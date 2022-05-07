07 мая 2022, 21:45 Спорт В погоне за золотом: «Ливерпуль» принимает на своем поле принимает «Тоттенхэм» АПЛ. 36-й тур. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

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В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», который борется с «Манчестер Сити» за победу в турнире, играет против лондонского «Тоттенхэма». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур Матч не начался 07 мая 21:45 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Хотспур Лондон Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)