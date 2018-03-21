Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»

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17:00
Металлург МгАк Барс
2:5
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
2:3
закончен
19:30
ЛокомотивСКА
1:4
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
1:2
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
3:7
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
4:3
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02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
5:4 (Б)
закончен
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
2:7
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
6:2
закончен
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
82:65
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20:45
Дарушшафака Бавария
76:74
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
87:73
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
77:65
закончен
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
91:71
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22:30
Валенсия Реал Мадрид
96:88
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02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
86:93
закончен
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
100:99
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
123:109
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
115:105
закончен
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
94:99
закончен
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
88:115
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
111:115
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
2:3
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
87:78
4 четверть
20:45
Анадолу Эфес Химки
49:42
перерыв
22:30
Баскония Бамберг
не начался
22:45
Уникаха Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
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Женщины. Короткая программа
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Хроника /
13:05
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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
не начался
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
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22:45
Олимпия Милан Валенсия
не начался
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
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Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
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Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
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Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
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Игрок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес

Евролига. ЦСКА борется с «Олимпиакосом». LIVE

Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»

Московский ЦСКА на своем паркете принимает греческий «Олимпиакос» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Судьи: Луиджи Ламоника, Гарсия Гонсалес, Сашо Петек / Мегаспорт
Идет 4-я четверть
ЦСКА
87 : 78
Олимпиакос
ЦСКА
Олимпиакос
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн
41 ф Н. Курбанов
42 ц К. Хайнс
44 ц О. Хантер
1 з Н. де
7 з В. Фридзон
9 з Л. Вестерманн
13 з С. Родригес
22 з К. Хиггинс
6 ф И. Папапетру
14 ф К. Тийе
15 ф Г. Принтезис
33 ф К. Вилтджер
34 ф Х. Томпсон
1 ц Д. Маклин
11 ц Н. Милутинов
31 ц Г. Богрис
3 з Б. Браун
7 з В. Спанулис
13 з Я. Стрельниекс
22 з Б. Робертс
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Трансляция
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'44

79:68. Сохраняет комфортный отрыв российского клуба. Грекам необходимо что-то придумать.

'41

73:62. Увеличивают свой отрыв баскетболисты ЦСКА.

Перерыв

Красивейшей «трехой» Воронцевича заканчивается третья четверть — 69:62. Заставили поволноваться немного своих фанатов баскетболисты российского клуба, но в конце взяли свое. Посмотрим, как будет разворачиваться борьба в заключительной десятиминутке.

'30

Официальный твиттер Евролиги шутит, что Нандо де Коло сегодня «в огне». Что правда, то правда.

'29

61:60. Ох, сократили до минимума отставание греки. Итудис экстренно берет тайм-аут.

'28

61:55. Кори Хиггинс точен с дальней дистанции!

'27

58:53. Родригес дважды точен с линии штрафных. Пять очков преимущества у российского клуба.

'26

56:53. Обменялись результативными атаками команды в середине четверти.

'25

52:49. И вновь приближаются греки. Не отпускают они армейцев в отрыв.

'24

52:46. Большой зрительский интерес вызвал сегодняшний поединок. Заполнена «Арена Мегаспорт» под завязку.

#евролигабаскетбол #cska vs #olympiacos

Публикация от афанасьев константин (@afkonstantin)

'23

50:44. Точный бросок де Коло со средней дистанции увеличивает отрыв хозяев.

'22

45:44. Ух, всего один штрафной забивает де Коло, а гости в ответной атаке точны.

'21

44:42. Сокращает отставание в начале второй половины греческий клуб.

Перерыв

Завершилась вторая четверть — 44:40. «Олимпиакос» провалил начало игрового отрезка, но ближе к конце почти нагнал россиян. Четыре очка преимущества у российского клуба.

'20

44:40. Догоняют нас греки ближе к концу половины поединка.

'19

44:38. Вассилис Спанулис удачно атакует из-за дуги.

'18

44:35. Два очка Никиты Курбанова делают преимущество хозяев более комфортным.

'17

40:35. Два точных штрафных от Маклина. «Олимпиакос» сокращает отрыв.

'16

40:33. Обмениваются результативными атаками баскетболисты обеих команд.

'15

38:30. Килиан Тилле — француз из «Олимпиакоса» забивает только один штрафной из двух.

'14

36:26. Отрывается ЦСКА. Греки еще ни разу не попали в кольцо в этой четверти.

'13

32:26. И снова три очка от де Коло. ЦСКА отрывается от гостей.

'12

29:26. А вот и точный бросок от де Коло прилетел в греческую корзину.

'11

26:26. Баб-бах! Четверть начинается с точной трешки Семена Антонова!

Перерыв

23:26. Закончилась первая четверть. ЦСКА тяжело пришлось в начале игрового отрезка, однако удалось российской команде наверстать упущенное, но в конце вперед вновь вышли греки. Отдохнем две минуты.

'10

21:24. Воодушевились баскетболисты «Олимпиакоса» после взятого тренером перерыва. Очень результативная четверть получается.

'9

21:20. Очень легко растеряли греки все свое преимущество. Возмущенный тренер берет тайм-аут.

'8

19:18. Еще один точный бросок от Родригеса, гости вновь не забивают в ответной атаке. Вышедший на площадку Нандо де Коло точен из-за дуги. Браво! ЦСКА впереди!

'7

13:18. Серхио Родригес ушел от блокшота соперника и забросил со средней дистанции. Игрок «Олимпиакоса» ошибся в ответной атаке — пробежка.

'6

11:18. Ух, какая «трешка» залетает у Принтезиса. Итудис не выдерживает и берет тайм-аут.

'5

11:16. По-прежнему не пускают греки к себе «армейцев».

'4

9:13. Равная игра идет ближе к середине первой четверти. Однако созданный в начале игрового отрезка греками задел позволяет им лидировать с небольшим отрывом.

'3

5:10. Быстро размениваются команды результативными атаками. Более удачны в нападении греки.

'2

0:3. Сразу же выходят вперед гости. Успехи приносят им штрафные броски.

'1

Встреча началась! Поехали!

19:55

Команды появляются на паркете. Сейчас будем начинать!

19:50

До начала поединка остается около десяти минут. Самое время принять участие в опросе в группе спортивного отдела «Газеты.Ru» во «ВКонтакте». Кто сегодня окажется сильнее?

19:40

Баскетболисты уже готовы к выходу на площадку. Кстати, на разогреве у армейцев сегодня выступает известная российская рок-группа Uma2rmaH.

19:35

Российский клуб занимает уверенное первое место в турнирной таблице Евролиги. «Олимпиакос» отстал недалеко и идет третьим.

19:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Московский ЦСКА на своем паркете примет греческий «Олимпиакос» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. Начинаем нашу онлайн-трансляцию.