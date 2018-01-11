ЦСКА обыграл «Олимпию» в баскетбольной Евролиге

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
ЦСКА продолжит лидировать в таблице регулярного чемпионата Евролиги, а «Олимпия» останется на самом дне.
107:81 — итоговый результат матча, который стал легкой прогулкой для московских армейцев. Хотя в начале третьей четверти подопечные Итудиса заставили поволноваться, конечно.
Совсем расслабились уже команды... Играют в свое удовольствие, без серьезной защиты.
Задача «Олимпии» в концовке матча — уйти от поражения с разницей в 20 очков.
У ЦСКА Курбанов набрал 11 очков, Де Коло — 24.
Четвертое персональное замечание для Тарчевски.
Результативная игра пошла, как во дворе.
Калниетис реализует штрафные.
Зал примолк, смирился с поражением, видимо.
Хиггинс промазал, в «ответке» вынужденно сфолил Фридзон. Персональный фол ему.
26 очков преимущества уже — 89:63!
Фридзон вышел вместо Курбанова, Хиггинс вместо Клайберна. Маленькая пятерка на паркете.
Похоже, ничего уже не остановит сегодня подопечных Итудиса.
Разыгрался ЦСКА — наращивает превосходство.
Заключительная четверть начала свой отсчет.
Не укладывается «Олимпия» в отведенные на атаку 24 секунды. Мяч снова у армейцев.
Кузминскас не согласен с таким поворотом событий, и ведет своих партнеров вперед.
И владение ЦСКА.
Еще одна потеря, фол Хайнсу.
Чинчиарини бросает штрафные, ибо нарушили правила на нем.
Третий командный фол у «Олимпии» в этой четверти.
Зато Де Коло тут же делает почти «зеркалку».
Активизировались итальянцы. И уже »+10» осталось от преимущества ЦСКА.
Упорным выдается дебют второй половины.
Стартовала третья четверть.
Родригес свой уже третий фол в концовке четверти получает.
Обмениваются соперники промахами в начале второй десятиминутки.
Красивейший блокшот Хантера от щита сейчас попросту «взорвал» игру!
Де Коло выходит на линию штрафных на старте встречи.
Стартовал матч! Выиграли спорный мяч хозяева.
Напоследок добавим, что вполне вероятной победой над «Миланом» армейцы должны прервать редкую для себя проигрышную серию, которая включила в себя поражения от «Барселоны» (72:85) и «Локомотива» (79:90).
Что же касается текущей турнирной ситуации «Милана», то на данный момент итальянцы идут в таблице чемпионата последними — в 16 матчах Евролиги-2017/18 команда сподобилась лишь на четыре победы.
Матч первого круга между сегодняшними оппонентами, проходивший в Москве, напомним, завершился победой ЦСКА со счетом 93:84.
На данный момент армейцы являются лидерами главного клубного турнира Старого Света — на их счету 12 побед в 16 матчах. Другой российский участник турнира — подмосковные «Химки» — пока что идет в турнирной таблице регулярки на седьмой строчке (9-7).
Сама встреча начнется в 22:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 17-го тура баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА в гостях сразится с итальянским «Миланом».