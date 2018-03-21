Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»

Красивейшей «трехой» Воронцевича заканчивается третья четверть — 69:62. Заставили поволноваться немного своих фанатов баскетболисты российского клуба, но в конце взяли свое. Посмотрим, как будет разворачиваться борьба в заключительной десятиминутке.