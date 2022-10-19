В матче 12-го тура Английской премьер-лиги сенсационно лидирующий в турнире лондонский «Арсенал» принимает на своем поле действующего чемпиона «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
19 октября 21:30
Арсенал
Лондон
0:0
Манчестер Сити
Манчестер
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон
Главный судья:
1-й тайм
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В центральном матче 12-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле принимает «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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