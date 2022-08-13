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Реабилитироваться за поражение: «МЮ» с Роналду гостит у «Брентфорда». LIVE

АПЛ. 2-й тур. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». LIVE

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Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В матче второго тура Английской премьер-лиги уступивший в стартовой домашней игре «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду гостит у «Брентфорда». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
Матч не начался
13 августа 19:30
Брентфорд
Лондон
0:0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Стадион «Брентфорд Коммьюнити», Брентфорд
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

В матче второго тура Английской премьер-лиги уступивший в первой встрече «Манчестер Юнайтед» с так и не ушедшим пока что Криштиану Роналду играет в гостях у «Брентфорда». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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