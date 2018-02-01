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Армейцы отбились от «Реала»

ЦСКА одолел «Реал» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Дмитрий Кузьмин
Игрок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес РИА Новости
Игрок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес

Московский ЦСКА победил на своем паркете мадридский «Реал» в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Ведя в счете во второй четверти 24 очка, армейцы провалили последний отрезок встречи, но сумели удержать победу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Судьи: Саша Пукл, Миливое Йовчич, Кармело Патернико / Мегаспорт
Матч окончен
ЦСКА
93 : 87
Реал Мадрид
ЦСКА
Реал Мадрид
11 ф С. Антонов 5
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн 11
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов 10
42 ц К. Хайнс 7
44 ц О. Хантер 11
1 з Н. де 10
7 з В. Фридзон 5
9 з Л. Вестерманн
13 з С. Родригес 18
22 з К. Хиггинс 16
3 ф Э. Рэндольф 6
5 ф Р. Фернандес 4
8 ф Й. Мачюлис 2
16 ф С. Юста
44 ф Д. Тэйлор 2
9 ц Ф. Рейес 4
22 ц Э. Таварес 6
33 ц Т. Томпкинс 13
1 з Ф. Козёр 3
7 з Л. Дончич 21
11 з Ф. Кампаццо 10
20 з Д. Кэрролл 16
Трансляция
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21:55

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

21:53

Непростой оказалась победа армейцев в этой встрече. После мощнейшей первой четверти ЦСКА начал постепенно подпускать к себе «Реал». К счастью хватило красно-синим запаса, и победа состоялась с преимуществом в шесть очков. В какой-то момент «Реал» отставал на 24.

'40

И все! Заканчивается матч победой армейцев со счетом 93:87.

'40

Попадают гости оба штрафных. 93:87.

'40

Де Коло сфолил в нападении зачем-то. Но 16 секунд осталось до конца. и Тайм-аут берет Итудис.

'40

Хиггинс за полминуты до конца сфолили на Томпкинсе. Тот точен оба раза. 93:85.

'40

Есть два точных броска у Клайберна! 83:73.

'40

Де Коло не попадает издалека, но Клайберн вынудил в борьбе под щитом сфолить Дончича!

'39

Не попал соперник из-за дуги, и Хантер выиграл подбор у Тавареша!

'39

Томпкинс попадает треху. 91:83.

'38

Точен Хиггинс со средней дистанции! 91:80.

'38

Ох ты! На Хантере сфолили за секунду до окончания времени на атаку, и есть шанс чуть-чуть оторваться. Хантер попадает оба броска — 89:78.

'38

Хантер на Дончиче сфолил. Не попал словенец первый бросок, но точен во втором. 87:78.

'37

Обменялись точными штрафными команды. 85:77.

'36

Не попал Дончичи шттрафной, но затем армейцы два подбора под своим щитом проиграли — 83:75.

'36

Дончич вколачивает данк с фолом.

'36

ФРИДЗООООН! Три очка! 83:70!

'35

Есть шанс набрать первые очки в четверти — Антонов пробьет два штрафных. Попадает оба раза Семен! 80:70.

'35

И удачный подбор на чужом щите помогает Кэрроллу — 78:70.

'34

И уже до десяти очков сократили отставание мадридцы — 78:68.

'33

Две атаки подряд пропустили армейцы, теряя мяч в атаке. 78:66,

'32

Томпкинс первым поразил кольцо — 78:62.

'31

Последняя четверть стартовала.

'30

Не попадает Дончичи из-за дуги с сиреной, и третья четверть заканчивается со счетом 78:60 в пользу ЦСКА.

'30

Де Коло! отлично сыграл в нападении, вызвав соперника на фол. Точен француз! 78:60.

'29

Разбросались обе команды — 76:60.

'29

Сфолили гости на Хантере, и он пробьет два штрафных. Точен Хантер оба раза — 74:57.

'28

Хабросил Хиггинс с фолом и попал штрафной — 72:55.

'28

И Рэндольф убежал в быстрый отрыв — 69:55.

'28

Дончич заработал два штрафных, но реализовал один — 69:53.

'27

Что-то невероятно творится — перестали промахиваться из-за дуги обе команды — 69:52.

'27

И еще по три очка забросили соперники! 66:48.

'26

И Курбанов попадает три! 63:45.

'26

Разошелся Дончич и снова забросил из-за дуги — 60:45.

'26

Затягивается атака армейцев. Заработал фол Клайберн, и продолжит ЦСКА из-за боковой линии.

'25

Разыгрался «Реал» и провел две точные подряд атаки, да еще блокшот красивейший получился — 59:42.

'23

Родригес со средней дистанции точен — 59:38.

'23

Рэндольф красиво прошел под кольцо — 57:38.

'22

Три очка попадает Дончич — 57:36.

'21

Обменялись двумя уколами с дальнее дистанции соперники. 57:33.

'20

И звучит сирена! Команды уходят на перерыв при счете 54:31 в пользу армейцев.

'20

Кэрролл треху положил красиво очень — 54:31.

'20

Де Коло заработал штрафные и оба попал — 54:28.

'20

Обменялись атаками команды — 50:26.

'19

Сейчас неточно было, и Антонов не забрал подбор под чужим счетом — 50:26.

'18

ХАНТЕР! Опять забил с фолом и реализова

'17

Шикарно сыграл Хантер. забил с фолом и реализовал штрафной — 46:24.

'17

Удерживаем большое преимущество! 43:22.

'16

Родригес! Воспользовался потерей сопреника в атаке и точно бросил из-под кольца — 41:20.

'15

Хиггинс красиво из-под кольца забросил! 39:20.

'14

Пока держим большое преимущество — 37:18.

'14

На трехочковый «Реала» армейцы ответили броском во средней дистанции. 35:16.

'13

Первыми попали мадридцы во второй четверти — 33:13.

'12

Пока не могут забить команды в течение двух минут.

'11

Вторая четверть стартовала!

'10

Последняя атака в четверти у армейцев, и за шесть секунд до сирены Семенов попадает треху! 33:11!

'9

Тавареш заработал штрафные, но промазал оба броска! И де Коло попадает со средней дистанции — 30:9.

'8

Обменялись результативными атаками соперники — 26:9.

'8

Антонов не попал из-за дуги, но и соперник потерял мяч в контратаке. 24:7.

'7

Дончич не попадает со средней дистанции, а Родригес в ответной атаки сумасшедшую треху забрасывает! 24:5.

'6

Курбанов заработал фол и пробьет два штрафных. Точен оба раза Никита! 21:5.

'5

Ничего почти не попадают мадридцы, а Хайнс точен со средней дистанции! 19:5.

'4

Смогли ответить двухочковым броском гости — 15:5.

'4

КЛАЙБЕРН! Три очка! 15:3!

'3

И снова здорово отзащищались хозяева, а Родригес был точен со среденй дистанции — 12:3.

'2

Курбанов реализует два штрафных — 10:3.

'2

Мощно стартовали армейцы. Защита работает очень надежно, а нападение продолжает набирать очки — 8:3.

'1

Вот это начало! Сразу обменялись трехочковыми команды.

'1

Матч стартовал!

19:55

Стартовая пятерка ЦСКА:

Антонов, Родригес, Клайберн, Курбанов, Хайнс.

19:50

В первом круге встреча двух суперклубов в Мадриде закончилась победой «Реала» с разницей в 13 очков. Армейцы постараются взять реванш сегодня на домашнем паркете.

19:45

ЦСКА уверенно лидирует в регулярном чемпионате Евролиги с 16 победами. «Реал» же занимает третью строчку с 13-ю.

19:35

Сама встреча начнется в 20:00 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 21 тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Реал Мадрид».