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Вечер армейской моды в Милане

ЦСКА обыграл «Олимпию» в баскетбольной Евролиге

Дмитрий Окунев, Александр Обносов
Никита Курбанов провел качественный матч Твиттер «Олимпии»
Никита Курбанов провел качественный матч

Московский ЦСКА уверенно обыграл в Милане «Олимпию» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию встречи.

Судьи: Гарсия Гонсалес, Томислав Хордов, Давид Романо / Медиоланум Форум
Матч окончен
Олимпия Милан
81 : 107
ЦСКА
Олимпия Милан
ЦСКА
5 ф В. Мицов 9
19 ф М. Кузминскас 6
24 ф А. М'Байе 13
15 ц К. Тарчевски 17
22 ц М. Кузин
77 ц А. Гудайтис 5
0 з Э. Гудлок
9 з М. Калниетис 6
20 з А. Чинчиарини 6
23 з А. Абасс
45 з Д. Бертанс 15
55 з К. Джерреллс 4
11 ф С. Антонов 4
12 ф П. Коробков 2
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн 15
31 ф В. Хряпа 2
41 ф Н. Курбанов 11
42 ц К. Хайнс 8
44 ц О. Хантер 7
1 з Н. де 24
7 з В. Фридзон 7
13 з С. Родригес 15
22 з К. Хиггинс 12
Трансляция
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Матч окончен

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

Матч окончен

ЦСКА продолжит лидировать в таблице регулярного чемпионата Евролиги, а «Олимпия» останется на самом дне.

'40

107:81 — итоговый результат матча, который стал легкой прогулкой для московских армейцев. Хотя в начале третьей четверти подопечные Итудиса заставили поволноваться, конечно.

'39

Совсем расслабились уже команды... Играют в свое удовольствие, без серьезной защиты.

'38

А ЦСКА берет гроссмейстерский рубеж, разменивая 100 очков!

'37

Задача «Олимпии» в концовке матча — уйти от поражения с разницей в 20 очков.

'37

У ЦСКА Курбанов набрал 11 очков, Де Коло — 24.

'37

Четвертое персональное замечание для Тарчевски.

'36

Фридзон элегантно забил, перекинув центрового. Набирает «свои» очки опытный армеец.

'35

Результативная игра пошла, как во дворе.

'35

Данк от Тарчевски.

'35

«Трешка» приетела от Фридзона: первый бросок по кольцу — первое попадание.

'34

Калниетис реализует штрафные.

'34

Зал примолк, смирился с поражением, видимо.

'34

Хиггинс промазал, в «ответке» вынужденно сфолил Фридзон. Персональный фол ему.

'34

26 очков преимущества уже — 89:63!

'33

Фридзон вышел вместо Курбанова, Хиггинс вместо Клайберна. Маленькая пятерка на паркете.

'33

Похоже, ничего уже не остановит сегодня подопечных Итудиса.

'32

Тайм-аут вынуждены брать хозяева.

'32

Разыгрался ЦСКА — наращивает превосходство.

'31

Заключительная четверть начала свой отсчет.

'30

Завершается третья четверть. 77:61 в пользу ЦСКА.

'29

Не укладывается «Олимпия» в отведенные на атаку 24 секунды. Мяч снова у армейцев.

'29

А Курбанов свое дело знает — и вновь растет преимущество ЦСКА.

'28

Хантер бросает штрафные и... промахивается! Первая осечка ЦСКА, до этого было 14 подряд. Второй получается у американца.

'28

Родригес защищается против Мицова, но Чинчиарини набирает-таки свои очки...

'28

Тем временем легкий мяч из-под кольца забивает Курбанов.

'27

Кузминскас не согласен с таким поворотом событий, и ведет своих партнеров вперед.

'27

И владение ЦСКА.

'27

Заварушка на паркете, зал гудит. Тарчевски получил технический фол. Де Коло реализует штрафные.

'26

Курбанов перехватил мяч, а Клайберн сделал «двушку»!

'26

Де Коло забил мяч в быстром прорыве.

'25

Еще одна потеря, фол Хайнсу.

'25

Бертанс забрасывает «треху». В ответной атаке Родригес пытается делать то же самое, но очень неудачен в своей попытке. Вновь мяч у «Олимпии», и оформляет еще один трехочковый Кузминскас. Берет тайм-аут Итудис!

'25

Фол в пользу ЦСКА дают. Де Коло набирает два очка со штрафных. 60:48 сейчас в пользу гостей.

'25

И не дрогнула его рука...

'25

Чинчиарини бросает штрафные, ибо нарушили правила на нем.

'24

Оригинально разыгрывают мяч красно-синие, и Родригес точен сейчас.

'24

Третий командный фол у «Олимпии» в этой четверти.

'23

Зато Де Коло тут же делает почти «зеркалку».

'23

Тарчевски получил передачу в выгодной позиции, и остановить его было практически невозможно. Армейцы и не пытались.

'22

Активизировались итальянцы. И уже »+10» осталось от преимущества ЦСКА.

'22

Упорным выдается дебют второй половины.

'21

Отвечает Курбанов, причем продемонстрировал два финта.

'21

Начинают с двухочкового попадания хозяева.

'21

Стартовала третья четверть.

'20

Таким образом, аж 14 очков преимущества имеют красно-синие после двух четвертей — 50:36 они прямо сейчас ведут. Уходим на большой перерыв пока что.

'20

Де Коло с сиреной из-за дуги попадает!!!

'20

Зато Джерреллс вновь лишь один из двух с линии реализует.

'20

Родригес свой уже третий фол в концовке четверти получает.

'20

А вот Клайберн с линии не мажет — +12 у гостей после этих попаданий.

'20

Джерреллс лишь одно очко «Милану» из двух возможных сейчас принес, встав на линию штрафных.

'19

И еще два очка набирает Де Коло! До этого, правда, и сами армейцы пропустили — Владимир Мицов был точен.

'19

С фолом забивает Де Коло! И, конечно же, спустя несколько секунд реализует бонусный бросок.

'18

Продолжает тащить едва ли не в одиночку свою команду М'Байе — уже десять очков на его счету. Правда, все равно много проигрывают пока что миланцы.

'18

Родригес точен из-за дуги — +10 уже у ЦСКА.

'18

Гудайтис без сопротивления кладет данк из-под кольца.

'17

Тем же хозяевам отвечает и Курбанов.

'17

Дважды точны миланцы со статики — 28:35.

'16

Суперкомбинации умеют придумывать и красно-синие — в данном случае завершает ее Хантер. И тут же берут тайм-аут хозяева.

'15

Наладил ЦСКА вновь свою игру в атаке — вновь семь очков армейцы ведут.

'15

Два из двух М'Байе попадает с линии.

'15

Тяжелейший мяч почти сразу же забивает и Курбанов.

'14

Хряпа забивает сложнейший двухочковый бросок с отклонением! +5 у ЦСКА сейчас.

'14

Еще и «треху» реализует М'Байе — всего лишь три очка после нее уступают хозяева.

'14

Прекрасная атака от «Милана» — отличную комбинацию со множеством точным и своевременных передач завершает мощным данком М'Байе! 21:27.

'13

Хайнс делает примерно то же самое — только в силовом стиле, правда.

'13

Джерреллс в красивом проходе два очка своей команде приносит.

'12

Двумя очками на это отвечают и армейцы — 25:17 в их пользу на данный момент.

'12

В итоге первым в четверти забили хозяева — Амаду-Амат М'Байе с ближней это сделал.

'11

Обмениваются соперники промахами в начале второй десятиминутки.

'10

С таким счетом и завершается первая четверть — очень убедительный старт матча от ЦСКА!

'10

Еще и в прорыве забивают армейцы усилиями Хиггинса! 23:15!

'10

Де Коло кладет «треху»! 21:15 ведут армейцы!

'9

Хайнс показывает идеальную точность со «статики».

'9

Калниетис забивает с ближней после резкого паса партнера из глубины.

'8

Антонов продолжает мини-спурт россиян — уже три очка они ведут.

'7

На «треху» Мицова армейцы отвечают двумя двухочковыми от Хайнса и Родригеса.

'6

Тарчевски забивает из-под кольца с фолом, но не реализует +1. Равный счет на табло сейчас — 10:10.

'5

Еще один трехочковый от итальянцев — Дайрис Бертанс уже во второй раз за сегодня из-за дуги был точен.

'4

Хантер из тяжелой борьбы забивает с двух метров.

'4

Жаль — первая «треха» в матче залетает именно в кольцо гостей. 5:8.

'3

Еще и Антонов забивает со средней! 8:2 уже в пользу россиян!

'3

И вновь дважды точен с линии Де Коло.

'3

Красивейший блокшот Хантера от щита сейчас попросту «взорвал» игру!

'1

Как и Клайберн — очень легко ему сейчас позволили забить хозяева.

'1

Тарчевски в ответной атаке забивает «двуху».

'1

И кладет два из двух француз.

'1

Де Коло выходит на линию штрафных на старте встречи.

'1

Стартовал матч! Выиграли спорный мяч хозяева.

22:40

Напоследок добавим, что вполне вероятной победой над «Миланом» армейцы должны прервать редкую для себя проигрышную серию, которая включила в себя поражения от «Барселоны» (72:85) и «Локомотива» (79:90).

22:35

Что же касается текущей турнирной ситуации «Милана», то на данный момент итальянцы идут в таблице чемпионата последними — в 16 матчах Евролиги-2017/18 команда сподобилась лишь на четыре победы.

22:30

Матч первого круга между сегодняшними оппонентами, проходивший в Москве, напомним, завершился победой ЦСКА со счетом 93:84.

22:25

На данный момент армейцы являются лидерами главного клубного турнира Старого Света — на их счету 12 побед в 16 матчах. Другой российский участник турнира — подмосковные «Химки» — пока что идет в турнирной таблице регулярки на седьмой строчке (9-7).

22:20

Сама встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

22:15

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 17-го тура баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА в гостях сразится с итальянским «Миланом».