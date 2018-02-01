ЦСКА одолел «Реал» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

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Непростой оказалась победа армейцев в этой встрече. После мощнейшей первой четверти ЦСКА начал постепенно подпускать к себе «Реал». К счастью хватило красно-синим запаса, и победа состоялась с преимуществом в шесть очков. В какой-то момент «Реал» отставал на 24.
Де Коло не попадает издалека, но Клайберн вынудил в борьбе под щитом сфолить Дончича!
Не попал соперник из-за дуги, и Хантер выиграл подбор у Тавареша!
Обменялись точными штрафными команды. 85:77.
Две атаки подряд пропустили армейцы, теряя мяч в атаке. 78:66,
Последняя четверть стартовала.
Затягивается атака армейцев. Заработал фол Клайберн, и продолжит ЦСКА из-за боковой линии.
Разыгрался «Реал» и провел две точные подряд атаки, да еще блокшот красивейший получился — 59:42.
Обменялись двумя уколами с дальнее дистанции соперники. 57:33.
Де Коло заработал штрафные и оба попал — 54:28.
Обменялись атаками команды — 50:26.
Сейчас неточно было, и Антонов не забрал подбор под чужим счетом — 50:26.
Удерживаем большое преимущество! 43:22.
Пока держим большое преимущество — 37:18.
Пока не могут забить команды в течение двух минут.
Вторая четверть стартовала!
Обменялись результативными атаками соперники — 26:9.
Антонов не попал из-за дуги, но и соперник потерял мяч в контратаке. 24:7.
Мощно стартовали армейцы. Защита работает очень надежно, а нападение продолжает набирать очки — 8:3.
Матч стартовал!
Стартовая пятерка ЦСКА:
Антонов, Родригес, Клайберн, Курбанов, Хайнс.
В первом круге встреча двух суперклубов в Мадриде закончилась победой «Реала» с разницей в 13 очков. Армейцы постараются взять реванш сегодня на домашнем паркете.
ЦСКА уверенно лидирует в регулярном чемпионате Евролиги с 16 победами. «Реал» же занимает третью строчку с 13-ю.
Сама встреча начнется в 20:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 21 тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Реал Мадрид».