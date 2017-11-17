Онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Фенербахче»

На отдых разбегаются спортсмены. Все уже радужнее для ЦСКА!
Отбились и в последней атаке, и даже бросали армейцы — издали прикладывался Родригес. Неточно, но и так неплохо. Подравнялись хозяева. Лишь 41:46 перед большим перерывом.
39:46 на 51 секунду до конца.
Бросок Хиггинса в полете (после толчка соперника) арбитр из Латвии Олег Латышев не засчитывает. Обидно легионеру, конечно. Но бросает штрафные. Все нормально.
Пошло у Родригеса, кажется. Это весьма вовремя!
Пошел открытый бесшабашный баскетбол. Выпадом на выпад отвечают команды, в каждом берут очки... Стремительно все происходит.
Тайм-аут имени Обрадовича.
Только сейчас по-настоящему завелись трибуны. И Хайнс «на заказ» совершил перехват!
В атаке ЦСКА, но Родригес грубо ошибается, теряя мяч. В итоге Хиггинсу приходится фолить. Получает первое персональное замечание.
Конкретно во второй четверти — 12:5.
37:21 — текущий счет. «Фенербахче» впереди», естественно. Сейчас, правда, неплох был Курбанов, дважды накрыл соперника.
Очень сосредоточен в зале президент ЦСКА Андрей Ватутин. Отчетливо понимает, что не по сценарию его команды протекают события.
13 очков набрал уже разыгравшийся Веселы.
Антонов ценой небольшой травмы ликвидировал прорыв гостей.
Стартовала вторая четверть.
Окончена первая десятиминутка. 27:17 — счет в пользу «Фенербахче» на данный момент.
Эмоциональный серб Обрадович во главе «Фенера» очень нервничает, часто апеллирует к судьям. Как бы на технический фол не нарваться.
Это был четвертый командный фол ЦСКА в первой четверти. Но уже в следующей атаке гости в эффектном стиле набрал два очка. Веселы хорош. Воронцевич опять фолил, кстати. И Веселы делает еще одно очко.
Из-под кольца атакует Веселы, Воронцевич вынужден фолить.
Замена у ЦСКА: Курбанов вместо де Коло.
Еще один тайм-аут у нас... На паркете — группа поддержки, пытаются девушки «зажечь» армейцев на ратные подвиги.
Седьмая потеря у армейцев! Зашкаливает у красно-синих уровень брака.
13:10 ведет «Фенербахче» в середине первой четверти.
Много потерь у хозяев «Мегаспорта» на первых минутах. Четыре уже...
А вот какие баскетболисты вышли с первых минут у «Фенера».
Стартовая пятерка ЦСКА вашему вниманию.
Отвечают любезностью на любезность турки...
Игру предваряет минута молчания в память ушедшего из жизни судьи Джанлуки Маттиоли.
Некоторые радуются встрече друг с другом, обнимаются.
Разминаются игроки «Фенербахче».
Онлайн-трансляция начнется в 19.30 мск.
Московский ЦСКА и стамбульский «Фенербахче» встречаются в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.