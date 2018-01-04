ЦСКА уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги

С первых минут все пошло не по сценарию Итудиса, и так «Барселона» всю игру и пролидировала. В конце первой половины ЦСКА вернулся в игру, но с началом третьей четверти игра у российского лидера Евролиги окончательно разладилось, и все закончилось четвертым поражением армейцев в турнире. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.