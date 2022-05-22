22 мая 2022, 18:00 Спорт Бой за чемпионство: «Манчестер Сити» бьется с «Астон Виллой». LIVE АПЛ. 38-й тур. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Габриэль Жезус в составе «Манчестер Сити» Reuters

В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Сити», который лидирует в турнирной таблице, сражается с «Астон Виллой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур Матч не начался 22 мая 18:00 Манчестер Сити Манчестер 0:0 Астон Вилла Бирмингем Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер Главный судья: