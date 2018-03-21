Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»

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Красивейшей «трехой» Воронцевича заканчивается третья четверть — 69:62. Заставили поволноваться немного своих фанатов баскетболисты российского клуба, но в конце взяли свое. Посмотрим, как будет разворачиваться борьба в заключительной десятиминутке.
Официальный твиттер Евролиги шутит, что Нандо де Коло сегодня «в огне». Что правда, то правда.
52:46. Большой зрительский интерес вызвал сегодняшний поединок. Заполнена «Арена Мегаспорт» под завязку.
Встреча началась! Поехали!
Команды появляются на паркете. Сейчас будем начинать!
До начала поединка остается около десяти минут. Самое время принять участие в опросе в группе спортивного отдела «Газеты.Ru» во «ВКонтакте». Кто сегодня окажется сильнее?
Баскетболисты уже готовы к выходу на площадку. Кстати, на разогреве у армейцев сегодня выступает известная российская рок-группа Uma2rmaH.
Российский клуб занимает уверенное первое место в турнирной таблице Евролиги. «Олимпиакос» отстал недалеко и идет третьим.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Московский ЦСКА на своем паркете примет греческий «Олимпиакос» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. Начинаем нашу онлайн-трансляцию.