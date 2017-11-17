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Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
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не начался
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Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
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Евролига. ЦСКА уступает «Фенербахче» Москве. LIVE

Онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Фенербахче»

Дмитрий Окунев
Матч ЦСКА — «Фенербахче» РИА Новости
Матч ЦСКА — «Фенербахче»

Лидер регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА принимает действующего чемпиона турнира турецкий «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.

Судьи: Саша Пукл, Роберт Лоттермозер, Олег Латышев / Мегаспорт
Перерыв
ЦСКА
41 : 46
Фенербахче
ЦСКА
Фенербахче
11 ф С. Антонов
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов
42 ц К. Хайнс
44 ц О. Хантер
1 з Н. де
7 з В. Фридзон
13 з С. Родригес
22 з К. Хиггинс
30 з М. Кулагин
4 ф Н. Мелли
18 ф Э. Арна
21 ф Д. Нанналли
70 ф Л. Датоме
1 ц Д. Томпсон
24 ц Я. Веселы
44 ц А. Дювериоглу
10 з М. Махмутоглу
11 з Б. Уонамэйкер
16 з К. Слукас
23 з М. Гудурич
32 з С. Гюлер
Трансляция
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Перерыв

На отдых разбегаются спортсмены. Все уже радужнее для ЦСКА!

'20

Отбились и в последней атаке, и даже бросали армейцы — издали прикладывался Родригес. Неточно, но и так неплохо. Подравнялись хозяева. Лишь 41:46 перед большим перерывом.

'20

39:46 на 51 секунду до конца.

'19

Бросок Хиггинса в полете (после толчка соперника) арбитр из Латвии Олег Латышев не засчитывает. Обидно легионеру, конечно. Но бросает штрафные. Все нормально.

'19

Пошло у Родригеса, кажется. Это весьма вовремя!

'19

Пошел открытый бесшабашный баскетбол. Выпадом на выпад отвечают команды, в каждом берут очки... Стремительно все происходит.

'18

Чуть-чуть подтянулись армейцы. Впрочем, в следующей же атаке «Фенер» выкидывает «трешку».

'18

Родригес разозлился и совершил стремительный сольный проход. Успешно!

'17

Глубокий прессинг применяет ЦСКА, но Веселы с честью выходит из ситуации и набирает очередные очки. Просто невозможно с ним сегодня справиться!

'17

Тайм-аут имени Обрадовича.

'16

Только сейчас по-настоящему завелись трибуны. И Хайнс «на заказ» совершил перехват!

'16

В атаке ЦСКА, но Родригес грубо ошибается, теряя мяч. В итоге Хиггинсу приходится фолить. Получает первое персональное замечание.

'15

Конкретно во второй четверти — 12:5.

'15

37:21 — текущий счет. «Фенербахче» впереди», естественно. Сейчас, правда, неплох был Курбанов, дважды накрыл соперника.

'14

Очень сосредоточен в зале президент ЦСКА Андрей Ватутин. Отчетливо понимает, что не по сценарию его команды протекают события.

'14

Брэдли Уонамэйкер точен со штрафных.

'13

13 очков набрал уже разыгравшийся Веселы.

'12

Вообще «Фенербахче» славится умением сохранять преимущество. ЦСКА будет непросто догонять, тем более разрыв сейчас составляет уже 12 очков — 19:31. Веселы очередную «двушку» набрал.

'12

Антонов ценой небольшой травмы ликвидировал прорыв гостей.

'11

Стартовала вторая четверть.

Перерыв

Окончена первая десятиминутка. 27:17 — счет в пользу «Фенербахче» на данный момент.

'10

Эмоциональный серб Обрадович во главе «Фенера» очень нервничает, часто апеллирует к судьям. Как бы на технический фол не нарваться.

'9

Это был четвертый командный фол ЦСКА в первой четверти. Но уже в следующей атаке гости в эффектном стиле набрал два очка. Веселы хорош. Воронцевич опять фолил, кстати. И Веселы делает еще одно очко.

'9

Из-под кольца атакует Веселы, Воронцевич вынужден фолить.

'8

Замена у ЦСКА: Курбанов вместо де Коло.

'8

Еще один тайм-аут у нас... На паркете — группа поддержки, пытаются девушки «зажечь» армейцев на ратные подвиги.

'7

Стремительно развивается игра, «Фенербахче» доводил до логического завершения практически каждую свою атаку, да и вообще ведет себя в Москве очень по-хозяйски. Преимущество стамбульцев все растет, 19:12 уже в их пользу.

'7

Седьмая потеря у армейцев! Зашкаливает у красно-синих уровень брака.

'6

Накачка от тренера не слишком помогла ЦСКА. Очередные очки набирает Томпсон, попадая со средней дистанции.

'6

13:10 ведет «Фенербахче» в середине первой четверти.

'6

Наставник ЦСКА Итудис берет тайм-аут. Первый в матче.

'6

Хайнс бросал штрафные — дважды точен.

'6

Томпсон выиграл подбор у Хряпы, а Веселы забил. 9:8, впереди гости.

'5

Много потерь у хозяев «Мегаспорта» на первых минутах. Четыре уже...

'4

А вот какие баскетболисты вышли с первых минут у «Фенера».

'3

Стартовая пятерка ЦСКА вашему вниманию.

'2

Отвечают любезностью на любезность турки...

'1

Игра стартовала!» первые два очка набирает Нандо де Коло!

20:00

Игру предваряет минута молчания в память ушедшего из жизни судьи Джанлуки Маттиоли.

19:35

Некоторые радуются встрече друг с другом, обнимаются.

19:30

Разминаются игроки «Фенербахче».

10:10

Онлайн-трансляция начнется в 19.30 мск.

10:00

Московский ЦСКА и стамбульский «Фенербахче» встречаются в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.