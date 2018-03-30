Онлайн-трансляция матча баскетбольной Евролиги «Жальгирис» — ЦСКА.

- 547243 просмотра Пять фигурантов дела о пожаре в Кемерово отправлены под арест
- 411210 просмотров Стала известна причина смерти актера Олега Анофриева
- 297415 просмотров Как Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
- 157996 просмотров Прогноз погоды в Москве с 30 марта по 6 апреля
- 126856 просмотров Экс-инспектор лично пожаловался главе ГИБДД на коррупцию в Краснодаре
- 100676 просмотров На 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Попович, сообщает театр «Новая...
- 73259 просмотров УЕФА лишил юношескую сборную Украины шанса на Евро-2018
Ох, уплывает тактическое преимущество ЦСКА. Хозяева организуют новый отрыв.
Воронцевич ошибся...
Штрафные бросает «Жальгирис». И вновь забрал себе лидерство.
Коммерческий тайм-аут. Время для баскетболистов перевести дух.
54:53 лишь осталось от преимущества литовцев.
Вновь подтянулся ЦСКА в счете!
Пять минут уже сыграно в третьем временном отрезке.
Родригес мимо из-за дуги.
50:44 в пользу «Жальгириса» на данный момент.
Но был фол. Разыгрывают москвичи. Радд очень неудачно «трешку» бросил.
Атака ЦСКА, однако. Родригес с Раддом разыгрывают мяч. Неудачно.
Первую минуту вхолостую отбегали соперники. Без очков, то бишь.
Теперь Радд прошел под кольцо и бросал в падении, как-то бочком. Ничего не вышло.
Радд блок-шот делает Дэвису. Вообще очень полезно вошел в игру новичок.
Стартовала третья четверть!
Охо-хо, и у Курбанова трехочковый не проходит. Ужасающий процент реализации бросков из-за дуги.
47:39 в пользу «Жальгириса» — счет вновь растет. Амплитуда какая-то.
Эх, не удалось попасть из-за дуги армейцу Вестерману. И следом еще разок не удалось.
Курбанов отборолся, засылает в угол Радд. На нем фолят. Ожил ЦСКА-то! А впереди еще половина игры. Можно вытаскивать.
До »+3» уменьшилось преимущество «Жальгириса».
Входит в решающую стадию вторая четверть матча.
Дэвис — самый результативный игрок матча на данный момент. Десять очков он набрал.
38:29 на данный момент.
Очень тяжело даются очки ЦСКА. Легкости в атаке нет и в помине.
Только укрепляют хозяева свое преимущество. Это уже серьезно.
Категорически не хотят залетать «трехи» у ЦСКА...
Перехват от Родригеса! Следует наступление, но и сами армейцы теряют мяч... Клайберн «отличился».
Под чужим кольцом сфолили на Хантере. Хотя он не очень понятен был в своей попытке. Повезло, можно сказать.
Не все клеится у москвичей. Нужны перемены в игру.
Затяжную атаку провели хозяева, и буквально в конце владения заставили гостей сфолить. Заново с мячом литовские игроки... Милакнис простил ЦСКА из-за дуги!!!
27:24 у нас. С мячом парни в зеленом.
Заметно оживились трибуны, кстати. Активно поддерживают своих.
Вторая четверть понеслась.
Ну что же такое?! Тут же упускают Каваляускаса красно-синие. Вновь погоню надо начинать с того же гандикапа.
Антонов сфолил. Третье командное замечание у ЦСКА.
Продолжается игра, есть обоюдные ошибки.
Первая замена у «Жальгириса». Каваляускас вместо Янкунаса.
Армейцы нарушили правило владения, не уложились в 24 секунды.
На всякий случай отметим, что в турнирном отношении матч уже ничего не решает для подопечных Итудиса.
Результативным получается дебют встречи. 10:8 в пользу литовцев по истечении 4 минут игры.
Итак, ЦСКА ожидает последний «регулярный» выезд сезона...
На арене уже хозяева, кстати говоря.
В текущей «регулярке» армейцам осталось провести две игры. Они уверенно лидируют в турнирной таблице, одержав 23 победы при пяти поражениях. «Жальгирис» пока занимает шестую позицию, у литовцев 16 выигрышей и 12 проигрышей.
Совсем скоро начнется матч, и стартовая пятерка ЦСКА вашему вниманию!
Начало встречи в 20.00 мск.
Онлайн-трансляция матча баскетбольной Евролиги «Жальгирис» — ЦСКА.