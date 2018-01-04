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ЦСКА разбили в Барселоне

ЦСКА уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Александр Седов
Кайл Хайнс (слева) против Пау Рибаса РИА Новости
Кайл Хайнс (слева) против Пау Рибаса

Московский ЦСКА потерпел поражение на выезде от «Барселоны» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Судьи: Христос Христодулу, Фернанду Роша, Марио Майкич / Палау Блауграна
Матч окончен
Барселона
85 : 72
ЦСКА
Барселона
ЦСКА
9 ф А. Ханга 10
14 ф А. Везенков 5
30 ф В. Клавер 5
45 ф А. Морман 5
1 ц К. Серафен
18 ц П. Ориола 11
44 ц А. Томич 8
5 з П. Рибас 6
8 з Ф. Пресси
11 з Х. Карлос 10
13 з Т. Эртель 12
25 з П. Копонен 13
11 ф С. Антонов
12 ф П. Коробков
20 ф А. Воронцевич 4
21 ф У. Клайберн 4
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов 3
42 ц К. Хайнс 10
44 ц О. Хантер 4
1 з Н. де 23
7 з В. Фридзон 6
13 з С. Родригес 9
22 з К. Хиггинс 9
Трансляция
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Матч окончен

С первых минут все пошло не по сценарию Итудиса, и так «Барселона» всю игру и пролидировала. В конце первой половины ЦСКА вернулся в игру, но с началом третьей четверти игра у российского лидера Евролиги окончательно разладилось, и все закончилось четвертым поражением армейцев в турнире. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'40

Так больше никто очков и не набрал. 85:72 — ЦСКА проиграл «Барселоне».

'40

85:72, а Алонсо берет еще один, последний, тайм-аут.

'39

Де Коло забивает с подбора после неудачной трешки партнера, Хайнс фолит, и Ханга исполняет два штрафных — оба удачно. У ЦСКА сверху забивает Хайнс, но тут же армейцы упускают за дугой Копонена — 85:70.

'38

Два из двух от Курбанова, а вот Томич не попал оба штрафных, и де Коло в следующей атаке попал сложную двушку — 80:66. Тайм-аут берет Алонсо.

'37

Два из двух штрафных от Ханга. Хайнс отвечает одним попаданием со штрафынх из двух — 80:62.

'37

Один из двух штрафных реализован испанцами, но снова фолит де Коло, и тайм-аут берет Итудис. 78:61.

'36

Забил де Коло, и главный тренер «Барсы» Алонсо решил взять тайм-аут. 77:61.

'35

Размен двухочковыми, но это все в пользу хозяев, чей стадион ликует — 77:59.

'34

Клабер зажал мяч, выпущенный Хайнсом, между корзиной и щитом. Даже на спорном очередь владения была за «Барсой»... Вот два очка от ЦСКА, первые в четвертой четверти — 75:57.

'33

Де Коло мажет уже и со средней, а ЦСКА еще и тотально проигрывает подбор под обоими щитами. Расплата — трешка Копонена. 75:55.

'33

Великолепный дан Ориолы — 72:55. Такого перевеса у испанцев сегодня еще не было. Тайм-аут Итудиса.

'32

Ничего толком не получается у армейцев, в то время как разрыв потихоньку растет — 70:55.

'31

Первая минута четвертой четверти принесла только два очка «Барсе» — 68:55.

'30

Разладилась у ЦСКА снова игра в третьей четверти. На последней минуте еще несколько промахов выдали армейцы, но и «Барса» не была безупречна, и в итоге Родригес попал из-за дуги, но что шикарным проходом ответил Рибас. 66:55 — у ЦСКА остается десять минут на камбэк.

'29

Копонен попадает двушку под занавес третьей четверти, и Итудис берет тайм-аут. 66:52.

'28

Минута была бы безрезультатной, но под занавес Родригес сфолил, и Томич попал один из двух — 62:52.

'27

Промахи следуют с обеих сторон, причем разошедшийся Наварро не попадает издали. Хиггинс же вообще «сквозняк» бросает. В итоге фол Хантера на Наварро, и Хуан-Карлос попадает два штрафных — 61:52.

'26

У нас два очка, а Наварро снова бросает трехочковый. Итудис берет тайм-аут — 59:52.

'25

Классная передача Фридзона себе за спину и трехочковый от де Коло. Но в ответ треха от Наварро — 56:50.

'24

Атака «Барсы» закончилась потерей, а наступление ЦСКА началось с фола Рибаса. Хантер классно разбирается под щитом, добавляя накрытый бросок Фридзона. А затем Хантер сам делает блок-шот, и дело заканчивается его проходом и двумя очками — 53:47.

'23

Неудачная минута для ЦСКА: сначала «Барса» набрала два очка с игры, затем Томич неудачно бросил два штрафных, но подбор остался за каталонцами снова. 53:45.

'22

Атака «Барсы» завершается двумя очками с фолом. Томич не попадает штрафной, но хозяева забирают подбор. Однако Наварро неточен из-за дуги. ЦСКА отвечает трехочковым точным от де Коло — 51:45.

'21

«Барса» начинает с удачного двухочкового, а атаку ЦСКА завершает фол в атаке. 49:42.

'20

Эрдель не забивает в проходе, а дальше российские защитники грамотно срабатывают под щитом. 47:42 — уже не так все плохо, но ЦСКА еще отстает. Большой перерыв.

'20

Перехватывают армейцы мяч! Убегает де Коло с двумя партнерами, Рибас фолит откровенно, но получает обычный, а не неспортивный фол! Француз забивает оба мяча, и испанцы берут тайм-аут. 8,8 секунды еще играть — 47:42.

'20

Хиггинс и Хайнс вырвали мяч у соперников, и Кайл в прорыве уложил двушку, Наварро реализовал один штрафной за фол Родригеса, но «Барса» взяла подбор, не забила трешку, взяла еще один подбор, не забила из-под кольца с сопротивлением, после этого Наварро не забил еще треху, подбор остался за ЦСКА, и Клайберн в контратаке добавил после сблокированного броска Фридзона. Концовка первой половины остается за армейцами пока. 47:40.

'19

Данк от Хиггинса с паса Родригеса, фол в атаке на подставившемся Фридзоне у Эрделя, на паркет возвращается Наварро, а Фридзон засаживает еще один трехочковый, вынуждая тренера соперников брать тайм-аут — 46:36.

'18

Обмен неудачными трехами, а затем Фридзон все же попадает из-за дуги, на что полукрюком отвечает Ханга — 46:31

'17

И именно Хиггинс завершает эту атаку ЦСКА сложным двухочковым, правда, соперник тут же отвечает тем же. Томич смахивает бросок Фридзона в проходе, и затем «Барса» еще увеличивает отрыв — 44:28.

'16

Три очка из угла от Копонена, Хиггинс попадает только один из двух штрафных, зато потом классно действует в обороне, заставляя хозяев нарушить правило пяти секунд владения на своей половине. 40:26.

'15

С фолом забивает Клабер, но не забивает штрафной. А де Коло не принимает резкий пас Родригеса, правда, в следующей атаке каталонцев армейцы отбиваются, но и сами не забивают. 37:24.

'14

Наконец-то попадает де Коло из-за дуги. В ответ не можем сдержать атаку «Барсы», но тут же прилетает трехочковый и от Родригеса — 35:24.

'14

Тайм-аут от Итудиса.

'13

Вышедший вместо Клайберна Родригес смазал первый штрафной, но попал вторым. В ответ «эндуан» от Везенкова. Курбанов мажет треху со свободного пространства, а Везенков вгоняет слэм-данк — 33:18.

'13

Клайберну досталось под чужим кольцом. Врачи над ним колдуют. Фол зафиксирован.

'12

И вторая минута прошла без попаданий, но Ориола в самом начале третьей выбросил трешку — 28:17.

'11

Впустую пробегали первую минуту второй четверти команды.

'10

ЦСКА немного подбирается, но «Барса» старательно отрывается. 25:17 — первая четверть армейцам не слишком удалась.

'9

Двухочковое попадание каталонцев и два точных штрафных де Коло — это единственные результативные действия предпоследней минуты первой четверти. 23:15.

'8

Клайберн забивает два штрафных, а «Барса» отвечает неудачным трехочковым — 21:13.

'7

Опять промахивается де Коло, а вот Копонен точен. Хорошо, Воронцевич забрасывает непростой мяч — 21:11.

'6

Шикарная двушка Хиггинса, полукрюк Томича в ответ, затем неудачный дальний бросок де Коло и удачная аналогичная попытка Рибаса — 19:9.

'5

Де Коло и Воронцевич появляются на паркете, а Хиггинс обкрадывает каталонцев при вводе ими мяча в игру. Правда, атака россиян заканчивается их же фолом. Впрочем, следующие очки все равно набирают подопечные Итудиса — маэстро де Коло в проходе. После этого по неудачной атаке и сумасшедший слэмданк Ханги — 14:7.

'4

И снова неудачная атака армейцев сменяется попаданием Томича с близкой дистанции. А затем арбитры дают Нанге фол на Курбанове, который атаковал из-под кольца. Никита не попал первый штрафной, но был точен вторым — 12:5.

'3

Хиггинсу свистят ну очень спорный фол в атаке. А в атаке «Барсы» под кольцом Наварро находит Томича, который выигрывает в «краске» Курбанова — 10:4.

'3

Два очка ЦСКА, в ответ на них треха «Барсы», и Итудис берет первый в матче тайм-аут. 8:4.

'2

Если в первой атаке ЦСКА командный фол заработали хозяева, то в их первом наступлении армейцы сфолили дважды. В итоге штрафные бросил Хуан-Карлос Наварро, причем сразу три. И все три попал — он мастер этого дела. ЦСКА ответил неподготовленным и неточным броском Курбанова через руки, но и «Барса» сделала в своей атаке примерно то же самое. ЦСКА не использовал и следующую атаку, а вот в быстром выпаде хозяев Курбанов смахнул уже залетавший в корзину мяч, и он был засчитан — 5:2.

'1

Аншлаг сегодня в «Палау Блауграна». ЦСКА здесь отлично знают и не любят. Игра начинается без раскачки. Родригес сразу же атакует из-за дуги, но мажет. Подбор за «Барсой», но армейцы сразу отбирают мяч, проводят атаку, в которой Родригес пошел в проход и открыл счет со средней дистанции — 0:2.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

22:55

Матч первого круга против ЦСКА начал пятиматчевую серию поражений «Барселоны», Прервалась она в противостоянии последнего тура с «Химками».

22:50

ЦСКА недавно проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге, но после этого там же одолел «Химки» и «Басконию», а между этими матчами был сильнее «Астаны» в Единой лиге ВТБ. В целом команда находится в хорошей форме.

22:45

Напомним, что в плей-офф выйдут восемь команд, и у «Барселоны» есть все шансы на попадание в кубковую стадию турнира, нужно только лучше провести второй круг.

22:40

В матче первого круга ЦСКА на своем паркете выиграл со счетом 92:78, но сегодня армейцев ожидает совсем непростой поединок — не стоит недооценивать сине-гранатовых.

22:35

Первый круг команды в регулярном чемпионате Евролиги этого сезона уже отыграли. После 15-ти матчей ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 12-ю победами при трех поражениях. Положение «Барселоны» куда хуже — только пять побед при десяти фиаско и 13-е место в таблице. До плей-офф далековато.

22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия). Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Начало матча матча в 23.30 мск

10:00

Текстовая трансляция матча регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» — ЦСКА.