ЦСКА уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги

С первых минут все пошло не по сценарию Итудиса, и так «Барселона» всю игру и пролидировала. В конце первой половины ЦСКА вернулся в игру, но с началом третьей четверти игра у российского лидера Евролиги окончательно разладилось, и все закончилось четвертым поражением армейцев в турнире. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Де Коло забивает с подбора после неудачной трешки партнера, Хайнс фолит, и Ханга исполняет два штрафных — оба удачно. У ЦСКА сверху забивает Хайнс, но тут же армейцы упускают за дугой Копонена — 85:70.
Два из двух штрафных от Ханга. Хайнс отвечает одним попаданием со штрафынх из двух — 80:62.
Размен двухочковыми, но это все в пользу хозяев, чей стадион ликует — 77:59.
Клабер зажал мяч, выпущенный Хайнсом, между корзиной и щитом. Даже на спорном очередь владения была за «Барсой»... Вот два очка от ЦСКА, первые в четвертой четверти — 75:57.
Де Коло мажет уже и со средней, а ЦСКА еще и тотально проигрывает подбор под обоими щитами. Расплата — трешка Копонена. 75:55.
Ничего толком не получается у армейцев, в то время как разрыв потихоньку растет — 70:55.
Первая минута четвертой четверти принесла только два очка «Барсе» — 68:55.
Минута была бы безрезультатной, но под занавес Родригес сфолил, и Томич попал один из двух — 62:52.
Промахи следуют с обеих сторон, причем разошедшийся Наварро не попадает издали. Хиггинс же вообще «сквозняк» бросает. В итоге фол Хантера на Наварро, и Хуан-Карлос попадает два штрафных — 61:52.
Классная передача Фридзона себе за спину и трехочковый от де Коло. Но в ответ треха от Наварро — 56:50.
Атака «Барсы» закончилась потерей, а наступление ЦСКА началось с фола Рибаса. Хантер классно разбирается под щитом, добавляя накрытый бросок Фридзона. А затем Хантер сам делает блок-шот, и дело заканчивается его проходом и двумя очками — 53:47.
Неудачная минута для ЦСКА: сначала «Барса» набрала два очка с игры, затем Томич неудачно бросил два штрафных, но подбор остался за каталонцами снова. 53:45.
Атака «Барсы» завершается двумя очками с фолом. Томич не попадает штрафной, но хозяева забирают подбор. Однако Наварро неточен из-за дуги. ЦСКА отвечает трехочковым точным от де Коло — 51:45.
«Барса» начинает с удачного двухочкового, а атаку ЦСКА завершает фол в атаке. 49:42.
Хиггинс и Хайнс вырвали мяч у соперников, и Кайл в прорыве уложил двушку, Наварро реализовал один штрафной за фол Родригеса, но «Барса» взяла подбор, не забила трешку, взяла еще один подбор, не забила из-под кольца с сопротивлением, после этого Наварро не забил еще треху, подбор остался за ЦСКА, и Клайберн в контратаке добавил после сблокированного броска Фридзона. Концовка первой половины остается за армейцами пока. 47:40.
Обмен неудачными трехами, а затем Фридзон все же попадает из-за дуги, на что полукрюком отвечает Ханга — 46:31
И именно Хиггинс завершает эту атаку ЦСКА сложным двухочковым, правда, соперник тут же отвечает тем же. Томич смахивает бросок Фридзона в проходе, и затем «Барса» еще увеличивает отрыв — 44:28.
Три очка из угла от Копонена, Хиггинс попадает только один из двух штрафных, зато потом классно действует в обороне, заставляя хозяев нарушить правило пяти секунд владения на своей половине. 40:26.
С фолом забивает Клабер, но не забивает штрафной. А де Коло не принимает резкий пас Родригеса, правда, в следующей атаке каталонцев армейцы отбиваются, но и сами не забивают. 37:24.
Наконец-то попадает де Коло из-за дуги. В ответ не можем сдержать атаку «Барсы», но тут же прилетает трехочковый и от Родригеса — 35:24.
Вышедший вместо Клайберна Родригес смазал первый штрафной, но попал вторым. В ответ «эндуан» от Везенкова. Курбанов мажет треху со свободного пространства, а Везенков вгоняет слэм-данк — 33:18.
Клайберну досталось под чужим кольцом. Врачи над ним колдуют. Фол зафиксирован.
И вторая минута прошла без попаданий, но Ориола в самом начале третьей выбросил трешку — 28:17.
Впустую пробегали первую минуту второй четверти команды.
Двухочковое попадание каталонцев и два точных штрафных де Коло — это единственные результативные действия предпоследней минуты первой четверти. 23:15.
Клайберн забивает два штрафных, а «Барса» отвечает неудачным трехочковым — 21:13.
Опять промахивается де Коло, а вот Копонен точен. Хорошо, Воронцевич забрасывает непростой мяч — 21:11.
Шикарная двушка Хиггинса, полукрюк Томича в ответ, затем неудачный дальний бросок де Коло и удачная аналогичная попытка Рибаса — 19:9.
Де Коло и Воронцевич появляются на паркете, а Хиггинс обкрадывает каталонцев при вводе ими мяча в игру. Правда, атака россиян заканчивается их же фолом. Впрочем, следующие очки все равно набирают подопечные Итудиса — маэстро де Коло в проходе. После этого по неудачной атаке и сумасшедший слэмданк Ханги — 14:7.
И снова неудачная атака армейцев сменяется попаданием Томича с близкой дистанции. А затем арбитры дают Нанге фол на Курбанове, который атаковал из-под кольца. Никита не попал первый штрафной, но был точен вторым — 12:5.
Хиггинсу свистят ну очень спорный фол в атаке. А в атаке «Барсы» под кольцом Наварро находит Томича, который выигрывает в «краске» Курбанова — 10:4.
Если в первой атаке ЦСКА командный фол заработали хозяева, то в их первом наступлении армейцы сфолили дважды. В итоге штрафные бросил Хуан-Карлос Наварро, причем сразу три. И все три попал — он мастер этого дела. ЦСКА ответил неподготовленным и неточным броском Курбанова через руки, но и «Барса» сделала в своей атаке примерно то же самое. ЦСКА не использовал и следующую атаку, а вот в быстром выпаде хозяев Курбанов смахнул уже залетавший в корзину мяч, и он был засчитан — 5:2.
Аншлаг сегодня в «Палау Блауграна». ЦСКА здесь отлично знают и не любят. Игра начинается без раскачки. Родригес сразу же атакует из-за дуги, но мажет. Подбор за «Барсой», но армейцы сразу отбирают мяч, проводят атаку, в которой Родригес пошел в проход и открыл счет со средней дистанции — 0:2.
Поееееехали! Матч стартовал.
Матч первого круга против ЦСКА начал пятиматчевую серию поражений «Барселоны», Прервалась она в противостоянии последнего тура с «Химками».
ЦСКА недавно проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге, но после этого там же одолел «Химки» и «Басконию», а между этими матчами был сильнее «Астаны» в Единой лиге ВТБ. В целом команда находится в хорошей форме.
Напомним, что в плей-офф выйдут восемь команд, и у «Барселоны» есть все шансы на попадание в кубковую стадию турнира, нужно только лучше провести второй круг.
В матче первого круга ЦСКА на своем паркете выиграл со счетом 92:78, но сегодня армейцев ожидает совсем непростой поединок — не стоит недооценивать сине-гранатовых.
Первый круг команды в регулярном чемпионате Евролиги этого сезона уже отыграли. После 15-ти матчей ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 12-ю победами при трех поражениях. Положение «Барселоны» куда хуже — только пять побед при десяти фиаско и 13-е место в таблице. До плей-офф далековато.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия). Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало матча матча в 23.30 мск
Текстовая трансляция матча регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» — ЦСКА.