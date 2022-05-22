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Спорт

Бой за чемпионство: «Манчестер Сити» бьется с «Астон Виллой». LIVE

АПЛ. 38-й тур. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

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Габриэль Жезус в составе «Манчестер Сити»

Габриэль Жезус в составе «Манчестер Сити»

Reuters
В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Сити», который лидирует в турнирной таблице, сражается с «Астон Виллой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
Матч не начался
22 мая 18:00
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Астон Вилла
Бирмингем
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча заключительно тура Английской премьер-лиги (АПЛ), где встречаются лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

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