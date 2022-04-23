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И снова опасно у ворот «Арсенала»! Очевидно, что «дьяволы» настроены как можно скорее отыграть мяч — Рамсдейл сейчас от ворот выбил снаряд прямо в Мактоминея, который сразу же покатил мяч вперед на Фернандеша. Однако удар португальца заблокировали в последний момент.