцев по истечении 4 минут игры.

'4

Опс, а «Жальгирис» уже вышел вперед! Серб Мичич сделал свое дело!

'3

Обменялись попаданиями спортсмены, 6:5 сейчас в пользу армейцев.

'2

Воронцевич поставил блок-шот, но атаковавший вторым темпом Пангос все же забросил трехочковый. Первое результативное действие хозяев.

'2

Следом фол следует на де Коло. И еще «двушечку» зарабатывают армейцы — это штрафные филигранно исполнил француз. 4:0 и мяч у ЦСКА. Старт определенно за гостями.

'1

Стартовый спорный выиграл армеец Хайнс! Началось на «Жальгирис-Арене», способной вместить 15 тыс. человек. 2:0 — ЦСКА повел!

19:56

Итак, ЦСКА ожидает последний «регулярный» выезд сезона...

19:55

На арене уже хозяева, кстати говоря.

19:50

В текущей «регулярке» армейцам осталось провести две игры. Они уверенно лидируют в турнирной таблице, одержав 23 победы при пяти поражениях. «Жальгирис» пока занимает шестую позицию, у литовцев 16 выигрышей и 12 проигрышей.

19:45

Совсем скоро начнется матч, и стартовая пятерка ЦСКА вашему вниманию!

10:30

Начало встречи в 20.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция матча баскетбольной Евролиги «Жальгирис» — ЦСКА.