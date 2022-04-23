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Борьба за Лигу чемпионов: «Арсенал» сражается с «Манчестер Юнайтед». LIVE

АПЛ. 34-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Эпизод матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) встречаются лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
1-й тайм
23 апреля 14:30
Арсенал
Лондон
3' Тавареш
32' Сака
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
34' Роналду
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
1-й тайм

3' Тавареш

32' Сака

31' Теллес 34' Роналду

2-й тайм
Трансляция
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'45+3

Эдегор получил пас перед штрафной и пробил в дальний угол — де Хеа в падении отразил мяч

'45+1

В атаке это время проводит «Арсенал», но защита «Юнайтед» справляется с набегами весьма и весьма неплохо.

'45

Пять минут добавлено к первому тайму.

'43

Атака «Манчестер Юнайтед» оборвалась в центре поля. Заброс вперед тоже не прошел, в итоге мяч просто оказался за пределами поля.

'41

Право на угловой получает «Юнайтед». Ферандеш подал в район вратарской от углового флажка, но вышло прямо в руки голкиперу.

'39

Вновь пытается создать что-то впереди «Арсенал», но пока безуспешно. Не удается Саке прорваться вперед. Но в итоге все приводит к достаточно опасному моменту — Эльнени хлестко пробил сходу в левый от себя угол. В блестящем прыжке перевел сферу на угловой Де Хеа!

'37

И снова Роналду создает опасный момент! В штрафной португалец обыгрывает Тавареша, пробивает по воротам, и мяч после рикошета летит четко к голкиперу.

'35

Очень напряженная игра, ничего не скажешь.

'34

ГООООООООООЛ! Моментальный ответ «Юнайтед», и Роналду забивает! Очень важный гол для португальца, который вышел на игру в первый раз после трагедии в своей семье — смерти новорожденного сына.

'32

ГООООООООООООЛ! Забивает-таки «Арсенал» свой второй мяч! Сака реализует пенальти!

'31

А ведь момент не заигран, продолжается разбор эпизода. Арбитр посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «МЮ»! Теллес наступил на ногу Сака.

'29

Точнее, «Арсенал» забивает, однако мяч не засчитан — вмешиваются в ситуацию судьи на VAR, указывая на то, что Нкетиа был в офсайде.

'27

Второй мяч забивает «Арсенал»! И это Нкетиа! После того, как Эдегор сделал заброс в штрафную, Сака скинул в центр, и Нкетиа перехватил мяч, отправляя его в ворота де Хеа.

'25

Обмениваются команды двумя весьма перспективными атаками — сначала Далот попадает в перекладину, а Роналду на подборе бьет неточно, а следом Нкетиа пробивает по центру ворот, и де Хеа отражает удар.

'23

Санчо рискнул и попытался обыграть сразу двух соперников, однако в подкате Седрик мяч у него выбивает.

'21

Проходит длинный заброс к воротам «Арсенала», где на острие оказывается Роналду, однако звездный форвард до мяча не дотягивается, а следом еще и арбитр указывает на положение «вне игры».

'19

Перспективный штрафной зарабатывает «Арсенал», но вот исполнение его подводит — Эдергор бьет слишком сильно, мяч улетает выше перекладины.

'17

Вынуждены защитники «Арсенала» сейчас обыгрываться со своим голкипером, включая его в игру.

'15

А вот контратака «Юнайтед» приводит к интересному моменту: Эланга падает в штрафной соперника после контакта с Таверешом, однако главный арбитр не увидел фола. Чуть погодя это подтверждают его ассистенты на VAR — без нарушений.

'13

Пытается «Арсенал» придумать что-то впереди, однако особо ничего не удается. Джака, которому мяч прилетел от Габриэла, легко его теряет, отдавая сопернику.

'11

И снова опасно у ворот «Арсенала»! Очевидно, что «дьяволы» настроены как можно скорее отыграть мяч — Рамсдейл сейчас от ворот выбил снаряд прямо в Мактоминея, который сразу же покатил мяч вперед на Фернандеша. Однако удар португальца заблокировали в последний момент.

'9

Матич со своей половины поля сделал длинную передачу вперед на Роналду, но получилось неточно. А потом еще и Сака оказался на газоне.

'7

А вот это было опасно уже со стороны «Юнайтед»! Роналду вразрез отдал пас на Элангу, тот пробил, однако голкипер оказался на месте и перевел мяч на угловой.

'5

Подавляющее преимущество сейчас у «Арсенала». Команда много владеет мячом и проводит неплохие атаки. У «дьяволов» же попытки прессинга выглядят крайне неудачно.

'3

ГООООООООООЛ! Вот это начало у нас! «Арсенал» открывает счет в матче, отличился Тавареш. Неплохая атака прошла у лондонцев, Букайо пробил в угол, но де Хеа отбил, правда, отразил мяч не особо удачно — он отлетел к Таварешу, который пробил по воротам и попал.

'1

Хозяева мяч с центра поля разыграли.

'1

Дан стартовый свисток! Сегодня матч рассудит бригада арбитров во главе с Крейгом Поунсом.

14:25

С первых минут на поле выйдут следующие футболисты:

«Арсенал»: Рамсдейл, Седрик, Габриэл, Уайт, Тавареш, Джака, Эльнени, Эдергор, Смит-Роу, Нкетиа, Сака.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Линделеф, Варан, Дало, Матич, Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Санчо, Эланга.

14:20

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

14:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура чемпионата Англии, где встречаются лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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